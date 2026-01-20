Open AI et Jonathan Ive planchent sur le lancement de Sweetpea, des écouteurs pour converser avec nos IA. Un tout petit produit qui en dit long sur l’une des grandes batailles de l’IA.

2026 débute à peine et la bataille des interfaces post-smartphone bat déjà son plein. Le 12 janvier 2026, un leaker chinois, Smart Pikachu (@zhihuipikachu), réputé fiable, révélait sur X les secrets de Sweetpea, le projet d’Open AI et de Jonathan Ive. Ce tout petit appareil serait « un produit audio destiné à remplacer les AirPods (…) l'appareil principal serait en métal et aurait la forme d'un œuf ; à l'intérieur de l'œuf se trouveraient deux capsules qui se placent derrière l'oreille. » Date de sortie prévue : septembre 2026 avec 40 à 50 millions d'unités produites la première année, chiffre colossal pour un nouvel entrant sur le marché des wearables.

Sweetpea : les tout petits écouteurs pour discuter avec ton IA

Le projet Sweetpea illustre une conviction de Sam Altman qu’il a 100 fois martelé : « Les téléphones et les ordinateurs portables actuels ne sont pas conçus pour l'avenir de l'IA. » À traduire : le smartphone, c’était super pour accompagner l’explosion de l’Internet mobile, mais l’IA crée de nouveaux usages et il faut inventer le nouvel appareil qui les captera. Et Open AI a misé lourd sur cette bataille. Souvenez-vous, en mai 2025, l'entreprise annonçait l'acquisition de io Products, la startup de Jonathan Ive, le designer génial d’Apple responsable du look du Macintosh, de l’iPod et de l’iPhone. Avec ce deal conclu à 6,4 milliards de dollars, Open AI signait la plus grande acquisition de son histoire.

Sam Altman n’est pas le seul à être convaincu que le smartphone va être détrôné. Depuis une décennie, le capital-risqueur Jon Callaghan parie avec succès sur le marché des interfaces portables, les fameux wearables. Il déclarait à Techcrunch en décembre dernier : « Dans dix ans, nous n’utiliserons plus d’iPhones. Je pense même que dans cinq ans, nous n’en utiliserons plus – ou plutôt, nous utiliserons quelque chose de différent et de plus sûr, nous les utiliserons d’une manière très différente. » Son raisonnement repose sur un constat : avec l'explosion de l'IA, le smartphone est devenu une interface trop fastidieuse.

ChandraKumar R Pillai, conseiller en IA et auteur de la newsletter AI Daily Nutshel, justifie cette évolution dans un post LinkedIn. Pour noter quoi que ce soit sur un smartphone, il faut sortir l'appareil, le déverrouiller, ouvrir une application, naviguer dans les menus, saisir le truc qui nous a amenés là... Pour lui, ces processus sont trop longs et fastidieux et ce qui nous semblait génial, est à présent perçu comme une succession de petites douleurs inutiles.

Nous voulons des « compagnons de pensées »

« Dans un monde où l'IA peut écouter, comprendre, résumer et répondre en temps réel, cette friction commence à paraître inutile, voire primitive », résume ChandraKumar R Pillai. Or nous ne voulons plus de frictions entre nos pensées et la réponse donnée par les IA. C’est ce que tend à capter la notion de « compagnon de pensée » qui implique des devices qui fonctionneraient essentiellement à la voix. Imaginez : vous marchez dans la rue, une idée vous vient, vous l’expliquer à l’oral à votre « compagnon de pensées ». L'IA fait alors ses recherches, affine vos sources, peut structurer un compte rendu, l’archiver, l’envoyer à un de vos correspondants, noter un rendez-vous... Pas de téléphone à sortir, pas d'écran à regarder. Juste votre voix et votre dialogue avec l'IA. La conception d’un appareil post-smartphone devra tenir compte de ces nouveaux usages. Tout devra être fluide, comme une conversation.

Qui gagnera des milliards ?

Sweetpea est le pari d’Open AI mais tous les autres acteurs font le leur. Trois stratégies s'affrontent : les écouteurs donc, les lunettes et l'intégration logicielle. Meta mise sur les lunettes et aurait déjà vendu plusieurs millions de ses Ray-Ban Meta. La firme pourrait porter la production annuelle à 20 millions d’unités d’ici fin 2026, avec une option allant jusqu’à 30 millions si la demande continue de croître. Apple a déjà les AirPods et prépare un Siri dopé à l'IA générative. Google quant à lui intègre Gemini partout, d'Android à l'Assistant, pariant que l'IA s'invitera dans nos smartphones existants plutôt que de les remplacer.

Du côté des tentatives d'objets dédiés, ils accumulent les échecs. Humane AI Pin, vendu comme révolutionnaire, a été un désastre commercial. Rabbit R1, gadget séduisant, ne parviendrait plus à payer ses employés. Mais le chinois Meizu vient de présenter le 22 Next, une sorte de Tamagotchi carré censé répondre à la voix en affichant des sourires sur son petit écran.

Au-delà de Sweetpea : la bataille pour l'interface ambiante

Derrière la course aux écouteurs et aux lunettes AR se cache un enjeu plus vaste : contrôler l'ambient computing, cette vision d'une technologie invisible, intégrée dans l'environnement, qui puisse même anticiper vos besoins. Vous parlez, l'IA exécute. Vous regardez, l'IA comprend. Vous pensez, l'IA anticipe. Et si les géants tech (Apple, Meta, Google, OpenAI, Samsung) ont déjà investi 150 milliards de dollars sur ce type de techno, il ne faudrait pas penser qu’ils visent juste à remplacer les AirPods ou l'iPhone. Ils visent à redéfinir comment nous interagissons avec la technologie.

La question n'est plus « est-ce que le smartphone va mourir ? ». Jon Callaghan a raison : il mourra. Mais qui le remplacera ? Apple et son écosystème fermé ? Meta et ses lunettes AR ? Google avec son Gemini partout ? Ou Open AI et ses écouteurs ? 2026 sera une année charnière. Celle où des produits grand public vont tester le marché. Une chose est sûre : l'interface vocale du futur va arriver et elle sera plus ambiante, moins visible mais toujours plus près de nous.