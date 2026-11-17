Du Birkin à l’intelligence artificielle, de la Gen Z au luxe post-occidental, Eric Briones ausculte un secteur qui a perdu sa prime d’invincibilité. Au-delà du ralentissement économique, c’est la définition même du luxe qui pourrait bien être en train de changer.

Hermès chahutée en Bourse, Coperni à l’arrêt, Dior rattrapée par une polémique sur l’IA : 2026 a mis à nu les fragilités du luxe. Dans Luxe Renaissance (Dunod), Eric Briones y lit la crise d’un modèle fondé sur l’hyperdésirabilité. Pour le directeur général du Journal du Luxe et cofondateur de la Paris School of Luxury, si le désir de luxe demeure, il a changé d’adresse.

L’action Hermès a perdu près de 40% en Bourse depuis le début de l’année, tandis que le secteur du luxe a perdu sa place de premier secteur du CAC 40. Ces signaux traduisent-ils une fatigue passagère ou préfigurent-ils un changement de modèle ?

Eric Briones : Le cas Hermès est particulièrement révélateur. La maison bénéficiait jusqu’ici d’une prime de résilience : on la considérait comme invincible, immunisée contre les soubresauts du secteur. Aujourd’hui, cette prime a disparu. Le doute est entré dans la tête du marché, si bien que la moindre mauvaise nouvelle est surdimensionnée. Hermès n’est pas en crise au sens strict, mais elle est désormais regardée comme une industrie parmi les autres.

Plus largement, nous sommes à un moment critique dans l’histoire du luxe contemporain. Cela ne signifie pas que la croissance ne reviendra pas, mais que les ressorts de l’hypercroissance doivent être réexaminés. Depuis 2010, cette croissance reposait principalement sur deux moteurs : les classes moyennes et moyennes supérieures, notamment les jeunes consommateurs, et la Chine. Aujourd’hui, ces deux moteurs sont en panne, pour des raisons différentes.

Le modèle s’est aussi construit sur une obsession de la désirabilité. Le problème est que cette désirabilité a transformé le luxe en une industrie comme les autres. Lorsque l’on produit des centaines de millions d’objets pour des centaines de millions de clients, la promesse fondatrice du luxe, qui repose sur l’artisanat et l’exception, devient difficile à tenir.

Cette hyperdésirabilité a saturé l’espace public. Pour les consommateurs aisés, l’exclusivité s’est érodée. Pour les classes moyennes, la hausse des prix, la baisse du pouvoir d’achat et le sentiment d’une qualité parfois moindre ont transformé le désir en frustration. Ce n’est donc pas la mort du luxe, loin de là, mais une crise de sa forme dominante.

Vous soulignez également la dimension sociale de cette crise : saturation de l’espace public, hausse des prix, perte de pouvoir d’achat… Comment le luxe peut-il renouer avec le désir, au-delà de la mode et de l’accumulation des objets ?

EB : L’accessibilité du luxe était en réalité une accessibilité en trompe-l’œil. Les codes des marques sont accessibles à tous et saturent l’espace public, mais une fois en boutique, l’accès réel s’effondre. La classe moyenne s’y sent déclassée, et le désir se transforme en frustration, en rejet, jusqu’à la violence. Les images du 17 octobre, avec des commerces et des boutiques comme Franprix, Sephora, Céline ou Vuitton pris pour cible, montrent que le luxe ne peut pas être séparé du modèle de société qui l’entoure.

Le luxe est ainsi devenu le symbole d’un capitalisme sans limites. Il ne produit plus seulement du rêve ou de l’aspiration : la saturation, la hausse des prix et la baisse du pouvoir d’achat alimentent aussi la fatigue et le rejet. Sa promesse doit donc bouger, de l’accumulation d’objets vers l’expérience, le bien-être, la transformation et le sens.

La libido du luxe existe toujours, mais elle s’est déplacée. Le centre de gravité du secteur ne se trouve plus uniquement dans la mode et les accessoires. Il tend vers ce que j’appelle la « beauté plus » : la beauté, l’hospitalité, le wellness et, de plus en plus, la longévité. C’est tout le champ du luxe transformatif.

Dans votre livre, le Birkin est présenté comme un objet dont la valeur tient à son histoire, à son savoir-faire artisanal et à la légende qui l’entoure. Mais sa circulation sur le marché secondaire et sa financiarisation ne risquent-elles pas de galvauder sa rareté et d’affaiblir son aura ?

EB : L’histoire personnelle est essentielle dans le cas du Birkin. Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’un objet magique ou statutaire. À l’origine, c’est un objet utile, qui répond à un besoin et qui entre dans la vie de celle qui le porte. (NDLR : Créé en 1984, le Birkin doit son nom à Jane Birkin, qui aurait fait part à Jean-Louis Dumas, alors président d’Hermès, de son impossibilité à trouver un sac à la fois élégant et pratique.) C’est cette histoire, plus ou moins fantasmée, qui lui donne sa force.

Mais vous avez raison de poser la question de la seconde main. On sous-estime son impact sur la perception du luxe. La seconde main rend les objets plus accessibles, plus visibles et plus présents dans l’espace public. Il peut alors y avoir du luxe partout, ce qui attaque nécessairement la rareté et, plus profondément, la relation à l’objet.

L’industrie du luxe n’a pas encore véritablement pris en charge ce sujet. Derrière la seconde main, il y a une relation, une manière de définir et de transmettre la valeur. Lorsque des plateformes calculent en temps réel la cote de chaque pièce, la valeur risque d’être captée par l’algorithme.

Certaines marques commencent pourtant à comprendre qu’il est possible de maîtriser cette relation. Ralph Lauren, par exemple, sait organiser sa seconde main autour de communautés et d’un univers de marque. La seconde main peut alors devenir valorisante, au lieu de déprécier l’objet. L’enjeu est désormais de savoir qui contrôle la définition de cette valeur.

Chez Hermès, cela crée une dissonance entre le rêve de la maison et sa réalité commerciale. Le sketch satirique consacré à un vendeur Hermès a d’ailleurs rendu cette tension visible : la circulation des Kelly et des Birkin, ainsi qu’un mode de commercialisation parfois perçu comme peu sympathique, fragilisent le récit d’une maison restée à part.

Coperni s’est fait connaître par ses coups d’éclat et ses moments viraux. Sa cessation d’activités révèle-t-elle les limites d’un modèle où la visibilité peut aller plus vite que la construction économique d’une maison ?

EB : Les likes et les vues ne font pas les ventes. Coperni est un symbole assez fort de la fin des vanity metrics, ces indicateurs qui permettent de dire que l’on a généré des millions de vues ou d’interactions, sans toujours mesurer ce que cela produit réellement pour la marque.

La robe spray, par exemple, a été extrêmement spectaculaire et a généré une visibilité considérable, mais elle n’était pas un produit vendu à grande échelle. Il y a là une confusion possible entre le coup d’éclat, l’ego créatif, l’engagement et la construction d’un véritable désir pour la marque.

Coperni révèle aussi la fragilité croissante des maisons indépendantes : être indépendant en 2026 est d’une dureté folle.

Dans votre livre, vous évoquez également le concept d’ « Ocean of Sameness ». Comment expliquer cette uniformisation croissante des images, des formes et des récits dans le luxe ?

EB : L’Ocean of Sameness (NDLR : Océan d’uniformité) vient d’abord d’une création de plus en plus algorithmique. Lorsque l’algorithme propose au client ce qu’il veut déjà, il ne le surprend plus. Et lorsque l’on interroge l’intelligence artificielle, elle pense souvent comme le concurrent. Suivre ses recommandations, c’est donc risquer de produire la même chose que tout le monde.

On observe alors une répétition des formes, des couleurs et des récits. Les algorithmes accélèrent ce phénomène, tout comme les copies et les dupes. Le cerveau a besoin de nouveauté pour rester sensible, mais le système créatif lui propose de plus en plus souvent des variations de ce qu’il connaît déjà.

Vous l’associez d’ailleurs au « taste slop », ce faux bon goût produit par l’algorithme, l’imitation et l’omniprésence. Comment retrouver un goût réellement incarné ?

EB : Le « taste slop », c’est le faux bon goût, fabriqué par le fake ou l’algorithme. Lorsqu’un goût devient omniprésent, on ne sait plus s’il exprime une personne ou s’il est produit par un algorithme. L’authenticité devient alors une valeur cardinale.

Les maisons sont par ailleurs gérées comme des clubs de football. Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on change d'entraîneur. Dans la mode, le fusible devient le directeur artistique. Pourtant, quand une maison organise de nombreux défilés et collections chaque année, il est difficile pour une seule personnalité de tout réinventer en permanence.

Le cas de Chanel et de Matthieu Blazy est intéressant parce qu’il montre qu’une autre voie est possible. Blazy remet l’artisanat au centre, mais un artisanat vivant, contemporain, presque joyeux. Sa proposition est lisible, clivante et émotionnelle. Chanel n’étant plus cotée, la maison subit aussi moins directement la pression des marchés financiers.

Jonathan Anderson arrive chez Dior avec une proposition plus intellectuelle. Or, tout dépend de la résonance entre un créateur, l’ADN d’une maison, son dirigeant et ses clients. Une proposition peut être brillante et mettre néanmoins plus de temps à trouver sa place.

Le film d'animation Les Couleurs de la nuit, réalisé par Sylvain Chomet pour Dior et présenté comme un hommage au dessin à la main, a récemment suscité une polémique autour de l'éventuel recours à l'IA. Les maisons doivent-elles désormais prouver non seulement la qualité du résultat, mais aussi l'origine et l'authenticité de leur processus créatif ?

EB : Oui, parce que nous sommes entrés dans une période de forte exigence de transparence. Le problème n’est pas l’intelligence artificielle en elle-même. Le problème apparaît lorsque l’on associe une promesse d’authenticité, de geste et de tradition à un procédé qui n’est pas expliqué.

Dans le cas de Dior, la tension est particulièrement forte parce que la maison renvoie à la figure de Christian Dior, qui incarne une forme d’authenticité créative, alors que le recours à l’intelligence artificielle peut être perçu comme un moyen inauthentique. Cela crée une dissonance entre le récit et le procédé.

L’intelligence artificielle souffre encore d’une déficience émotionnelle. Or l’émotion doit être au cœur du luxe. Le luxe doit rester insoumis à la machine. Dans la création, l’intelligence artificielle pose donc une question d’authenticité, de transparence et d’émotion.

Entre la Gen Z, les consommateurs aisés, les très grands clients et les ultra-fortunés, les attentes envers le luxe deviennent de plus en plus différentes. Les maisons peuvent-elles encore s’adresser à tous avec une voix unique, ou doivent-elles faire coexister plusieurs définitions du luxe ?

EB : Il faut effectivement faire coexister plusieurs définitions du luxe. Prenons la longévité : c’est aujourd’hui un désir très fort pour les clients fortunés, mais aussi un sujet qui peut devenir une bulle médiatique. Une semaine dans une clinique spécialisée peut coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros. La longévité reste donc, pour l’instant, un luxe de classe.

Il faut aussi regarder la Gen Z sans lui prêter des valeurs qu’elle n’a pas toujours. Son premier critère, c’est le pouvoir d’achat, avant les valeurs. Cela explique notamment l’attrait des dupes : une proposition commerciale similaire, avec un zéro en moins, peut devenir plus intéressante pour elle. Dans certains cas, le dupe est aussi une manière de dire « fuck you » à un système devenu inaccessible.

Reste à savoir si une longévité accessible à tous est possible. Pour les classes moyennes soumises à une forte pression économique, la priorité n’est pas nécessairement de gagner dix années supplémentaires. La Gen Z, elle, n’est pas forcément obsédée par la longévité : elle a surtout peur de vieillir. Le luxe doit donc distinguer le luxe de l’avoir et le luxe de l’être.

Chaque génération, chaque niveau de revenus et chaque aspiration appellent désormais sa propre définition du luxe. Les maisons devront répondre à cette pluralité sans réduire leurs promesses à de simples slogans.

Vous parlez d’un luxe post-occidental, porté par la montée des marques chinoises, coréennes et thaïlandaises, ainsi que par l’affirmation du marché indien. Comment les maisons européennes peuvent-elles s’ouvrir à ces cultures sans les folkloriser ni perdre leur propre identité ?

EB : Le luxe post-occidental remet en question le monopole du goût européen. Il y a un contexte géopolitique, avec l’affaiblissement du soft power européen, mais aussi une réalité de marché : des marques ambitieuses émergent et ne cherchent plus à copier l’Occident. Elles assument leur culture, leurs savoir-faire et leur propre définition du prestige.

La force historique du luxe français a pourtant toujours été sa capacité à se métisser. Il s’est nourri de créateurs et d’influences multiples. L’enjeu n’est donc pas de se refermer sur un localisme défensif, mais d’accepter l’hybridation tout en évitant l’appropriation culturelle et le folklore.

La frontière est complexe. Elle tient notamment à l’incarnation : qui porte le récit, qui crée, qui participe réellement au projet ? Une hybridation crédible suppose que les cultures concernées ne soient pas de simples décors ou des cautions, mais des partenaires à part entière.

Si le luxe indien reste aujourd’hui principalement tourné vers son marché intérieur, la Chine, la Corée et la Thaïlande proposent des modèles très différents. Leur influence passe par la mode, la beauté, le sport, les jeux vidéo, la musique et le cinéma : un soft power culturel inédit il y a dix ans.

Pour les groupes occidentaux, la réponse ne doit pas être uniquement défensive : ils peuvent aussi investir dans ces marques. Le luxe post-occidental ne signifie pas la fin du luxe européen, mais la fin de son monopole sur la définition du goût.

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