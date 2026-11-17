En reprenant à son compte une musique écrite pour se moquer de lui, Raphaël Glucksmann tente de retourner l’ironie mordante de TikTok à son avantage.

« Bon, il faut qu’on se parle, je veux vous faire vivre cette campagne au plus près, que vous veniez chez nous dans notre QG. » Depuis plusieurs jours, Raphaël Glucksmann semble avoir changé son fusil d’épaule sur les réseaux.

Après plusieurs apparitions publiques moquées ou chahutées, notamment par les jeunes manifestants des mouvements lycéens, le candidat du Parti socialiste tente une approche plus directe sur TikTok. Sur le compte de soutien AvecGlucksmann qui relaie ses interventions médiatiques, il s’adresse directement aux viewers en mode face caméra et avec un phrasé bien plus direct pour les inviter à un live streamé depuis la plateforme Twitch. Mais ce qui détonne vraiment dans cette vidéo, c’est moins l’invitation en elle-même que la musique qui arrive à la fin comme une petite virgule sonore. Il s’agit d’un morceau intitulé Glucksmann Love qui répète le nom du candidat avec une voix haut perchée et qui semble avoir été choisi pour donner un petit côté amusant. Seulement voilà, cette musique, produite par Waitload, un jeune étudiant en biologie à Marseille, n’a pas été créée pour accompagner la campagne de Raphaël Glucksmann mais plutôt pour se moquer de lui.

« Raphou, c'est trop l'homme de ma vie »

Depuis plus d’un mois, le morceau circule en boucle sur TikTok ainsi que dans les playlists des lycéens manifestants. Et quand on écoute attentivement les paroles, et pas seulement l’introduction qui a été réutilisée par le candidat, il n’y a aucun doute sur l’intention satirique de son auteur. Waitload déclare sa flamme à « Raphou » qu’il estime « être l’homme de sa vie », menace d’aller « niquer sa mère » à Léa Salamé, et lui dit ne « pas avoir peur de Jean-Luc Mélenchon ».

« Le morceau remonte à l’époque de la campagne des européennes (2024), explique son créateur et interprète. À l’époque, j’étais au lycée et pas vraiment politisé, mais le personnage nous faisait marrer, surtout sa manière de parler. Avec un ami du lycée, nous avions prévu de faire un morceau sur lui, mais le résultat était très mauvais. J’ai finalement repris l’idée parce que je m’ennuyais chez moi. J’ai pris une prod et je me suis dit : “Aujourd’hui, je suis amoureux de Raphaël Glucksmann.” C’était vraiment un délire personnel que j’ai publié comme ça sur SoundCloud et Spotify. Ça a réellement décollé au début de la campagne présidentielle et surtout avec le mouvement des lycéens et la production de mèmes sur TikTok. » Le morceau est à présent sur plus de 5 000 vidéos et représente près de 14 millions de vues sur la plateforme, d'après son créateur.

Un amour... au 3ème degré

En scrollant, la plus grande partie de ces vidéos épouse l’aspect très ironique des paroles. Glucksmann y est présenté comme le « goat » (greatest of all time) des personnalités politiques, le personnage dont tout le monde tombe amoureux et qui serait attendu comme le Messie. Beaucoup de ces vidéos rappellent d’ailleurs furieusement les nombreux edits de gauche que des militants avaient produits dans l’entre-deux-tours de la campagne législative. À l’époque, l’idée était de rendre sexy les candidats du NFP auprès de l’électorat jeune et connecté, mais aussi de contrer la vague de clips de Jordan Bardella qui avait inondé TikTok à ce moment-là.

Au-delà de l’utilisation du morceau Glucksmann Love, de nombreux autres contenus adoptent un ton plus poétique ou assument pleinement l’aspect romantique du personnage, en le présentant à la fin d’un zoom infini dans une mine de crayon ou comme un personnage de visual novel japonais.

L’utilisation généralisée de cette esthétique et les déclarations d’amour au troisième degré fonctionnent donc comme une blague méta. Glucksmann est présenté comme une chimère, une construction politique artificielle qui ne reposerait que sur un certain engouement médiatique.

Waitload observe avec plaisir l’utilisation de sa musique dans ces mèmes. Pour lui, la récurrence de ces moqueries tient à deux choses : « Je pense que cela tient à la fois à son apparence et à ce qu’il dégage, explique-t-il. Il donne l’impression d’être un pantin avec son corps tout en longueur. Cette image entre en résonance avec les critiques qui lui sont adressées. On lui reproche notamment de se présenter comme quelqu’un de gauche alors que son positionnement semble très hypocrite. » Avec son morceau, ce créateur entend donc imposer une sorte de rapport de force par le ridicule. « C’est peut-être regrettable pour lui, reconnaît-il, mais c’est une forme de combat politique. »

Alors que voilà la loi de Poe

Reste qu’à force de jouer dans un niveau d’ironie stratosphérique, les mèmes autour de Glucksmann produisent une drôle d’impression pour les internautes qui regardent la politique de loin : celle d’une frontière brouillée entre la satire et le soutien sincère. Sur Internet, ce principe est d’ailleurs connu sous le nom de « la loi de Poe » , une règle implicite selon laquelle il est souvent difficile de discerner la satire d’un avis sincère sans signe évident pour l’indiquer. Certains comptes de mèmes, comme @fanclubdeglucksmann par exemple, cultivent parfaitement cette ambiguïté vis-à-vis du candidat, au point que les internautes dans les commentaires se demandent si c’est du troll ou pas.

C’est sans doute sur ce principe que l’équipe de communication du candidat a tenté de s’appuyer pour pouvoir surmonter la vague de blagues qui submerge sa campagne en ligne. Interrogés à ce propos, ni l’équipe de campagne ni les propriétaires du compte AvecGlucksmann n’ont souhaité répondre à nos demandes d’interviews. Mais en scrollant sur d’autres vidéos, on se rend compte que son équipe de communication sur les réseaux est parfaitement au courant des mèmes, des blagues et des rumeurs qui circulent sur le candidat et tente même d’y répondre, par un debunk bien plus premier degré.

Waitload estime quant à lui que cette tentative de récupération ironique est aussi un échec : « Ils essaient de jouer sur l’idée selon laquelle ils peuvent rire avec les jeunes et prendre les choses avec humour, explique-t-il. Mais si on regarde le nombre de mèmes qui sont produits chaque jour sur lui, le public n’adhère pas. Raphaël Glucksmann n’a jamais été un personnage particulièrement ambigu. Faire semblant d’apprécier quelque chose au troisième degré ne lui correspond pas vraiment car il n’a pas une personnalité suffisamment forte pour cela. »