Palmarès du 43ème Grand Prix des Agences de l'Année

Le vendredi 6 janvier a été célébré dans les salons de L'InterContinental-Le Grand, les lauréats de la 43ème édition du Grand Prix des Agences de l'Année ayant pour vocation de distinguer les enseignes conseils de communication les plus performantes sur le marché, sur le thème de « la relance ».

À cette occasion, un hommage fut rendu à Jean Feldman, président fondateur & directeur de la création de l'iconique agence FCA !, et à Marie-Catherine Dupuy, cofondatrice & directrice de la création de BDDP puis VP création de TBWA, deux créatifs - disparus en 2022 - qui révolutionnèrent la publicité en leurs temps. Un coup de chapeau fut également rendu - en sa présence - à la carrière publicitaire de Thierry Ardisson, cofondateur et directeur de création de Business avant sa via dans l'univers des médias. Furent également honorés le 60ème anniversaire de LA PAC coprésidée par Alain Bernard, et l'action publicitaire d'ACT Responsible en faveur de causes du bien commun.

Placée, sous le parrainage du Ministère de la Culture, le Grand Prix des Agences de l'Année bénéficie également de l'égide des principales associations professionnelles et est soutenu par la presse professionnelle. C'est l'occasion chaque année de distinguer les enseignes de communication les plus performantes et émergentes, à partir d'une étude auprès des agences, supervisée par une commission de sélection réunissant des spécialistes indépendants de ce marché (un conseil en fusion & acquisition, un chasseur de têtes, un avocat et un expert-comptable) selon des critères d'évolution de leur chiffre d'affaires ou de leur marge brute, de l'acquisition de nouveaux budgets, de la fidélité de leurs clients, et de la créativité de leurs campagnes telles que primées lors des principaux grands prix et festivals de la profession.

Les communicants de l’année 2022

La personnalité de la communication de l’année

Aurore Domont, présidente de Média Figaro

L'entrepreneur de la communication de l’année

Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Global PR group

Le publicitaire de l’année

Wale Gbadamosi-Oyekanmi, Directeur général de Media.Monks (ex Dare-Win)

Le journaliste médias de l’année

Philippe Vandel, journaliste à Europe 1

L'influenceur de la communication de l’année

Nicolas Bordas, vice-président international TBWA\WorldWide, chairman TBWA\Corporate

Palmarès les agences de l’année 2022

TBWA\: le groupe de communication de l’année

Wunderman Thompson : l’agence de communication intégrée de l’année

TBWA\Paris : l’agence de publicité de l’année

Buzzman : l’agence la plus créative de l’année

Australie.gad : l’agence de publicité indépendante de l’année

Castor & Pollux : le groupe de communication indépendant de l’année

Elvis : l’agence challenger de l’année

The Good Company : l’agence de communication responsable de l’année

Glory Paris : l’agence iconoclaste de l’année

La famille : l’agence agile de l’année

Future Brand : L’agence de branding stratégique de l’année

Helmut agency : l’agence de création et production luxe de l’année

Les gens et vous : l’agence de communication life-style de l’année

Dix-sept : l’agence de brand content de l’année

Ykone : the international influence marketing group of the year

La netscouade : l’agence digitale de l’année

Socialy : l’agence social media de l’année

Reech : agence de marketing d’influence de l’année

The marketing store : l’agence de customer marketing de l’année

Frenesie : l’agence d’activation marketing de l’année

Epoka : l’agence de communication corporate de l’année

Comfluence : l’agence de communication d’influence de l’année

Enderby : l’agence de communication d’affaires publiques de l’année

Mieux : l’agence de communication RSE de l’année

Backbone Consulting : l’agence innovante de l’année

Monet + Associes : l’agence de relations publics de l’année

Shortcut : l’agence de communication évènementielle de l’année

OKO : l’agence de communication éditoriale de l’année

Aressy & Associes : l’agence de communication business to business de l’année

Village People : l’agence de ressources humaines de l’année

La fusée : l’agence de communication interne de l’année

Havas Health and You : l’agence de communication sante de l’année

La fourmi : l’agence de communication sport de l’année

Fantastic : l’agence de communication en région de l’année

L'IESEG conseil paris : la junior agence de communication de l’année