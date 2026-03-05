Avec leurs morceaux courts et saturés, ces producteurs de phonk dominent les vidéos d’edit sur TikTok. Invisibles du grand public, ils cumulent pourtant des milliards d’écoutes et rivalisent avec les plus grandes stars de la pop.

Un ado qui fait la démonstration de sa force physique, des images de propagande de l'armée chinoise qui marche de manière synchronisée, un extrait d’animé japonais ou un montage mettant en valeur un superhéros de série télé. Sur TikTok, près de 4 millions de vidéos, toutes différentes les unes des autres, ont une chose en commun. Il s'agit de la musique qui les accompagne, un morceau de techno rythmé et saturé qui s'appelle Fragment - slowed, créé par Slxughter.

Le pouvoir des musiques de monteurs vidéo

Sur son YouTube, le morceau d'une minute trente a dépassé les 58 millions de vues en un an. Mais sur TikTok, il faut multiplier le nombre de ces vidéos par le nombre de vues pouvant parfois dépasser la dizaine de millions, pour avoir une petite idée du nombre de fois que Fragment - slowed a pu être écouté. Alors qu’il n’a jamais donné un seul concert et que son nom ne dit sans doute rien à personne, Slxughter est pourtant l’un des artistes les plus écoutés au monde, au point que le New York Times le place devant des stars de la pop comme Taylor Swift en termes de nombre d’écoutes.

Ce genre d'exploit n'est pas une nouveauté sur le Web. Avant TikTok, les vidéos de youtubeurs, et notamment les vlogs, avaient déjà propulsé un artiste parfaitement inconnu dans le panthéon des musiciens les plus écoutés. Il s'agit de Kevin MacLeod, l'auteur de bangers comme Monkeys Spinning Monkeys, Sneaky Snitch et plus de 2 000 autres morceaux mis à disposition des vidéastes libres de droits.

Mais depuis, les choses ont bien changé, à commencer par le format et le style de vidéos populaires. Sur TikTok, YouTube Shorts et dans les Reels, ce sont les edits, – ces vidéos courtes dont le montage suit de près le rythme de la musique – qui dominent en termes de vues. Ultra versatile, ce format permet de faire passer un grand nombre d'émotions et d'idées en utilisant seulement de l'image et de la musique. Dans le cas de Fragment - slowed, le sentiment qu'exprime la musique est celui de la puissance, de l’énergie, de la confiance en soi, voire de la domination.

La phonk qui domine le Web

À mi-chemin entre le hip-hop, la trap, la techno et le funk, le style de Slxughter est ce qu'on appelle communément de la phonk. Et c'est devenu le style musical par défaut de toute une génération qui s'adonne au scrolling, un « géant endormi » comme l'appelle Josh Mateer, 34 ans, directeur artistique chez SoundOn, la plateforme de distribution de TikTok pour les artistes et les labels, cité par le New York Times.

Outre les montages vidéo, la musique est aussi largement utilisée dans les salles de sport, ou par les gamers en live sur Twitch quand ils veulent se mettre en état de flow. Loin de toute véritable considération artistique, la phonk est avant tout une musique fonctionnelle dont chaque morceau se décline en deux ou trois autres versions en fonction du tempo ou de la reverb souhaitée. Sur Spotify et YouTube, il est facile de trouver des playlists qui promettent de vous mettre dans les bottes du « main character », le personnage principal d’une histoire, que ce soit pour se motiver à accomplir une tâche ingrate ou pour jouer le rôle d’un méchant qui ourdit des complots dans l’ombre.

D’autres playlists, comme « AURA ♾️ - THE MAIN CHARACTER VILLAIN 👿- (ULTRA SLOWED + REVERB) MIND HACKER 🤯 AURA PHONKs » , sont censées vous donner l’énergie nécessaire pour booster votre aura, c’est-à-dire votre charisme et votre confiance en vous. Comme le dit de manière un peu amère le journaliste de Pitchfork, Kieran Press-Reynolds : « Cette version actuelle [de la phonk] ressemble de plus en plus à la fanfare d'un État technofasciste, à la bande-son d'un futur où les ordinateurs génèrent de nouveaux tubes en deux clics. »

Parmi les artistes qui ont émergé, on peut citer Hensonn et son titre Sahara, qui cumule depuis 2021 plus de 24 milliards d'écoutes sur TikTok, ou bien encore Eternxlkz, un jeune homme originaire du Kazakhstan et qui cumule plus de 109 milliards d'écoutes. La plupart sont des vingtenaires disséminés aux quatre coins du monde, qui créent de la musique dans leur chambre. Et contrairement à Kevin MacLeod, ces créateurs de l’ombre aiment bien les droits d’auteur et sont multimillionnaires sans jamais avoir croisé leur public en live.