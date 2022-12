Podcast : inventer la construction durable de demain

Ça y est, nous venons de passer le cap des 8 milliards d’êtres humains sur la Terre. Une étape importante quand les Nations Unies annoncent une population autour des 10 milliards pour 2050. Mais alors que nous sommes en pleine crise écologique, comment loger toutes ces personnes de façon durable ?

Comment transformer les bâtiments pour les rendre plus durables ? Face à un monde en plein bouleversement, le secteur de la construction doit s’adapter puisqu’il représente 35 % de la consommation énergétique mondiale. Mais comment ? Pour Saint-Gobain, la journaliste Samia Basille est partie à la rencontre de celles et ceux qui agissent et repensent les modèles.

Architecte, chercheur, urbaniste, recycleur et même résidents d’une résidence avant-gardiste sont à découvrir dans la série de podcast Construire Durable.

Pour ouvrir cette série de podcast sur la construction durable, qui de mieux qu’un architecte ? Par son métier, Nicolas est à la base de chaque bâtiment qu’il entreprend. Il raconte son parcours et comment il est arrivé à envisager des constructions plus responsables.

Mais pour construire un bâtiment durable, il faut passer par la recherche. Dans ce second épisode, c’est Marie qui se charge d’expliquer l’importance de la décarbonisation dans la construction, notamment à travers la création de nouveaux adjuvants pour le béton.

La décarbonation est essentielle pour réduire l’empreinte écologique des chantiers de construction. Mais comment y arriver ? Sébastien est directeur général d’une entreprise qui recycle les déchets des chantiers pour limiter l'impact environnemental de ces derniers. Il nous explique l’importance de cette démarche, ses réussites mais aussi ses échecs.

En France, à Grenoble, il existe une résidence plutôt avant-gardiste : ABC Rocher. Anne et Younès y vivent et racontent leur quotidien dans cette résidence écologique.

Une construction est pensée et réfléchie par un architecte, mais pas seulement. Claire est urbaniste et explique comment avec son métier, elle imagine les villes de demain.

Fiche technique :

Production : L’ADN Studio

Animation et écriture : Samia Basille

Prise son : Samia Basille et Wild Times Studio

Intervenant·es : Nicolas Delon, Marie Jachiet, Sébastien Duprat, Anne et Younès, Claire Doussard

Montage et réalisation sonore : Martin Commandeur

Coordination : Barthélémy Belle et Kévin Vergobbi