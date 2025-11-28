Big Ocean, premier groupe de K-pop à être composé de malentendants, atteint son objectif : être aimé pour sa musique.

« 99 % des gens me disaient de ne pas y aller. » Avril 2024. Cha Haley, CEO de Parastar Entertainment, lance Big Ocean, le premier boys band de K-pop composé de trois malentendants. Un pari que tout le monde jugeait perdu d'avance. Dix-huit mois plus tard, le trio tourne à l'international, frôle le million de followers sur Instagram et vient de remporter le prix TikTok « Social Impact Artist » .

Elle n’a qu’une philosophie…

Cha Haley a de la suite dans les idées. Journaliste, en 2018, elle anime les célébrations du 30ᵉ anniversaire des Jeux paralympiques de Séoul et découvre à cette occasion l’absurdité des préjugés sur le handicap. Plusieurs champions la sollicitent. Ils cherchent quelqu’un pour gérer leurs relations compliquées avec les médias. Elle accepte et fonde son agence de talents pour des sportifs, des mannequins ou des comédiens. Parastar Entertainment a un objectif : sortir les personnes en situation de handicap de l’invisibilisation. Les premières années sont compliqué. Elle comprend qu'il est extrêmement compliqué de décrocher des contrats pour tout le monde, et quasi impossible pour les handicapés.

La création d'un groupe de K-Pop était sa meilleure option. « On n'a pas demandé l'autorisation. On a débarqué et on a dit : on est là. » Pourtant, elle en a conscience, de toutes les industries, la K-pop est sans doute la moins apte à changer de regard sur le handicap. « Tout repose sur des dynamiques d’idolâtrie où la perfection physique est le préalable de tout », reconnaît Cha Haley dans une interview à la radio Arirang. Par ailleurs, la concurrence est sévère. « La majorité des idoles valides ne percent pas. La plupart disparaissent en moins d’un an », admet Cha Haley.

Trois hommes et un gros défi

Big Ocean réuni donc trois hommes malentendants. PJ (ex-Park Hyun-jin), le leader, a progressivement perdu l’audition à 3 ans. Youtubeur connu, il partageait sa vie quotidienne tout en vivant avec son handicap. Il porte un implant cochléaire à gauche et un appareil auditif à droite. Lee Chan-yeon, le rappeur de la bande, a perdu l'audition à 11 ans, il est implanté aux deux oreilles. Ancien audiologiste, il s'est lancé dans la musique après avoir rencontré Troy Kotsur, acteur sourd oscarisé. Ji-seok, le danseur, est né avec une surdité profonde. Ancien skieur paralympique, il a été rejeté de six universités faute d'aménagements.

Pour chanter et danser sur scène, ils ont recours à plusieurs technologies. « On utilise des montres vibrantes intelligentes, des métronomes LED flashants et un accompagnement IA pour le pitch » , explique PJ. Leur voix est travaillée grâce à Supertone, une plateforme d’intelligence vocale qui peut affiner en temps réel leur prononciation et la justesse de leur voix tout en préservant leur timbre. Tous ressentent les vibrations dans le sol pendant les performances. Sur scène, ils intègrent à leurs chorégraphies trois langues des signes : coréenne (KSL), américaine (ASL) et internationale (IS), ce qui leur permet de toucher un public sourd au niveau mondial.

Le 20 avril 2024, jour de la Journée mondiale du handicap, Big Ocean sortait son premier titre, « Glow ». Et l'accueil a dépassé toutes les prévisions. En Corée, le groupe décroche toutes les grandes chaines. Mais il trouve son public aux États-Unis et en Europe. En septembre, Billboard les sacre « K-Pop Rookie of the Month ». En mai 2025, Forbes les inscrit dans son « 30 Under 30 Asia ». Leur tournée européenne et américaine affiche complet.

De la musique et puis c’est tout…

En quelques mois, Cha Haley raconte comment regard des fans a évolué. « Au début, la plupat des commentaires disaient des choses comme : "Je pleure, je suis si touchée, en tant que maman d'un enfant sourd" » . Un an après, la tonalité a radicalement changé. Les fans de Big Ocean se comportent comme n’importe quels fans. « Ils écrivent des choses comme "T'as renversé mon café, tu es littéralement canon." Ils ne les voient plus comme des gens qui ont surmonté des barrières. Ils les voient comme des idoles. » Big Ocean n'est pas un groupe de sourds qui fait de la K-pop. C'est un groupe de K-pop, point. Une petite nuance qui change tout.