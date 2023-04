Mais le temps qu’il nous fait gagner vaut-il le temps qu’il nous fait perdre ? Et qui s’occupe de le guider ?

Parmi les millions d’utilisateurs de ChatGPT, beaucoup s’en servent dans le cadre de leur travail pour résumer des documents, traduire des textes, rédiger des mails… Quelques aventureux et aventureuses en ont fait un compagnon de vie plus personnel : une sorte d’aide aux tâches ménagères.

Dans The Atlantic, Carole Alalouf, dirigeante d’une société d’animation, mariée et mère de deux ados témoigne. Elle dit utiliser ChatGPT pour innover dans les recettes qu’elle prépare pour sa famille. Parce qu’avec un mari au régime Keto, elle à la diète méditerranéenne, deux membres de sa famille non-mangeurs de porc et de fruits de mer, elle avait le sentiment de cuisiner sans cesse les mêmes repas, de quoi la rendre « dingue », confie-t-elle au média américain. ChatGPT lui a donc permis d’explorer de nouvelles recettes. Sur TikTok, réaliser les plats improbables du chatbot, concoctées à partir des ingrédients de son frigo est devenu une tendance montante estampillée par le hashtag chatgptrecipe (618 000 vues).

ChatGPT, raconte-nous une histoire

Outre la cuisine, certains demandent au chatbot de faire la liste des courses, ou d’inventer des histoires à leurs enfants. Naif Alanazi, un doctorant de 35 ans, explique au New York Times que, chaque jour, il s’aide de ChatGPT pour créer une toute nouvelle histoire à raconter à sa fille de 4 ans. Le père de famille lui demande parfois de construire la trame narrative autour d’une valeur comme l’honnêteté ou la gentillesse.

Raina Kumra, dirigeante interrogée par The Atlantic, se sert du chatbot pour l’organisation des vacances de ses enfants. Elle dit avoir gagné une douzaine d’heures de travail grâce à lui.

Mais le média américain s’interroge : cette nouvelle aide technologique en est-elle réellement une ? Si ChatGPT permet de gagner un peu de temps sur certaines tâches, il rajoute, comme tout nouvel outil, une dose de travail non prévu. Puisqu’il vous aide à innover dans vos recettes, il faudra passer plus de temps à faire vos courses pour chercher de nouveaux ingrédients, puis à réaliser ce menu inconnu. Parfois ChatGPT ne délivre pas la bonne information : il faut alors passer un certain temps à vérifier et corriger. Et pour réduire ses écueils, mieux vaut développer une compétence dans le développement du prompt.

Mais pour la sociologue Melissa Milkie, sociologue à l'Université de Toronto, chaque minute gagnée reste précieuse et ChatGPT est pour cela une bonne nouvelle. Car le temps consacré aux tâches ménagères n'a pas évolué de manière significative depuis plus de deux décennies, précise-t-elle à The Atlantic.

Breaking news : il ne viendra pas à bout de la charge mentale

Reste que si l’IA permet de planifier (voire d'exécuter) plus rapidement une tâche, elle ne retire pas la charge mentale. C’est-à-dire toutes les pensées liées à l’organisation du ménage et de la cuisine, à la prise de rendez-vous chez le pédiatre et autres démarches administratives… qui concernent majoritairement les femmes. Deux femmes sur 3 se sentent touchées en France, contre 1 homme sur 3, selon un sondage Ipsos de 2018. Et qui aura la charge de “guider” ChatGPT dans l’aide aux travaux domestiques ? Pour les applications qui permettent d’organiser la vie de famille, on connaît la réponse. Ce sont généralement les femmes qui les téléchargent, les consultent, et renseignent les informations nécessaires, comme l’expliquait un article de MIT Technology Review. 86 % des utilisateurs de Cozi, une app pour gérer des plannings de tâches ménagères, sont par exemple des femmes. Car – grosse nouvelle – une application (ou un chatbot) ne peut malheureusement pas défaire des décennies de sexisme.