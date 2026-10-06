#quarterlifecrisis #1999… sous les hashtags, l'angoisse d'une génération qui croit qu’elle ne parviendra pas à atteindre les objectifs d’une vie réussie.

« J’ai 27 ans et j’ai peur. J’ai peur parce que depuis que je suis née en 1999, la société et ma famille m’ont mis des choses dans la tête par rapport à mon avenir et n’ont pas cessé de me les répéter durant l’enfance et l’adolescence. Je pensais qu’à 27 ans j’aurais un enfant depuis déjà 3 ans, ce qui impliquait que j’aie un copain ou un mari… » Sous le #1999, Librameli raconte sur TikTok l’angoisse de sa classe d’âge, ces filles nées la même année qu’elle et qui voient approcher la trentaine en comptant les rendez-vous manqués.

« J’ai peur d’être coincée dans une vie misérable qui ne me correspond pas »

27 ans, l’âge de tous les possibles ? Ce n’est pas l’impression que ressentent de jeunes internautes qui partagent leurs doutes en ligne. À l’approche de la trentaine, elles détaillent les objectifs qu’elles pensaient avoir atteints : un compagnon, un job stable, un salaire qui permette de vivre seule, parfois simplement un projet solide et bien défini. Prises entre les injonctions de leurs aînés et leurs propres rêves, elles constatent qu’elles n’ont satisfait ni les unes ni les autres. Le phénomène dépasse le cas français. Sur TikTok, le hashtag #quarterlifecrisis cumule des dizaines de millions de vues. De l’Indonésie en passant par l’Allemagne, l'expression circule partout, les anglophones documentent le “being 27 and scared”, les Brésiliens la “crise dos 27 anos”, les hispanophones la “crisis de los 20”, les Italiens la “crisi dei 20 anni”, et les témoignages affluent sur cette période de comparaisons et de la peur de prendre du retard.

Des chiffres et des maux : le compte n’y est pas !

Et on ne peut pas donner tort à cette génération qui a appris à tout compter : ses pas, ses calories, ses heures de sommeil, son temps d’écran... Car quand elle applique cette logique comptable aux grandes lignes de sa vie, le solde devient négatif, et les statistiques confirment.

Au deuxième trimestre 2026, en France, le chômage des 15-24 ans a atteint 21,6 %, en hausse de 2,5 points sur un an, contre 0,5 point chez les 25-49 ans. Le couple recule aussi. En 1990, 71 % des Françaises de 27 ans vivaient en couple ; elles n’étaient plus que 58 % en 2019, et la part des hommes du même âge est passée de 59 % à 45 %. Le taux de fécondité des femmes de 25 à 29 ans est tombé à 8,2 naissances pour 100 femmes en 2025, contre 12,8 en 2005. En 2025, la France a même enregistré plus de décès que de naissances, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La pauvreté de cette tranche d’âge progresse. En 2024, 18,6 % des 18-29 ans vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,7 % en 2020, soit près d’un million et demi de jeunes adultes et les jeunes quittent plus tard le domicile parental. Dans l’Union européenne, ils le font à 26,3 ans en moyenne, et à 30 ans ou plus en Croatie, en Grèce, en Slovaquie, en Espagne et en Italie. Aux États-Unis, la dette étudiante atteignait 1 651 milliards de dollars en juin 2026, près de sept fois plus qu’en 2003. L’angoisse naît de l’addition de ces phénomènes : chaque retard, pris isolément, paraît tolérable, mais leur somme dessine une vie en suspens.

Autre temps, autres mœurs… mais toujours la même angoisse

« J’ai 27 ans. Je n’ai pas d’argent et aucun avenir. Je suis déjà un fardeau pour mes parents. Et j’ai peur. Alors ne me juge pas, Lizzie. N’ose même pas me juger ! » Ainsi parlait Charlotte Lucas, dans l’adaptation en film du roman de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, sortie en 2005. L’héroïne très secondaire annonçait ici qu’elle avait accepté la demande en mariage de monsieur Collins, un cousin ridicule et obséquieux, mais qui avait pour qualité d’être l’héritier de sa famille.

À partir de 2021, la réplique était devenue virale. Pendant des mois, on avait vu défiler des vidéos de jeunes femmes récitant, face caméra, le monologue. Souvent tournées le jour de leur 27ème anniversaire, devant un gros gâteau, il y avait alors pas mal de dérision dans leur mise en scène.

Cet automne, les internautes ont effacé toute référence au film. Elles parlent d’elles, sans autre rituel que l’énumération de ce qu’elles envisagent comme leurs échecs. Peut-être que, cette fois, leurs ainés pourraient prendre ces confessions au sérieux ?