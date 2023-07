Lafayette Anticipations, une fondation pour « repenser poétiquement nos manières d’être au monde »

Située à Paris, la Fondation Lafayette Anticipations est un lieu d'expositions et d'échanges dédié aux arts visuels et aux arts vivants. Entretien avec sa directrice Rebecca Lamarche-Vadel.

Avec une programmation audacieuse et inclusive, la Fondation présente trois expositions par an et propose des ateliers et des rencontres gratuits pour tous. En plein coeur du Marais à Paris, L'Agora, la Boutique, le café-restaurant et sa terrasse créent un espace de vie ouvert à tous, favorisant les rencontres pour construire un monde commun. Aux manettes, on retrouve Rebecca Lamarche-Vadel, passée par le Palais de Tokyo de 2011 à 2019, la Biennale de Riga en 2020, ou encore la Biennale de Lyon. Rencontre avec une passionnée d’histoire de l’Art hyperactive.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de prendre la direction d’une fondation multidisciplinaire ?

Rebecca Lamarche-Vadel : Lafayette Anticipations est un lieu d’échanges et de découvertes, ouvert à tous et toutes, où l’art se partage au plus grand nombre, sous toutes ses formes : expositions, concerts, rencontres, festivals. C’est un projet qui m’a immédiatement enthousiasmée par sa dimension prospective. Convaincue que la création et les artistes peuvent mettre le monde en mouvement, nous souhaitons soutenir et promouvoir les œuvres et les visions les plus audacieuses.

Rebecca Lamarche-Vadel / © Chloé Magdelaine Fondation Lafayette Anticipations

J'ai pris la direction de la Fondation Lafayette Anticipations à la fin 2019. Durant un an et demi de crise sanitaire, nous avons mis tous nos équipements à la disposition de la communauté artistique. Nous avons pu rouvrir avec des expositions de Marguerite Humeau et Jean-Marie Appriou ou encore Martin Margiela, et la Fondation a pu doucement commencer à ressembler au rêve que nous nous en faisions.

Comment Lafayette Anticipations encourage la participation du public et l'engagement avec l'art contemporain ?

R. L-V. : La Fondation ouvre grand ses portes pour favoriser l’expression et le partage de toutes les sensibilités, en accueillant les publics les plus divers. La gratuité de la programmation est à ce titre un axe fort de la Fondation qui met l’accueil du public et l’hospitalité au cœur de son ADN. Les expositions sont à découvrir seul, en groupe ou accompagné par des médiateurs privilégiant la parole et le partage, pour une visite vivante et accessible. Lafayette Anticipations propose également une programmation de rencontres et d’ateliers pour petits et grands afin d’expérimenter, imaginer et échanger. Textes à hauteur d’enfants, visites et ateliers, événements festifs et carnets de jeux sont proposés gratuitement en écho aux expositions.

C’est aussi un espace accueillant des résidences d’artistes. Comment Lafayette Anticipations travaille avec les artistes pour développer et produire leurs projets ?

R. L-V. : La Fondation se transforme en un laboratoire d’idées, de visions et d’expérimentations. Le parc de machines de la Fondation est mis à disposition des artistes. L’accompagnement humain des équipes de curateurs et de production de la Fondation sont centraux pour les artistes qui peuvent s’interroger, tester et créer. La Fondation occupe un bâtiment de 2500 m2 réimaginé par Rem Koolhaas, dans lequel des plateformes mobiles s’animent au cœur d’une enceinte en pierres de taille du XlXème siècle. Le bâtiment se métamorphose ainsi pour les artistes et leurs projets d’expositions.

Chaque année, depuis 2020, avec le programme À l’œuvre !, nous invitons cinq artistes en résidence que nous soutenons dans leurs recherches et leurs expérimentations et dans la production de nouvelles pièces. Lafayette Anticipations poursuit ainsi son engagement pour la création contemporaine à destination de tous les créateurs émergents.

Comment choisissez-vous les artistes pour vos expositions et projets curatoriaux ?

R. L-V. : L’art et les artistes ouvrent et étendent notre vision et notre compréhension du monde. Nous recherchons des artistes qui nous surprennent, intégrés à leur époque tout en la métamorphosant, tous issus de la scène locale, nationale ou internationale. Cet été, nous présenterons Pol Taburet, un artiste parisien qui a une pratique de la peinture et qui va nous surprendre avec ses sculptures, une pratique inédite conçue pour sa première exposition en institution.

Comment Lafayette Anticipations intègre-t-elle les enjeux sociaux et politiques dans ses expositions et événements culturels ?

R. L-V. : La Fondation souhaite ouvrir des horizons nouveaux. Notre projet est ainsi de soutenir et défendre des œuvres qui nous invitent à repenser poétiquement nos manières d’être au monde. Avec les établissements scolaires, la Fondation conçoit des actions éducatives de la maternelle à l’enseignement supérieur. Visites, rencontres pédagogiques et formations pour les enseignant.es offrent des moments de partage autour de l’art contemporain. A l’occasion du projet annuel d’Atelier en résidence, l’artiste Cecil B. Evans a collaboré cette année avec une classe scolaire pour réaliser collectivement un film.

Comment Lafayette Anticipations s'assure de la durabilité et de l'impact environnemental de ses projets et activités ?

R. L-V. : Nous nous engageons dans toutes les étapes de nos activités à la décarbonation de nos projets, des festivals à nos expositions intégrant les bonnes pratiques du recyclage et de l’économie circulaire. Le bâtiment modulable permet de nouvelles scénographies sobres, nos expositions valorisent la scène parisienne, nous présentons des œuvres performatives et rénovons les œuvres publiques.

Comment considérez-vous l'importance de l'inclusion et de la diversité dans votre travail en tant que commissaire d'exposition ?

R. L-V. : Lafayette Anticipations présente une pluralité de voix engagées et inclusives. Les pratiques artistiques se croisent, les artistes, les danseurs, les performeurs, les chercheurs, les commissaires invités se rencontrent. Aux côtés des expositions ou des rencontres, la scène musicale émergente rythme l’année avec les Festivals Closer Music ou For The Record. Les arts vivants se mêlent aux arts plastiques avec le Festival Échelle Humaine en septembre. Je veille aussi à une approche sensible, inclusive et solidaire de la création par le choix des artistes, des performeur.euses et des penseur.euses présentés dans les expositions et dans les rencontres. Des visites orientées vers le bien-être par les arts sont également proposées à tous les publics, ainsi que des programmes d’art thérapie, notamment pour les personnes en parcours de soins.

Pouvez-vous nous parler d'un projet que vous avez réalisé et qui a été particulièrement marquant pour vous en tant que commissaire d'exposition ?

R. L-V. : L’idée novatrice de Cyprien Gaillard qu'un acte de restauration peut être un acte de création a été particulièrement marquante pour moi comme pour beaucoup. Ce geste nous amène à repenser ce que peut être une œuvre. Nous avons ainsi contribué à restaurer une pièce qui contribue à enrichir le patrimoine public et la vie quotidienne de tous les habitants du quartier de l'Horloge, touchant aussi ceux qui sont de passage. Il y a une grande poésie à réanimer un automate que l'on ne regardait plus. Ce projet artistique très puissant ouvrait des brèches dans le temps tout en évoquant l'ami disparu de Cyprien Gaillard avec qui il allait voir ce Défenseur du temps.

Informations :

Lafayette Anticipations - Fondation Galeries Lafayette

9 rue du Plâtre, Paris 4e

À venir

> Pol Taburet. OPERA III: ‘The Day of Heaven and Hell’ · Exposition · du 21 juin au 3 septembre 2023

Pendant le montage des expositions, l'Agora de Lafayette Anticipations, La Boutique et le Café-restaurant Mātēr restent ouverts.