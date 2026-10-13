Des communautés Reddit aux vidéos sponsorisées de Revolut, l’argent est devenu un sujet central des réseaux sociaux. Entre inquiétude économique, quête de conseils et stratégies d’influence, les marques investissent nos feeds.



Pour peu que l’on scrolle assez longtemps sur TikTok, Instagram ou YouTube, il y a de fortes chances de voir l’algorithme ouvrir un rabbit hole : un interminable dédale de suggestions relatives à l’argent et à sa bonne gestion. Sur les plateformes, on vient désormais chercher conseils, éducation financière et réponses à ses inquiétudes économiques directement dans son feed, auprès de communautés ou de créateurs de contenus de mieux en mieux identifiés, organisés et professionnalisés. L’argent est devenu l’un des sujets les plus prolifiques des réseaux sociaux.

Faire communauté autour de son argent

Le sujet anime les communautés Reddit les plus populaires. r/VosFinances, consacré à l’investissement, rassemble 434 000 membres ; r/vosSous, dédié à la gestion du budget quotidien, 67 000. Avec ses 1 022 000 membres, r/eupersonalfinance montre que l’engouement pour les finances personnelles dépasse largement les frontières françaises. Sur ces forums, on discute de tout : les plus avertis répondent aux néophytes ; les pro-ETF s’écharpent avec les puristes du stock-picking. On s’échange des conseils d’épargne, des avis sur les niches fiscales, des astuces pour un crédit immobilier. Les nouvelles tendances s’appellent « ETF » ou « PEA » : des sigles encore obscurs il y a quelques années, désormais entrés dans le langage courant.

Dans ces espaces de discussion émergent de nouvelles “metas” chères aux gamers : ces règles invisibles qui régissent notre monde et qu’on cherche à comprendre et à décortiquer comme si c’était les mécanismes d’un grand jeu (économique), et dont il faut ruser au mieux pour se jouer du système. On cherche des hacks : certains deviennent des stackers, empilant les sources de revenus comme autant de garanties en cas de coup dur. D'autres optent pour la quête de l’indépendance financière, du revenu passif ou du rêve de devenir rentier algorithmique, à la manière du r/FranceFIRE. Chacun y va de sa tactique.

Climat économique tendu

Peu importe les stratégies, l’objectif est le même : survivre au mieux à la « France à Macron », expression popularisée sur TikTok — et désormais consacrée — pour décrire cette économie tendue et qui se traduit par un sentiment de perte de contrôle sur l’avenir.

Les indicateurs ne sont pas bons, et un climat d'inquiétude pèse sur l’économie : inflation, baisse de la consommation, incertitudes sur les retraites, croissance en berne : l’argent devient une ressource stratégique à gérer, mais aussi à bien dépenser, à rationner autant qu’à rationaliser. Le taux d’épargne des Français reste malgré tout élevé, à plus de 17 %, ce qui laisse subsister quelques marges d’arbitrage. Face à cet horizon morose, l’investissement apparaît comme une nécessité vitale : il est passé d’une pratique de niche à un phénomène beaucoup plus mainstream, perçu comme le seul moyen de protéger à tout prix son argent de l’inflation galopante qui dévore l’épargne. L’investissement ne traduit plus tant un espoir de croissance qu’une posture défensive pour limiter la casse.

Votre futur conseiller financier se trouve dans votre feed

En réponse à ces inquiétudes économiques, les feeds deviennent de véritables canaux de réinformation au sujet de l’argent. Parallèlement à la débrouille des forums, tout un pan de la creator economy se construit autour de cet inépuisable sujet. Outre les communautés de niche, newsletters et podcasts spécialisés voient le jour. On en compte des dizaines, et autant d’angles possibles : Snowball et ses 70 000 abonnés, Plan Cash ou le La Martingale. Si les catégories sociales supérieures sont les plus présentes dans ces espaces, la question traverse toutes les classes sociales.

Alexandra Bationo est derrière le compte Instagram « Parlons budget », suivi par 105 000 personnes. Comme elle, 517 créateurs spécialisés dans la finance sont recensés en France en 2026, auxquels s’ajoutent 267 profils uniquement consacrés aux cryptos, selon un décompte de l’UMICC, la fédération professionnelle qui regroupe les acteurs de l'influence. Ces créateurs profitent d’un engouement inédit pour les finances personnelles : les contenus sur l’investissement suscitent un fort engagement, alors que cet aspect du quotidien a longtemps été délaissé, jugé barbant. En retour, de nouvelles injonctions — souvent contradictoires — pleuvent.

Mais que se passe-t-il lorsque les créateurs ne se contentent plus de recommander des produits financiers et commencent à les vendre eux-mêmes ? On en parle la semaine prochaine pour le deuxième épisode de notre série, consacré à ces influenceurs qui transforment leur audience en clientèle.