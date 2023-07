Monnier Paris, acteur français de la FashionTech, a initié aux côtés de Decentraland, métavers iconique du monde de la mode, et republiqe, marque britannique de virtual fashion, le 1er concours destiné à révéler les créateurs du web3.

Ces 3 acteurs de la FashionTech sont convaincus que les designers de demain qui sauront s’imposer dans l’univers du luxe auront fait leurs armes dans le monde virtuel et sauront conjuguer des codes contemporains de la mode, la musique, le gaming, l’art ou même l’architecture.

Une cinquantaine de projets ont été soumis à un jury d’experts internationaux : James Gaubert, CEO de republiqe, Nicolas Santi-Weil, CEO de AMI, Paul Mouginot, artiste & cofondateur de Bem.Builders, Pierre Nicolas Hurstel, cofondateur de Arianee, Xavier Romanet, DG de l'Institut Français de la Mode, Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Paris, Adrien de Blanzy, Fondateur et CEO du groupe L’ADN Groupe, Magali Ginsburg, fondatrice de Transcend, Clare Tattersall, digital fashion week NYC Director, Louise Laing, fondatrice de PhygitalTwin, SallyAnn Houghton, Industry Manager Fashion of Epic Games,Giovanna Casimiro, Head of Production at Phygicode Lab, Celeste Acosta, Partnerships | Web3 & Metaverse of Decentraland.

« Nous avons été surpris par la quantité, la qualité mais également par l’origine des candidatures reçues. 41 % venaient de l’Europe, 25 % d’Ukraine et de Russie, 15 % d’Inde, 11 % d’Asie et enfin 11 % des US. Si, sans grande surprise, 89 % des participants ont moins de 30 ans, nous avons constaté que la grande majorité des projets venaient de femmes, soit à contre-courant des profils tech habituels. Les fashion designers issus de la GenZ bousculent définitivement tous les codes. Ils tissent des passerelles entre la mode et la technologie et créent de nouveaux territoires qui transcendent le genre, les origines et les cultures », se réjouit Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Paris.

The Fashion Prize for Web3 Creators : les 5 finalistes

Mélissa Le Guen-Hector : Française, étudiante en Fashion Design - « J’aime conjuguer le tangible et l’intangible. Pour le concours, j’ai conçu un sac futuriste, abstrait et défensif mais également pratique grâce à son système d'ouverture, ses poches intérieures et ses deux crochets ».

Portfolio - Instagram

© Mélissa Le Guen-Hector

Alya Berezniuk : Ukrainienne, spécialiste en 3D visualization - « Je combine la créativité de l'artiste avec la précision du designer. Le bouleau est très répandu en Ukraine. C'est donc la forme de sa feuille qui m'a inspirée pour créer ce sac ».

Portfolio - Instagram

© Alya Berezniuk

FabrXel (Elisa Longo) : Italienne, digital fashion designer - « Je suis inspirée dans mon processus créatif par la combinaison de l’art et la technologie qui, dans ce projet, ont rappelé le mouvement surréaliste fusionné à l'impression 3D. »

Portfolio - Instagram

© FabrXel (Elisa Longo)

Simran Oswal, Inde, Indienne, Digital asset producer - « Spécialisée dans la conception et la production 3D dans la mode, Je suis convaincue qu’il y aura plus de corps d'avatar par être humain, et nous allons probablement changer de vêtements plus d'une fois par jour ».

Portfolio - Instagram

© Simran Oswal

Vanille Verloes, Française, spécialiste Luxe & Web3 - « Artiste 3D, je fais partie de glitchresidency et de aR houseLA. Je suis également co-fondatrice de r3n3gades, un collectif de femmes dédié à l'avenir de la haute couture dans le Web3. J’ai souhaité présenter un sac digital qui reprenait tous les codes du luxe, à commencer par sa désirabilité ».

Instagram

© Vanille Verloes

Mention honorable du Jury

Le jury a également souhaité créer une mention spéciale pour Louis Paul Caron afin de récompenser sa stratégie de communication et d’influence. « Mes œuvres reflètent un commentaire critique sur la société, explorant les thèmes de l'écologie, de la technologie et de l'avenir de nos mondes virtuels. Inspiré par la mythologie, les jeux vidéo et la peinture, je crée des mondes futuristes qui reflètent la nostalgie de nos vies virtuelles et la chaleur que nous subirons sur Terre. »

Le vote de la communauté

Un vote ouvert auprès du grand public sera lancé du 10 au 25 septembre 2023 pour déterminer le gagnant. De plus, ce dernier bénéficiera d'un mentorat exclusif de la part du jury et des partenaires du prix et aura l'opportunité de créer une collection capsule de virtual fashion en collaboration avec republiqe vendue chez Monnier Paris.

