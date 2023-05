Le mouvement « On Est Prêt » s'empare du sujet de l'éco-anxiété avec une grande campagne citoyenne : « Tu Flippes ? »

Face à l’aggravation de la catastrophe climatique et environnementale, et faute d’action des décideurs à la hauteur des enjeux, on constate au sein de la population une explosion du phénomène de l’éco-anxiété qui englobe tristesse, peur, impuissance et colère. Face à ce constat le mouvement « On est prêt » se mobilise et lance du 15 mai au 4 juin un plan de mobilisation citoyenne afin de « prendre soin de soi en prenant soin du monde », et un projet de recherche sur plusieurs mois afin de mieux comprendre l'éco-anxiété.

L’éco-anxiété n’est pas une maladie… Mais elle peut le devenir. Ce ne sont pas les premières tendances révélées par l’étude menée par Pierre-Eric Sutter, psychologue-psychotherapeute de l’Observatoire de l’éco-anxiété (OBSECA) et « On Est Prêt » qui diront le contraire :

75% de Français éco-conscients

dont 20% des répondants sont « éco-inquiets » (moyennement et fortement éco-anxieux)

et 5% sont très fortement éco-anxieux au point que leur santé mentale est menacée.

« C'est très dur d'avoir le sentiment d'être écouté mais pas entendu. De faire face à des forces politiques qui visiblement favorisent d'autres objectifs que le bien-être des populations […] Plusieurs émotions qui vont ensemble […] très vite aussi y a une angoisse ! Il y a une réaction qu'on fait peut-être face à des problèmes qui vont mettre en souffrance beaucoup de populations […] et qu'il faut absolument agir avant qu’il ne soit trop tard pour éviter le pire de ces changements. » - Wolfgang Cramer, auteur du GIEC

15 mai - 4 juin : « Tu flippes ? », une campagne de mobilisation citoyenne

Le mouvement « On est prêt », qui a mobilisé en 2018 autour de l’Affaire du Siècle, s’empare aujourd’hui du sujet de l’éco-anxiété et s’adresse aux 75 % de Français éco-conscients qui peuvent se retrouver dans le Manifeste de la campagne :

« Sécheresses, canicules, incendies, inondations, rapports du GIEC, érosion de la biodiversité… Toi aussi, ça te fait flipper ? Tu n'es pas seul.e, nous sommes des millions. C'est normal d’avoir peur face à la gravité de la situation, l'inaction des dirigeants et la répression de ceux qui agissent. Viens, on transforme ces émotions en actions et ensemble, on devient une force immense. »

