Après avoir tout montré, l’influence cherche une nouvelle façon de captiver. Du ring de The FinalSlam aux artistes qui cultivent masques et personnages, le retour du kayfabe dessine peut-être la prochaine étape du récit de soi.

Et si l’authenticité était devenue le nouveau conformisme ? Depuis dix ans, les réseaux sociaux imposent à la création de montrer les coulisses et de prouver que l’on est « vrai ». Dans une conférence organisée en octobre par l'agence britannique Protein, le consultant créatif et artiste Elijah défend une idée à contre-courant : « L’authenticité affichée dans le divertissement est moins sincère que la mise en scène du catch. »

Le catch assume d’être scénarisé. Les combats sont répétés, les personnages construits, mais l’émotion du public, elle, est bien réelle. Cette convention porte un nom : le kayfabe. Issu du jargon du catch, le kayfabe désigne le fait de maintenir la fiction comme si elle était vraie, y compris en dehors du ring. Le catcheur entretient ainsi tout un monde, avec ses héros, ses ennemis et ses mystères.

Le grand retour du personnage

Elijah ne croyait pas si bien dire : cette vieille mécanique revient aujourd’hui, littéralement, par la grande porte de l’influence. Le 14 novembre, The FinalSlam, un show de catch organisé par le streameur AmineMaTue, a ainsi réuni Squeezie, Inoxtag, Mister V ou Kaatsup autour de combats et de rivalités mis en scène. En tête d’affiche, AmineMaTue affrontait Squeezie, au terme d’une rivalité entretenue pendant un an à coups de défis et de provocations publiques.

Pourrait-on voir dans cette initiative une façon de répondre à « l'influencer recession » ? Nous l'avons chroniqué récemment, le modèle dominant de l'influence connaît un sérieux coup de mou : les signes extérieurs de richesse, les voyages sponsorisés et le lifestyle « matcha-Pilates-luxe » ne font plus automatiquement rêver. Les audiences saturent, les marques ressortent la calculatrice et les créateurs se lassent d’une économie fondée sur l’exposition permanente de soi.

Après des années de confession continue, le personnage pourrait-il devenir une échappatoire ? Le rappeur britannique CASISDEAD ne retire jamais son masque. Chappell Roan construit ses apparitions autour de rôles et de références au catch japonais. MF DOOM et Daft Punk avaient déjà compris qu’une identité artistique gagne parfois à rester inaccessible.

Comme le souligne Elijah, le kayfabe ne signifie pas qu’il faut renoncer à communiquer. Dans le catch, le worked shoot désigne une situation écrite qui s’appuie sur des éléments réels pour sembler spontanée. Une grammaire que les artistes pourraient réinvestir, entre performance et stratégie d’image.

À force de tout montrer, les créateurs ont aplati leurs univers. Le public ne réclame pas forcément plus de transparence. Il pourrait aussi vouloir croire, interpréter et se laisser surprendre... Après l’ère de la confession permanente, les artistes et les créateurs de contenus semblent prêts à investir des personnages, à cultiver leurs ennemis et... à ne pas tout expliquer.