Le Salon Virtuality présente les dernières innovations en matière de réalité virtuelle. Rendez-vous au Carreau du Temple les 16 et 17 mars 2023.

À la découverte du web de demain

Chaque année Virtuality Paris réunit des centaines d'exposants du monde de la VR/AR pour plusieurs jours de démos, de talks et de rendez-vous professionnels. Venez y rencontrer les acteurs de l'industrie, les créateurs, les influenceurs, des startup...

Au programme : De nombreux exposants et 2 jours de conférences autour de nombreux sujets : crypto-monnaies, identité numérique, jumeau numérique, metaverse, mondes virtuels, NFT, réalité augmentée, réalité virtuelle, Web spatial...

« Le web3 est-il la prochaine étape de la transformation numérique ? »

À l'occasion du salon Virtuality L'ADN vous donne rendez-vous lors d'un keynote pour percer les mystères Web3. Animée par Béatrice Sutter, directrice de la rédaction de L’ADN et Arnaud Pagès, rédacteur en chef chez L’ADN, la conférence « Le web3 est-il la prochaine étape de la transformation numérique ? » se tiendra le 16 mars à 14h dans l'auditorium. Et pour se rencontrer, échanger et découvrir notre livre « Web3 : Tout comprendre des cryptomonnaies au métaverse » L'ADN vous attend sur son stand « coin de lecture ».

