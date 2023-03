Quelles sont les nouveautés qui transforment fondamentalement les pratiques d’e-marketing et de la relation client ?

La 15ème édition du salon de l’innovation marketing digital et la 22ème édition du salon de la relation client se dérouleront du 28 au 30 mars 2023 Porte de Versailles.

15ème édition d’e-marketing Paris : « Le marketing du BISOU et la stratégie 4P »

Dans un monde aux ressources limitées, le marketing digital pouvait parfois être perçu comme en partie, responsable de surconsommation. Conscients de l’engagement collectif nécessaire, le temps est venu pour les marketeurs et communicants, d’accompagner la transition et de pratiquer le marketing du « BISOU » (Besoin, Immédiatement, Semblable, Origine, Utile), pour devancer les questions du consommateur et l’aider à mieux consommer et limiter les gestes qui polluent la planète. Mais aussi d'axer sa stratégie sur les 4P : « People, Planet, Purpose, Profit » en se demandant quel est l’Objectif de Développement Durable, parmi les 17 ODD de l’ONU, le plus en phase avec les actions marketing et le faire savoir.

22ème édition de Stratégie Clients : « L’heure est à l’impact, au choc des émotions, à l’expérience distinctive et engagée. »

Sur le salon Stratégie Clients, l’accent sera mis cette année sur une tendance qui se concrétise chez tous les acteurs du secteur : « des expériences avec plus de sens, plus d’impact ».

Les clients veulent désormais que leurs expériences aient du sens, que les produits ou les services qu’ils consomment aient un impact positif. Dans les interactions humaines comme dans les interactions digitales, les clients attendent des preuves de considération, des engagements toujours plus forts et des indices de changement perceptibles.

Consommer moins, consommer mieux, échanger avec intensité, telles sont les conditions de la réussite d’une expérience aux yeux du client.

Retrouvez L'ADN DATA au salon e-marketing

Nouvelle interface, nouvelle ergonomie, nouvelles données et nouvelles fonctionnalités, venez découvrir la nouvelle version de L’ADN DATA ! Rendez-vous au stand H47 pour découvrir notre plateforme de prospection commerciale SaaS.

Et parce que la maîtrise de la donnée devient un enjeu majeur pour la gestion et l’optimisation des performances des équipes commerciales, Marouane EL GUEDDAH, Directeur Général de L’ADN DATA, et Quentin PRECHOUX, Co-fondateur YUZUCORP, vous invitent à un atelier thématique : « Comment la data vous permet de construire votre stratégie allbound ? Rendez-vous le jeudi 30 mars de 11h05 à 11h50.

