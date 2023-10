Sur YouTube, les hommes ne veulent toujours pas partager l'affiche avec des femmes

Sept ans après le premier appel à rendre plus visibles les femmes sur YouTube, force est de constater que rien n’a changé.

Commençons par une expérience. Rendez-vous sur la page tendance de YouTube – cette page remplie de vidéos de divertissement pour ados sur laquelle vous n’allez jamais – et comptez le nombre de femmes qui apparaissent sur les miniatures ou dans les noms des vidéastes. Le 25 octobre, seules les youtubeuses Maghla et Olympe apparaissent dans ce classement des 25 vidéos les plus regardées de la partie francophone de la plateforme. En poussant l'exploration sur les vidéos « Feat and Fun » qui rassemblent généralement plusieurs créateurs autour d’un concept, le constat est sans appel. Les youtubeurs Chef Verrecchia, Michou, Joyca, Karmine Corp ou Mastu présents dans cette sélection invitent surtout leurs amis masculins et presque jamais de créatrices de contenu... comme si aucune fille n’avait percé sur YouTube.

Un jour comme un autre sur Twitter

Ce constat n’a pas échappé au compte X/Twitter militant @bagarretoi qui a souligné dans un thread récent la pauvreté de la représentation féminine sur YouTube.

La post a été vu plus de 9 millions de fois et a provoqué un tombereau de réactions négatives et d’insultes. Les internautes ont disqualifié les propos de @bagarretoi à cause de son militantisme ou lui ont opposé des contre-exemples trouvés dans le classement, bien plus bas. D’autres voix ont apporté leur soutien à la remarque de @bagarretoi, notamment le compte Les Internettes qui représente l’association créée pour tenter d’améliorer la visibilité des créatrices sur la plateforme en 2016. Force est de constater que les choses n'ont effectivement pas bougé depuis. D'après les compilations de données menées par la chercheuse Emma Gauthier (Université Gustave Eiffel), on ne compte que 8 % de femmes parmi les 50 premières chaînes YouTube françaises et seulement 6 % pour Twitch.

Pourquoi les femmes n’arrivent pas à percer

Au mois de septembre 2023, une série de tweets proches dans leur propos de celui de @bagarretoi avait déjà provoqué la polémique. L’autrice et actrice Lizzy Brinn et la streameuse Nat’ali avaient souligné l’extrême rareté des invitées féminines dans l’émission Zen de Maxime Biaggi et de Grimkujow, un talk-show qui cartonne sur les plateformes. Pour la saison 3 de l’émission, seule une femme avait été invitée sur 17 émissions. En 2022, on ne comptait que 2 femmes sur 20 émissions.

Lizzy Brinn soulignait le peu de cas que font les producteurs de ces émissions de la parité. « Quand bien même ça ne relèverait pas d'une volonté consciente de répondre aux attentes d'une communauté misogyne, ça reste le meilleur moyen d'en créer une », écrivait-elle. En réponse à cette critique plutôt légitime, Maxime Biaggi et de Grimkujow ont préféré prendre tout ça à la rigolade.

Cette fin de non-recevoir est symptomatique de ce qui se passe sur les plateformes vidéos. Ces dernières sont dominées par des créateurs masculins qui ne favorisent pas la parité. Beaucoup estiment qu’il n’existe pas assez de créatrices mainstream sur YouTube et Twitch, ou disent craindre de les exposer à un public adolescent prompt à dégainer des remarques gênantes sur le physique. Or, YouTube et Twitch, sont des plateformes de création qui fonctionnent avant tout à la cooptation. Malgré le mythe tenace selon lequel les youtubeurs et les streameurs « se font seuls », la réalité est très différente. Il faut généralement qu’un créateur soit mis en avant par une personne ayant plus de visibilité que lui pour bénéficier d’une croissance d’audience. En n’invitant pas de femmes dans leurs vidéos « Feat and Fun » et dans leurs émissions, les créateurs invisibilisent les femmes et ne soutiennent pas la croissance de leur audience.