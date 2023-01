CDI, CDD, alternances, commerciaux, journalistes, vidéastes… : L'ADN recrute dès janvier 2023 !



L'ADN, le média des Tendances et des Mutations se développe ! Alors venez explorer l'esprit du temps avec notre équipe de 60 collaborateurs dans le Marais (Paris 3ème) !

Qui sommes-nous ?

L'ADN, pour celles et ceux qui découvrent, c’est une revue trimestrielle, un site web et une newsletter quotidienne envoyée à plus de 230 000 passionnés de l’époque…

Signaux faibles, Nouveaux Usages, technologies à suivre, entreprises innovantes, mutation des médias, nouveaux mondes créatifs… L’ADN raconte les innovations complexes qui façonnent notre présent et invite à traverser le bruit ambiant pour se connecter aux pôles d’énergie de l’époque. Une plongée inspirante dans notre époque, pour la comprendre et la changer… en mieux.

Nos offres d'emploi

Responsable développement - L'ADN STUDIO

Dans le cadre de son développement, L’ADN Studio cherche un responsable développement en CDI.

L’ADN Studio est la structure de conseil éditorial, de production de contenus et de décryptage des tendances du média L’ADN. Un pôle de journalistes passionné.e.s et engagé.e.s par les questions qui façonnent notre époque et plus spécifiquement par les nouveaux rôles des entreprises : responsabilité environnementale, inclusion, rôle social des organisations, nouvelle économie, nouveaux modèles d’organisations.

Nos métiers

Création, rédaction et animation de médias de marques

Production de contenus dans notre écosystème ou en marque blanche (écrits/vidéo/audio)

Conseil éditorial

Création, écriture et animation de conférences et d’ateliers thématiques

Profil recherché

Vous avez 2/3 ans d’expérience en tant que commercial BtoB et vous êtes familier de l’univers des médias et du brand content, vous connaissez également les annonceurs et leurs attentes, vous ne craignez pas d’aller à leur rencontre, et les défis et la créativité vous stimulent. La relation client n’a pas de secret pour vous et vous savez gérer des projets en équipe. Vous êtes passionné(e) par la culture numérique, et par l’impact qu’elle a sur nos sociétés.

Missions

Développer le CA de l’offre brand content et media de L’ADN Studio (forte appétence à la prospection demandée)

Vous êtes autonome dans la rédaction de recommandations simples et travaillez en collaboration avec les planneurs stratégiques pour les appels d’offres

Vous êtes garant de la mise en place des dispositifs de vos annonceurs et assurez le suivi avec un chef de projet

Compétences

Rigueur dans l’organisation : gestion des portefeuilles clients et prospects, gestion et suivi de projets

Finesse relationnelle, aimer le contact client, écouter et comprendre

Créativité dans l’élaboration d’offres commerciales, de la communication, d’opérations spéciales et de l’animation de nos communautés (clients / lecteurs…)

Maîtrise des outils : CRM – suivi de projets – réseaux sociaux – Pack Office

Qualifications

De niveau Bac + 5 en, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience comme responsable du développement commercial ou responsable de clientèle, idéalement en agence ou en régie média.

Conditions

Poste à pourvoir dès maintenant – CDI – poste basé à Paris 3ème.

Statut cadre. Rémunération selon profil.

Candidature à transmettre à Adrien de Blanzy : adrien@ladngroupe.eu

Journaliste coordinateur éditorial - L’ADN STUDIO

Pour la rédaction du Studio de LADN, agence éditoriale du groupe l’ADN, vous serez chargé de la coordination éditoriale et de la rédaction de contenus pour la Digital Factory d’un client de l’ADN.

Vous participerez aux comités éditoriaux avec les équipes de la Digital Factory et serez amené à proposer des sujets, élaborer des recommandations éditoriales et à écrire les différents contenus (articles, briefs vidéos et podcasts).

Missions

Rédaction des articles

Participer à l’élaboration des sujets

Préparation de podcasts et de vidéos aux côtés des équipes techniques de l’ADN /Supervision des enregistrements

Participation aux comités éditoriaux avec les équipes de la Digital Factory et la direction éditoriale de l’ADN

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle est susceptible d’évolution en fonction de l’activité de la société

Profil recherché

Le journaliste coordinateur éditorial sera accompagné durant sa mission par le Directeur éditorial et le Directeur éditorial adjoint du studio de l’ADN. Il pourra être amené à manager une à deux personnes durant la durée de son contrat.

Savoir-faire

Maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe française

Bonne culture médiatique et journalistique

Capacités rédactionnelles

Bac +2 minimum en journalisme, communication

Savoir-être

Esprit d’équipe, autonomie, force de proposition

Curiosité pour des sujets variés

Sensibilité à l’innovation technologique et esprit créatif

Sens de la confidentialité liées aux activités de notre client

Conditions

Type de contrat : CDD de douze mois, avec possibilité de CDI par la suite

Localisation du poste : Locaux client (Paris 75002) + participation aux réunions ADN (13 rue Chapon, Paris 75003) Télétravail partiel (1 jour / semaine)

Rémunération : selon profil

Candidature à transmettre à guillaume@ladngroupe.eu

Alternant Social Manager - L'ADN STUDIO

Descriptif du poste

Au sein du Studio de l’ADN, vous serez chargé.e d’accompagner le Social Media Manager dans ses missions de création de contenus, d’élaboration de stratégie, de veille et de reporting.

Vous serez amené.e à partir en tournage pour réaliser des vidéos natives aux réseaux et à participer aux conférences de rédaction en proposant des idées et en élaborant des recommandations sociales aux côtés de l’équipe du studio de l’ADN.

Vous travaillerez sur des sujets variés, allant de la mode à la technologie en passant par l’immobilier ou les médias.

Missions

Accompagner l’élaboration des stratégies sociales et des social media planning en cohérence avec l'ensemble des assets digitaux d'une marque, des actions de communication de cette dernière et de ses orientations stratégiques.

Proposer des contenus à forte valeur ajoutée et des actions destinées à fidéliser les communautés.

Créer des formats natifs pour les réseaux sociaux (photo, vidéo, story).

Réaliser des veilles concurrentielles actives et benchmark.

Suivre les KPl's et faire des propositions d'optimisation.

Participer aux conférences de rédaction.

Profil

L’alternant.e sera accompagné.e tout au long de son alternance par le Social Media Manager et le directeur éditorial du studio de l’ADN.

Qualités rédactionnelles et capacité à proposer une iconographie.

Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe.

Notion des logiciels Photoshop, Adobe Premiere.

Notion en SEO et de Google Analytics.

Curiosité pour des sujets variés

Bac +3 minimum en communication ou digital.

Conditions

Prise de poste en janvier.

Candidature à transmettre à lucie@ladngroupe.eu

Alternant Video/Motion editor - L'ADN STUDIO

Missions et aboutissement de la période d'alternance

Conception et création de contenus

Conception et réalisation de contenus animés ou films en motion design

Gestion de projets de montage vidéo : derush, montage, habillage, sound design

Création de visuels, de moodboards, de storyboards ou autres assets graphiques selon les besoins

Participation aux réunions créatives avec l’équipe afin de définir des concepts adaptés aux besoins de nos clients.

Vous serez, en outre, amené à collaborer avec les équipes projet pour orienter les échanges dans le respect des chartes graphiques et contraintes client.

Profil

L’alternant sera accompagné.e tout au long de son alternance par le un membre de l'équipe multimédia ainsi que le Directeur éditorial du studio de l’ADN.

• Qualités créatives et capacité à proposer une vision créative.

• Finesse relationnelle et capacité à travailler en équipe.

• Très bonnes connaissances des logiciels Illustratorn, Photoshop, Adobe Premiere et surtout after effect

• Curiosité pour des sujets variés

• Excellente culture des médias

Conditions

Prise de poste en janvier.

Candidature à transmettre à marc@ladngroupe.eu