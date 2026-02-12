Pendant vingt ans, les millennials ont demandé à l'univers de conspirer pour eux. La GenZ veut forcer le destin.

Après vingt ans de règne de la loi de l'attraction, cette promesse que l'univers conspirerait pour ceux qui manifesteraient assez fort leurs désirs, les GenZ ne veulent plus attendre. Entre spiritualité et statistiques, comment cette génération redéfinit-elle la réussite ?

Le nouveau petit livre rouge

L'année commence fort pour la jeune Gabriella Carr, créatrice de contenu et actrice. Sa vidéo sur TikTok lui a valu les honneurs de la presse anglo-saxonne, entre autres le New York Times et le Guardian. La raison de ce coup de projecteur ? Un petit carnet rouge dans lequel elle consigne les résultats de son défi : « Les 1 000 refus de Gabriella Carr ». Car depuis quelques mois, Gabriella s’est fixé un objectif qui consiste à demander 1 000 faveurs susceptibles d'aller à l’échec. À ce jour, elle a essuyé 86 refus mais obtenu 17 retours inattendus. Elle a décroché un titre de reine de beauté, quelques petits rôles et même, à sa grande surprise, un passeport néerlandais. Quant à son compte TikTok, il est passé de 17 000 à 82 000 followers.

Le « 1000 NOs Challenge » fait école et relance les théories qui avaient fait le succès en 2012 déjà de l'entrepreneur sino-américain Jia Jiang avec sa conférence TedX « 100 Days of Rejection ». Sur TikTok, le hashtag #rejectiontherapy cumule près de 100 millions de vues. D'autres créateurs, le plus souvent des jeunes femmes, documentent leurs défis et proposent parfois des modèles de tableurs pour suivre les résultats et les enseignements de toutes leurs tentatives.

En 2026, l’échec n'est plus une honte, c’est une routine ultra-stimulante, une philosophie de vie qui mène à la réussite, un format vidéo qui emballe et une excellente manière de créer du lien. À Vancouver, Eyvan Collins, un chauffeur routier de 34 ans, a même lancé un « musée de l'échec personnel ». Il expose des CV annotés de « non merci », des tentatives de réparation d'objets, des projets artistiques abandonnés et une robe de mariée, vestige d'un mariage raté. L'idée lui est venue à la suite d’une rupture amoureuse. Il pensait que partager ses échecs était une bonne manière de les dédramatiser, mais il n’avait pas imaginé que les affichettes « RECHERCHE ÉCHECS » qu'il avait posées dans la ville remporteraient un tel succès.

La loi de l’attraction avec un plus

Le #rejectiontherapy va-t-il nous faire sortir des 20 ans de règne de la loi de l'attraction ? En 2006, Rhonda Byrne nous révélait « The Secret ». Dans cet essai de développement personnel, l'un des plus vendus dans le monde, elle prétendait avoir craqué le secret de la réussite. Et il s’avérait assez simple. Il suffisait de « manifester » ses désirs avec conviction, de croire très fort qu'on méritait de les voir se réaliser pour que tout l'univers concorde à vous les accorder. C’était ça la célèbre « loi de l’attraction » et l’idée a emballé toute une génération.

Les nostalgiques se souviendront des « vision boards » qui fleurissaient sur Pinterest, les « gratitude journals » devenus objets de cultes et des mantras « L'univers conspire pour toi » défilant sur nos feeds Insta. Toutes les stars le confirmaient : l'univers avait bel et bien conspiré pour les mener aux firmaments de la gloire. Oprah Winfrey, Jim Carrey, Kanye West, même Antonio Banderas et Arnold Schwarzenegger témoignaient, et Sheila de tenter un come-back en chantant « Law of Attraction ».

Cette grande idée a provoqué des effets très profonds sur nos systèmes de croyances. Une étude BadCredit.org publiée en janvier 2026 révèle que 77 % des millennials américains croient que la manifestation peut améliorer leurs résultats financiers et 81 % des GenZ le croient aussi.

Mais peut-être qu’à force de recevoir de l’univers des crises en cascade, la GenZ réalise que la pensée magique ne va pas suffire et que pour que le ciel nous aide, il va falloir y mettre du nôtre.

Voir grand mais chacun pour soi

Entre la loi de l'attraction et la thérapie par l'échec, la méthode a radicalement changé. Là où les millennials visualisaient leurs rêves dans le confort de leur canapé, les GenZ veulent reprendre leur destinée en main. Ils ont gamifié l'échec et le Xᵉ rejet n'est pas une défaite, c'est juste un niveau à débloquer. Cette gamification désacralise la défaite mais la transforme aussi en nouvelle compétition. Anna Whitney, étudiante, le résume avec ironie dans le Michigan Daily : « J’ai découvert avec cette trend TikTok, que même pour échouer, quelqu'un le faisait mieux que moi. »

Pour eux, il s’agit d’aller de l’avant, au contact, de tenter le tout pour le tout. Les vibrations du moment perdent en contemplatif ce qu’elle gagne en performatif. Cette philosophie de l'offensive a pris quelque chose des méthodes trumpistes : fight, fight, fight et ne recule jamais. On ne demande plus à l'univers de faire le boulot pour nous, on lui force la main en multipliant les occasions de nous dire oui.

Toutefois, on notera que les deux méthodes partagent une certaine vision de l’ambition. Manifester l'abondance ou collectionner 1 000 échecs, c'est toujours voir grand et viser haut, partir du principe que la vie consiste à vouloir la plus grosse part possible du gâteau. Et qu'on agite les forces cosmiques ou qu'on pratique l'hyperactivité, le tout rapportera toujours à ceux qui le racontent le mieux à leur commu’.

Ni l'une ni l'autre ne pose certaines questions. Pourquoi faut-il 1 000 tentatives pour décrocher un job stable ? Pourquoi affronter le rejet est-il devenu la norme pour obtenir un logement ou un date ? Les deux systèmes envisagent que les réponses vont dépendre de la bonne volonté de chacun. La loi de l'attraction dit que si l'univers refuse, c'est que vos vibrations sont mauvaises. La loi du rejet dit que si vous échouez, c'est que vous n'avez pas assez tenté. L'un comme l'autre envisage le problème du côté du mindset, jamais du côté des structures, systémiques et politiques. De la pensée magique aux statistiques personnelles, on reste sur une stratégie de survie solitaire sans jamais questionner le système qui rend la survie si nécessaire. Un prochain combat pour la génération Alpha ?