À l’occasion de la parution de son essai Démodé, la critique de mode Dita passe au crible une industrie prise au piège de la métrique, du turnover des créateurs et du retour violent des normes corporelles. Rencontre avec l’une des voix les plus incisives de l’écosystème mode français.

Critique de mode, autrice et voix suivie par plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Dita s’est imposée par un décryptage cash, ultra-documenté et très lettré du vêtement. Pour la décrire, Daphné Bürki a cette formule formidable : « Elle dit tout haut de la mode ce que plus personne n’ose penser tout bas. »

Dita publie Démodé chez Hugo Doc, une déclaration d’amour à cette industrie – un amour contrarié, dit-elle. C’est aussi une adresse directe à une industrie que la course au rendement et aux vues menace de dévorer de l’intérieur. On aurait presque envie de le recommander aux dirigeants de la mode avant toute autre lecture business, à condition qu’eux aussi aiment vraiment leur industrie…

Y a-t-il encore, à la tête des maisons, des décideurs, des créateurs qui aiment véritablement le vêtement ?

Dita : Oui, bien sûr. Je pense à Louis-Gabriel Nouchi, qui avait habillé les athlètes lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. qui ne choisit visiblement ni la classe sociale, ni le genre, ni le pouvoir de ceux qui porteront ses vêtements. À Jeanne Friot, qui mène un combat légitime et honorable sur les questions LGBTQIA+. Et à Andreas Kronthaler chez Vivienne Westwood : après la disparition de Vivienne, il y a eu un relâchement, dû au deuil je crois, mais depuis deux ou trois saisons il reprend du poil de la bête, et l'on retrouve dans ses collections toute l'architecture de la maison. Donc oui, j'y crois encore sincèrement. Dieu merci, sinon je ne serais plus dans l'industrie.

À 21 ans, en 2011, lors d’une interview épique, vous rencontrez le designer de légende Azzedine Alaïa, qui étrille l'industrie, d'Anna Wintour à Karl Lagerfeld, avec un franc-parler féroce. Cet épisode a-t-il scellé votre approche ?

D. : Scellé, non. Il m'a ouvert à une nouvelle perception de la mode : la nuance est capitale. J'aimais déjà m'habiller de manière flamboyante et excentrique, c'est toujours le cas. Mais aimer se vêtir, ce n'est pas aimer la mode, qui est toute une culture. Ce qui a vraiment scellé mon sort, c'est d'avoir travaillé avec Gill Linton, CEO de Byronesque, une plateforme consacrée à la mode vintage de créateurs. En m'instruisant sur les sous-cultures, sur la façon dont la mode contemporaine puise dans les collections passées, j'ai compris qu'elle est tout autant politique que sociologique.

Votre livre parle du vêtement dans sa dimension politique : il discipline les corps, projette des hiérarchies sociales. Pourquoi reste-t-il perçu comme futile ?

D. : À cause de ce que nous en avons fait nous-mêmes, de la manière dont nous le consommons. Pourtant, le vêtement a accompagné de nombreux mouvements sociaux. Aux États-Unis, les jeunes Chicanos qui portaient des costumes aux épaules extra-larges faisaient un statement, comme on dit aujourd'hui, et ils ont été réprimés par les autorités et la police. On oublie que le vêtement est l'un de nos premiers langages, en dehors de la parole. Quand on rencontre quelqu'un, c'est notre apparence qu'il voit en premier. Et qu'on le veuille ou non, elle en dit long sur qui l'on est.

Vous analysez la façon dont le luxe extrait la matière créative des sous-cultures (Punks, New Romantics, Club Kids) comme une matière première. La mode peut-elle faire autrement que de commercialiser ce qui est inventé à la marge ?

D. : Vivienne Westwood est un cas d'école. Elle commence dans les années 1970 avec Malcolm McLaren, en pleine émergence du punk. Après leur séparation, elle se lance dans la mode pour infiltrer l'industrie et y faire passer des messages importants. On dit parfois qu'elle se serait vendue au luxe. Je pense au contraire qu'il n'y a rien de plus punk que d'infiltrer une industrie qu'on peut détester pour y insuffler plus de créativité, de messages politiques, de pouvoir aux minorités. Avec sa collection Pirate, en 1981, ses premiers clients s'appelaient Boy George ou Steve Strange : des gens qui vivaient dans des squats mais qui ont été ses premiers ambassadeurs et lui sont restés fidèles. Les autres créateurs devraient s'en inspirer. Car en général, l'industrie ne comprend pas certaines sous-cultures, puis, dès qu'elles gagnent en pertinence sociologique, politique ou culturelle, elle les avale pour mieux les digérer, sans forcément partager leurs valeurs.

Est-ce encore une « bonne situation », que d'être directeur artistique dans une grande maison ? À voir la cadence à laquelle ils se succèdent, ne sont-ils pas devenus de simples opérateurs de relance destinés à sauver des trimestres financiers ?

D. : Vous ne caricaturez absolument pas. Je suis la première à défendre ces directeurs artistiques à qui l'on ne laisse ni le temps ni la chance de se développer. Chez Versace, Dario Vitale n’a fait qu'une saison ! Ce turnover en dit long sur le malaise du luxe : l'industrie est malade. Pour la réparer, il faut d'abord que les clients, les critiques, les journalistes soient plus cléments. Ce matin encore, je lisais les critiques du défilé Chanel. Je suis membre du fan-club de Matthieu Blazy, c'est sûr, mais ces comparaisons constantes avec Virginie Viard ou Karl Lagerfeld sont épuisantes. Comment asseoir la légitimité d'un directeur artistique si on le compare toujours au passé ? Son travail est immense, méticuleux, précis, et il a son propre ADN. Recruter quelqu'un, ce n'est pas lui demander de répéter ce qui a été fait, c'est lui permettre de renouveler les codes. Un client historique de Chanel a sans doute déjà 46 vestes et 36 sacs de la maison. S'il ne se reconnaît pas dans le Chanel de Blazy, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que ceux qui ne sont pas encore convertis en aient la possibilité.

Virginie Viard publie justement un livre sur ses années Chanel et son éviction. Quel regard portez-vous sur cette prise de parole ?

D. : On lui a donné une responsabilité immense : succéder à M. Lagerfeld, qui avait fait de Chanel ce monstre du luxe. Virginie Viard m’a l’air d’être quelqu’un de secret et de discret ; on doit respecter sa nature profonde. La juger parce qu’elle ne se montrait pas dans les médias est injuste. Quand elle était à la tête de Chanel, les chiffres étaient excellents. Ne pas s'exposer constamment était une manière de se protéger. Être à la tête d’une telle maison est déjà assez suffocant comme ça.

Avec Lagerfeld, les défilés sont devenus grandioses : front row, scénographie, quête de la vidéo virale… Le spectacle a-t-il pris le pas sur le vêtement ?

D. : C'est une vraie discussion. Beaucoup, dans le milieu, m'écrivent pour me dire qu'ils partagent ce que je dis de ce fléau de l'immédiateté, de la viralité, du flux constant qui noie l'essentiel : le vêtement. Mais rien ne change encore vraiment.

J’étais justement au défilé Chanel hier. Je n'avais pas mis les pieds à un défilé Chanel depuis dix ans, mon dernier souvenir datait de Karl Lagerfeld. Découvrir physiquement le travail de Matthieu Blazy, c'était époustouflant : tout est pensé, avec un vrai savoir-faire et un vrai respect des codes. Le décor reste magnifique, et finalement sans le côté flamboyant de Lagerfeld, cela laisse davantage de place et de respiration aux vêtements.

Dans un post Instagram remarqué, la journaliste mode Sophie Fontanel a dénoncé le retour de la taille zéro sur les podiums : « Ne faites-vous pas le lien entre cette tristesse de la maigreur et vos magasins déserts ? » Le luxe a-t-il perdu le contact avec les corps réels ?

D. : Ce retour à une anorexie qu’on nous balance en plein visage est d’une violence brutale. On invoque le non-genré, un terme que je déteste. Mais être non-genré ne veut pas dire être invisible ou sans formes. Le non-genré devrait consister à mélanger les portants hommes et femmes et autoriser chacun à choisir ce qu'il aime. Cela ne veut pas dire avoir un corps plat, sans forme.

On dit que les vêtements tombent mieux sur un corps mince : je ne suis pas d'accord. Parfois, une collection me déplaît en défilé et puis mon avis change quand je la vois portée par quelqu'un qui a des formes. Mais la maigreur rejoint aussi le jeunisme latent de l'industrie. Il y a des efforts, bien sûr, avec des mannequins seniors chez Chanel ou Miu Miu, et Westwood a été parmi les premières à le faire. Mais devoir cumuler la misogynie, l'âgisme et le diktat de la minceur, c'est une triple peine intolérable pour les femmes.

Comment le métier de critique se redéfinit-il aujourd'hui avec les réseaux sociaux ?

D : Être critique aujourd'hui, c'est être comme un professeur : on ne détient pas la vérité universelle. C'est donner des clés de compréhension à l'audience pour saisir les références d'une collection et dépasser les jugements hâtifs.

Avant, la légitimité venait d'en haut ; aujourd'hui, grâce aux réseaux, elle s’impose aussi par le bas, de manière horizontale. Regardez ce qu’a fait Lyas avec ses Watch Parties. Refusé aux défilés, il a réuni des gens dans des bars pour regarder les shows ensemble.

Lors de la dernière fashion week, vous avez co-animé la Watch Party Vivienne Westwood (un format de visionnage collectif des défilés imaginé par Lyas). Qu'avez-vous ressenti face à ce public ?

D. : J'ai été surprise de voir à quel point les gens présents étaient de vrais passionnés : des étudiants en mode, des mannequins en devenir, des mères de famille... Ils s'intéressent sincèrement au vêtement, à sa sociologie et à sa portée politique. C'était très bon enfant et fédérateur. Voir des figures de l'élite de la mode comme Carine Roitfeld, Daphne Guinness ou Lucien Pagès et ce public se mêler autour de l'amour de la mode, c'est beau. La mode a toujours été à tout le monde : ce sont certains bonshommes en costume trois-pièces qui l'ont rendue telle qu'elle est. Si ça ne donne pas d'espoir, ça permet au moins de rêver. Et le rêve n'est plus trop permis aujourd'hui.

Vous écrivez que la véritable invention consiste à faire surgir une forme nécessaire. Qui s'en approche ?

D. : Matthieu Blazy, Andreas Kronthaler, Louis-Gabriel Nouchi, Jeanne Friot, Florentin Glémarec et Kévin Nompeix. Je pense aussi à Matières Fécales, le duo formé par Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran. Certains ne s’arrêtent qu’à leur maquillage, mais leur travail sur le tweed, les proportions et les coupes est incroyable. Ils sont les héritiers directs de McQueen et de Galliano, eux-mêmes enfants de Westwood.

Sous ma vidéo consacrée à leur défilé, les commentaires se concentraient sur le maquillage et le physique, alors que la collection était incroyable, avec un vrai travail sur le tweed et les proportions. C’est bien le problème du scroll : on ne s’arrête plus sur le travail, mais sur l’image. Nous devrions davantage travailler notre rétine.

À lire : Démodé, Dita, éditions Hugo Publishing / Hugo Document