Dans Le français va très bien, merci (Tracts, Gallimard), dix-huit experts francophones dénoncent des idées reçues autour de la langue française, notamment sur l’usage de mots anglais. Rafraîchissant et déculpabilisant.

Une appli de dating, du slut-shaming, du gaslighting, des spams, des mails, un spoiler… Pour qualifier certaines choses, on préfère parfois l’anglais au français. Certains lecteurs s’en agacent, l’Académie française s’en inquiète. Mais doit-on vraiment s’en empêcher au risque d'appauvrir notre langue ? Eh bien non, répondent Les Linguistes atterrées, un collectif de 18 spécialistes. Dans Le français va très bien, merci (Tracts Gallimard, mai 2023), ils décortiquent des idées reçues autour de la langue française. Et notamment celle que le français serait « envahi », menacé et abîmé par l’anglais selon certains puristes. Dans Speak White, un livre de la même collection, l’écrivain-voyageur Alain Borer s'alarme par exemple de voir sa langue « en passe de s’effondrer en une sorte de dialecte de l’empire anglo-saxon ». Interrogé dans divers médias, il appelle à résister, à ne pas se soumettre, à défendre sa patrie au travers de sa langue.

Les Linguistes atterrées s’opposent à cette vision, et ils ont des arguments. Premièrement, le franglais, souvent utilisé pour désigner l’emprunt de mots anglais, n’existe pas. Puisqu’il n’y a pas de mélange à proprement parler, comme c’est le cas pour les langues créoles. « En français, il y a des emprunts lexicaux, selon un processus d’appropriation lent, graduel », écrivent les auteurs. Donc calmos sur la notion d’ « effondrement » imminent. Et par une prononciation nouvelle, l’association à un pronom, les francophones en font un mot nouveau, estiment les auteurs. Le week-end est par exemple devenu un nom français avec un genre masculin. Le verbe spoiler se conjugue au premier groupe.

Si on utilise followers, c’est que cela nous apporte quelque chose

Deuxième argument : le français et l’anglais cohabitent depuis le XIème siècle. D’ailleurs les apports se font dans les deux sens. Spoiler typiquement vient du français espoillier, du latin spoliare. Et si nous retenons des mots, c’est qu’ils nous apportent quelque chose, arguent les auteurs. Par exemple, le follower des réseaux sociaux n’a pas l’exacte même définition que l’abonné à un journal. Faire du shopping est différent de faire des courses. Les auteurs s’opposent par ailleurs qu’il y aurait un vainqueur et un vaincu dans le cas de la langue. Les mots rajoutés ne remplacent pas d’anciens mots, ils permettent d’apporter une nuance, un contexte.

Autre argument : les langues sont vivantes et s’enrichissent de mots « par besoin expressif, par jeu, pour faire aux jeunes, aux autres, à l’altérité. » Et parfois des mots sont abandonnés au profit de nouveaux. Et certains anglicismes se font détrôner par des mots bien français. Pour dire « c’est cool », les jeunes disent plutôt « c’est frais » ou « c’est stylé », remarquent les linguistes. Autrement dit : pas de panique, encore une fois, beaucoup de ces emprunts sont éphémères. Tout comme ces tendances en -ing et -core, ne vous inquiétez pas, c'est un peu agaçant, mais ça ne durera pas.

Et la pub alors ?

L’essai de ces linguistes a évidemment échaudé d’autres auteurs et « amoureux de la langue française ». Dans une tribune du Figaro intitulée « Le français ne va pas si bien, hélas », le linguiste Jean Pruvost et une vingtaine de cosignataires, s’agacent du constat fait par les Linguistes atterrées. À propos de l'anglais, ils estiment que les anglicismes sont bien omniprésents. La preuve : dans la publicité, 80 % des messages publicitaires reçus électroniquement passent par un intitulé anglais. Mais les Linguistes atterrées répondaient déjà à cette remarque sur la pub dans leur livre. « Si nos communicants, qui veulent frapper les esprits, souffrent peut-être de jeunisme, cet excès, bien que visible, n’est pas représentatif du français vraiment parlé par la plupart (y compris les jeunes) qui n’incorpore qu’une dose limitée d’emprunts. »

