Transformer un prêche réac qui milite contre le sexe hors mariage en chanson pour twerker, c'est possible sur TikTok.

« Give me one margarita, I'mma open my legs, Give me two margaritas, I'mma give you some head. Give me three margaritas, I'mma put it in my puss… » À traduire par : Avec une margarita, j'écarte les cuisses, avec deux margaritas, je te fais une pipe. Avec trois margaritas, je me la mets dans la ch****… Comme chaque année, les tubes de l’été sont généralement une invitation au voyage, à la découverte et aux plaisirs de la chair. Mais pour cette année 2023, nous avons été encore plus gâtés. Intitulé One Margarita, ce rap aux paroles bien libérées créé par l’actrice et podcasteuse Angel Laketa Moore a pris TikTok par surprise pour devenir, 24,5 millions de vues plus tard, l’hymne officiel des grandes vacances. Mais comment ce morceau faisant l’apologie de l’alcool et du sexe est devenu aussi populaire ?

De l’abstinence au twerk en 40 secondes

Avant d’être un véritable morceau accompagné d’un beat, One margarita est avant tout une vidéo plus ou moins virale qui remonte à février 2022. Diffusé sur YouTube et TikTok, on y voit Sister Cindy, une femme évangéliste connue sur les réseaux pour aller prêcher sur les campus de l’État d’Indiana. Très religieuse et réactionnaire, elle prône l’abstinence sexuelle devant une foule d’étudiants rigolards et explique que les jeunes filles débauchées acceptent d’accompagner des hommes dans des restaurants mexicains pour pouvoir boire des margaritas. La vidéo montre un décalage parfait entre le sérieux de Sister Cindy qui prévient comment trois margaritas débouchent automatiquement sur une fellation diabolique, et les cris de joie très second degré de son auditoire.

Outre ce décalage comique qui est un élément essentiel pour fabriquer un bon mème, c’est le flow particulièrement appuyé et rythmé du phrasé de la religieuse qui a inspiré Angel Laketa Moore pour faire un rap freestyle dans son podcast That Chick Angel TV.

Margarita 2, the musical !

L’affaire ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Sentant le bon filon de la viralité, Sister Cindy a décidé de répliquer au tube d’Angel Laketa Moore en sortant son propre morceau. Les paroles sont bien évidemment moins drôles et libérées que le remix original, mais ça n’empêche pas les internautes de s’amuser avec. Dans les commentaires situés sous la vidéo TikTok, certains précisent qu’il est beaucoup plus difficile de twerker sur ce beat « même si ce n’est pas impossible ».