Face à la « fatigue de l’influence », les créateurs de contenu ne cessent de trouver de nouvelles formules très ironiques afin de faire passer le marketing de leur produit.

« C’est incroyable… mais c’est encore un produit de youtubeur, là. » Dans un décor à mi-chemin entre Charlie et la chocolaterie et un épisode de Severance, les influenceurs Kameto et Amine se donnent la réplique autour d’un paquet de boules de chocolat Plesh tandis que, dans le fond, Squeezie joue volontairement l’idiot utile prêt à tout pour apparaître dans un énième spot de publicité. Diffusé pendant The Final Slam, le show de catch organisé par Amine, le spot est pourtant un brin trompeur. En effet, Plesh n’est pas tout à fait un « produit de youtubeur » puisque la marque de chocolat espagnole existe depuis 2023. Les créateurs de contenu qui apparaissent dans la vidéo en sont les égéries et non les créateurs, même si, dans un stream récent, Amine a suggéré l’idée qu’ils pourraient investir dans la marque.

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Dans sa tonalité, la pub semble surtout rebondir sur une précédente opération marketing qui a eu lieu le 15 octobre dernier. Après le lancement plutôt classique de sa boisson caféinée, Ciao Energy, Squeezie s’est mis en scène en train de réagir à la publicité qu’il avait commandée au youtubeur Sylvain Lyve. Ce dernier est spécialisé dans le contenu automobile, mais il est aussi connu pour avoir produit une vidéo de roasting sans pitié vis-à-vis de son ancien partenaire Pierre Chabrier. Il va faire appel à la même énergie pour détruire la boisson et son créateur, qui l’a payé en lui laissant « carte blanche », dans un montage acidulé et très drôle.

Autant le dire tout de suite, cette opération est une réussite totale. Outre le dispositif du react, qui donne une forme d’authenticité au clip, c’est surtout la liberté avec laquelle Sylvain surfe sur le ras-le-bol généralisé des produits dérivés des influenceurs et d’un certain cynisme marketing qui cible les adolescents qui va droit au but.

Fatigué d'être influencé

Ce roasting ne vient pas de nulle part. Depuis quelques années maintenant, les créateurs de contenu sont la cible de critiques sur le fond et sur la forme de leurs opérations. Au-delà du sentiment de décalage avec le public que peut produire une Léna Situations quand elle se plaint de ne pas assez profiter de la vie, c’est la succession des sorties de produits qui donne l’impression aux viewers d’être passés du stade de supporters parasociaux à celui de vaches à lait. Depuis 2025, on peut lister la boisson Ciao Kombucha de Squeezie, les fast-foods Starsmash (Amixem), la Kazdalerie (Zack Nani), Mealy (Michou), Ciao Energy de Squeezie, Inoxtag et Léna Situations, InShape Nutrition de Tibo InShape, les chips Brosti de McFly & Carlito ou bien encore les croquettes Michelle Gamelle de Natoo. La formule, calquée sur la progression des géants américains de l’influence comme MrBeast, finit par devenir lassante.

Mi-2026, une étude OpinionWay commandée par La Retail Tech s’est penchée spécifiquement sur ces « creator brands ». Résultat : si 47 % des Français déclarent connaître ces produits, seuls 12 % sont allés jusqu’à l’achat. Pire pour les marques : 80 % des sondés estiment qu’il s’agit avant tout d’opérations marketing plutôt que de véritables innovations, et 81 % affirment ne pas faire davantage confiance à une creator brand qu’à une marque classique. Seuls 18 % se disent prêts à payer plus cher pour ce type de produit. Un fossé générationnel vient toutefois nuancer le tableau : chez les 18-24 ans, la notoriété de ces marques grimpe à 89 %, et 39 % d’entre eux leur accordent plus de confiance qu’aux marques traditionnelles.

Cette défiance explique aussi pourquoi chaque produit d’influenceur est généralement scruté, depuis la manière dont il est mis en vente jusqu’à la composition des ingrédients, en passant par les investisseurs qui sont derrière ce lancement. Ainsi, pour les boulettes de chocolat d’Amine, ce dernier a dû faire acte de transparence deux jours après The Final Slam et la naissance d’une polémique tournant autour du statut juridique exact du partenariat (la pub les présente comme étant créateurs de la marque alors qu’ils n’étaient qu’ambassadeurs).

Amine s’exprime sur la polémique de la marque de chocolat dont il est ambassadeur avec KAMETO et Squeezie :



« Les gars je vais pas faire de langue de bois c’est pour l’oseille ça va m’aider à m’auto financer, mais je crois au projet. » 👏 pic.twitter.com/SbCaQAF2FI — La Twitchance (@LaTwitchance) November 16, 2026

De son côté, Natoo et ses croquettes n’ont pas échappé au décorticage et aux petits procès faits par les internautes. Ces derniers l’ont attrapée par la manche au sujet du prix de son produit, positionné sur du haut de gamme (le sac de 2,5 kg à 21,99-22 €), alors que la composition est plutôt jugée milieu de gamme. Mais c’est surtout son association avec A&R Studios, un incubateur spécialisé dans les marques de créateurs, qui fait parler d’elle. L’entreprise, qui était déjà à l’origine du lancement de la pizza Delamama de Mister V (épinglée aussi en 2022 pour un prix trop haut), est une filiale d’Universal Music dont le premier actionnaire est Vincent Bolloré. Dans un contexte politique pour le moins explosif, notamment du côté de la génération Z, cette association, même très indirecte, ne passe pas.

Trop gros pour échouer

Reste que, malgré les shitstorms et les posts vidéo qui expriment du ras-le-bol, ces opérations restent quand même des succès commerciaux. Plesh a connu une rupture de stock le dimanche de la diffusion du clip. De son côté, Nielsen a qualifié Cio Energy de « plus gros lancement grande conso de 2026 », avec « plusieurs millions de canettes vendues en quelques semaines ». La marque a généré 1,4 million d’euros de chiffre d’affaires le premier mois et 8,9 millions d’euros au bout de six mois. Même succès pour InShape Nutrition, qui a revendiqué 1,6 million de produits vendus et 7,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en moins d’un an, alors que CheckNews a épinglé la marque pour une qualité nutritionnelle jugée inférieure à celle de nombreux produits de supermarché.

Les raisons du succès ne sont pas difficiles à comprendre : il s’agit d’un effet d’échelle simple. Une fraction d’une audience qui se compte en dizaines de millions de personnes permet d’écouler des volumes considérables. L’opération est encore plus rentable quand le feat and fun est activé. Voilà pourquoi les influenceurs s’associent d’emblée pour vendre leurs produits ensemble et toucher plus de monde.

S’ajoute à cela un reste de relation parasociale qui s’appuie sur une pseudo-transparence des créateurs, qui expliquent, comme Amine, que l’argent va servir à financer leurs différents projets. Les fans, même s’ils ne sont pas convaincus par le produit, vont tout de même en acheter pour voir leur youtubeur préféré monter de nouvelles vidéos. Enfin, la défiance vis-à-vis de ces stratégies est parfaitement intégrée dans la campagne marketing. Les créateurs ne cherchent plus à convaincre les sceptiques : ils leur donnent même une bonne raison de ne plus se sentir dupes tout en achetant quand même. Tout ce que ça coûte, c’est un peu plus de fatigue face à ces formats, à force d’atteindre des degrés d’ironie qui frisent le cynisme.