Reportage : la légèreté au service du bâtiment

Légère et qui s’adapte aux exigences architecturales, aux ambitions environnementales d’une construction et au confort des habitants, la façade F4 est le futur de la construction. Reportage.

C’est à partir d’un vieil immeuble de 35 ans qu’une future résidence pour séniors est en train de voir le jour au cœur de Monaco. La façade arrière a été détruite pour ajouter de la profondeur au lieu. Mais pour respecter les choix de l’architecte et ne pas alourdir les fondations, Saint-Gobain a mis en place un système de façade unique.

Mais ce n’est pas qu’une question d’esthétisme. La façade F4, plus légère qu’une façade classique, apporte aussi une meilleure étanchéité, une meilleure performance acoustique et améliore l’empreinte énergétique du bâtiment. Alors que nous passons 90 % de notre temps dans un espace clos, il est important d’avoir une bonne qualité d’air. Grâce à la façade F4 et sa composition, celle-ci est également sensiblement améliorée.

Ce n’est qu’un élément parmi d’autres que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage.

