Le 03 juin 2023, rendez-vous à l'Académie du Climat, pour la Nuit Blanche de l'Ecologie Culturelle.

La nuit blanche de l'écologique culturelle : une soirée festive pour penser l'activisme de demain en mêlant les Arts à l'Ecologie. Un programme plein de surprises avec des performances, des concerts, des ateliers et des projections.

L'Écologie culturelle fait sa Nuit Blanche

L’Écologie culturelle : un mouvement qui rassemble les acteurs de la culture et de l’écologie pour impulser un réveil écologique.

« À l’Académie du climat, nous sommes convaincus que la culture est une voie pour faire société. Ainsi, nous nous efforçons de promouvoir via notre programmation ou nos ateliers toute forme artistique de la culture pour éveiller les consciences. Que cela soit via la photographie, la danse, la musique, le street art, le design graphique ou le théâtre, ces performances deviennent de merveilleux et impactant vecteurs d’émotion, de compréhension et de sensibilisation aux enjeux écologiques. »

Le programme

