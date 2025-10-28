Le roi de YouTube ne veut plus seulement divertir : il veut bâtir son propre Disney. Entre banque en ligne, barres chocolatées et plateforme pour créateurs, MrBeast étend son business bien au-delà de la vidéo.

« Je vais devoir expliquer à ma femme et à mes trois enfants que MrBeast est en train de saisir ma maison parce que je n’ai pas réussi à payer mon crédit immobilier à temps, et que le seul moyen de la récupérer est de gagner à la saison 3 des Beast Games sur Amazon Prime. » Sur X, les vannes fusent depuis la fuite, le 15 octobre dernier, d’un projet de services bancaires lancé par le plus grand youtubeur du monde, MrBeast.

Les nouveaux projets de MrBeast

Dévoilés par Nik Milanovic (CEO du média This Week in Fintech), les papiers déposés auprès de l’Office américain des marques et des brevets évoquent la création d’une application mobile et de services en ligne appelés MrBeast Financial. Cette nouvelle entité proposerait des comptes en banque, des microcrédits, des assurances, mais aussi des conseils financiers ou bien des services d’échange de cryptomonnaies et de gestion de patrimoine.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule branche alternative que le magnat de YouTube est en train de monter. Business Insider a indiqué que Beast Industries, l’entreprise de Jimmy Donaldson, travaille aussi sur un projet de « plateforme de création » dédiée à aider les youtubeurs à surperformer. Outre l’idée de mettre en place une agence mettant en contact créateurs de contenu et spécialistes du marketing, cette plateforme permettrait aussi d’accompagner la création de marques annexes et de produits dérivés, comme l’a fait MrBeast avec ses burgers, sa ligne de jouets ou encore sa barre de chocolat Feastables.

Quand YouTube ne suffit plus

Alors qu’il domine largement le monde de l’entertainment en ligne avec ses productions à plusieurs millions de dollars et un nombre de vues global qui va bientôt dépasser les 100 milliards, on peut se demander pourquoi MrBeast semble en vouloir toujours plus, au point de créer un empire multiservice. Pour comprendre sa stratégie, il suffit pourtant de compulser les différentes interviews qu’il a données ces dernières années, interviews dans lesquelles il répète toujours la même chose : la chaîne MrBeast n’est pas rentable. Dans un portrait complet que lui consacre Bloomberg, on apprend que chaque vidéo lui coûte entre 3 et 4 millions de dollars et qu’elles sont pour la plupart déficitaires, malgré des scores d’audience faramineux.

Toujours d’après Bloomberg, l’entreprise a enregistré trois années de pertes, dont plus de 110 millions de dollars en 2024. En 2023, plusieurs vidéos ayant coûté jusqu’à 15 millions de dollars n’auraient pas été diffusées à cause d’un souci de qualité. Même sa superproduction Beast Games, diffusée sur Amazon Prime, lui a fait perdre des dizaines de millions de dollars, notamment après sa décision de doubler la récompense finale.

Le joueur de flûte de Hamelin 2.0

En fait, la véritable réussite de Beast Industries, c’est la vente de ses barres de chocolat Feastables, lancées en 2022, qui rapportent plus de 200 millions de dollars sur les 450 millions de chiffre d’affaires de Beast Industries. En 2025, cette branche devrait générer plus d’argent que les vidéos YouTube, et c’est exactement ce constat qui a incité Donaldson à se diversifier et surtout à construire un empire semblable à Disney. En 2024, il a ainsi recruté Jeff Housenbold, un vétéran de la Silicon Valley, qui a siégé à 44 conseils d’administration et investi dans plus de 100 entreprises.

En plus de rationaliser les coûts et de professionnaliser les opérations du groupe, ce dernier met au point un « univers cinématographique » qui servira de base fictionnelle à la création d’une série animée, d’une bande dessinée, d’une émission de télévision et de jouets. Et c’est avec les générations Z et Alpha dans le viseur que MrBeast avance ses pions pour proposer ses services financiers. Après avoir fait gagner des millions de dollars aux participants de ses émissions et s’être donné l’image d’un philanthrope bienveillant en creusant des puits en Afrique ou en sauvant « 1 000 animaux » d'une mort certaine, Jimmy a des millions d’abonnés, biberonnés à ses vidéos (et à son chocolat), qui seront prêts à lui confier leurs économies.

