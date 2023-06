Énergie, sobriété, économie... Mais que nous racontent les CEO ?

Transformation écologique, intelligence artificielle... La parole des CEO du premier trimestre 2023 passée au crible sur Twitter et LinkedIn.

Changement de CEO chez Schneider Electric

Début mai, Jean-Pascal Tricoire a cédé la Direction Générale de Schneider Electric à Peter Herweck. Une annonce que l'ex CEO a partagé dans un Post LinkedIn. Deuxième CEO du CAC 40 le plus influent en 2022 (derrière Aiman Ezzat), Jean-Pascal Tricoire est particulièrement actif sur les réseaux sociaux depuis 2018. Avec plus de 12 600 interactions dont plus de 560 commentaires, l’annonce de son remplacement est la publication la plus engageante publiée par les CEO du CAC 40 au premier trimestre 2023. Si sa communauté est plus restreinte que celle de Jean-Pascal Tricoire, Peter Herweck, anciennement CEO de AVEVA, est régulièrement actif sur LinkedIn et Twitter depuis 2018. Une habitude prise chez Schneider Electric où il œuvrait en tant que VP Industrial Automation et membre de Comex.

L’égalité femme/homme fait du bruit

La journée internationale des droits des femmes du 8 mars est une date immanquable pour les dirigeants sur les réseaux. Si cette journée est évidemment l’occasion de rappeler les engagements de l’entreprise et les chiffres relatifs à la parité, les publications sur ce sujet sont particulièrement scrutées. Parmi les initiatives pertinentes cette année, Nicolas Hieronimus (L’Oréal) et Jean-Marie Tritant (Unibail-Rodamco-Westfield) ont suivi l’initiative #AMaPlace du Collectif SISTA et de UN Women France visant à développer la visibilité des femmes de la tech. Les deux CEO ont donc fait bénéficier de la visibilité de leurs profils à deux entrepreneuses : Aude Guéneau, fondatrice de Plume, et Ilhem Jaï, fondatrice de CrushON.

Qui sont les CEO du CAC 40 qui s’expriment en ligne ?

Certains ont fait le choix de s'exprimer uniquement sur un seul réseau. C'est le cas de Patrick Pouyanné de TotalEnergies, Guillaume Faury d’Airbus et Catherine MacGregor d'Engie qui ont pris la parole uniquement sur Twitter. D'autres privilégient LinkedIn, comme François Jackow d’Air Liquide, Benoît Bazin de Saint-Gobain et Nicolas Hieronimus de L’Oréal. Parmi les CEO qui s'expriment sur les 2 réseaux, Aiman Ezzat de Capgemini et Olivier Roussat de Bouygues.

De quoi parlent les CEO du CAC 40 ?

Quels sont les hashtags les plus populaires ? On fait le point.

#WEF23 (World Economic Forum 2023 - Davos) - 17 publications

#Innovation - 14 publications

#Sustainability - 10 publications

#IWD2023 (International Women's Day 2023) - 9 publications

#Digital - 8 publications

#EcologicalTransformation - 7 publications

#AI - 7 publications

#Water - 6 publications

#EmbraceEquity - 6 publications

#WaterAction - 6 publications

Méthodologie* : Le Social Hub d'AmazingContent analyse chaque mois les comptes, publications et engagements des Directions Générales du CAC 40 sur LinkedIn et Twitter.