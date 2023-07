Depuis le début des émeutes liées à la mort de Nahel, des comptes Twitter se présentant comme des médias d'actualités font le plein de likes en pillant le travail des journalistes.

À chaque grand mouvement social, chaque affrontement avec les forces de l'ordre ou chaque drama d'influenceur, ils sont sur le pont de Twitter et dégainent plus vite que leur ombre. « Ils », ce sont Cerfia_FR, AlertesInfos, Mediavenir ou Médias Citoyens, des comptes spécialisés dans la rediffusion d'informations et de vidéos virales piochées sur leurs réseaux. Au cours des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, ces comptes ont largement partagé sur Twitter les vidéos des affrontements et des incendies, souvent issues de Snapchat. Ils relayent aussi, pour ne pas dire pillent, des informations données par des médias journalistiques.

Cerfia plus fort que BFMTV

Dans un thread qui analyse les données de Twitter publié par @FlefGraph, un consultant en Social Data Science, on s'aperçoit que ces comptes jouent un rôle majeur dans la diffusion de ces contenus. Représentés en violet sur le graphique, on retrouve notamment les comptes Cerfia_FR et AlertesInfos, et dans une moindre mesure Mediavenir. Leurs taux d'engagements représentés par la taille du cercle dépassent très largement ceux des comptes médias classiques comme BFMTV.

Parmi les profils qui partagent le plus les comptes Cerfia et autres, on trouve notamment des personnalités du rap et du foot (Booba, par exemple). Ces personnalités portent souvent un message de soutien vis-à-vis de la famille de Nahel et un discours critique sur les forces de l'ordre. @FlefGraph précise que cette population se situe justement en dehors des sphères militantes classiques et donne généralement moins son avis sur Twitter. Cela prouve que ces sujets mobilisent des foules peu politisées et que ces dernières utilisent largement ces comptes d'actualité pour s'informer.

Qui se cache derrière ces comptes ?

Ces comptes sont tenus par des organismes et des individus très variés, se présentant souvent comme des passionnés d'actualité amateurs. Mediavenir, connu avant sous le nom de Conflits_FR est l'un des comptes les plus populaires avec plus de 2,5 millions abonnés. Tenu à l'origine par des étudiants en journalisme, il a connu la notoriété au moment de la crise du Covid. S'il fait l'effort de citer sa source en fin de tweet, il ne renvoie jamais sur l'article original. Il a aussi été plusieurs fois épinglé pour diffusion de fausses informations.

Cerfia_FR, suivi par 653 k abonnés se présente quant à lui comme le compte d'un média « non classique » dont l'objectif est de republier le plus vite possible des informations sans aucune analyse. Aucun des membres de cette rédaction, composée majoritairement de jeunes bénévoles, ne revendique la fonction de journaliste. Chaque tweet est accompagné en réponse de la source, mais cela n'empêche pas de se poser certaines questions. Libération a notamment révélé le 3 juillet 2023 que le média a été contacté par le ministère de l'Intérieur après la diffusion massive de vidéos d'émeutes et qu'il fait partie d'un groupe privé relié au ministre pour « diffuser en avant-première des informations officielles ».

Avec ses avertissements du type « FLASH » ou « EN DIRECT », AlertesInfos donne lui aussi dans le sensationnalisme et l'immédiateté de l'information. Fort de ses 294 k abonnés, ce compte semble n'être géré que par une seule personne, un certain Moussa de 22 ans. Ce dernier reprend exactement la même formule que les autres comptes du même type, à savoir diffuser des vidéos et surtout des informations données par des titres d'articles sans forcément avoir lu le contenu.

Il est aussi l'un des rares à avoir pris le temps de montrer son cadre de travail dans une vidéo qui sent bon la débrouillardise.