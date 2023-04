La Gaîté Lyrique réouvre ses portes le 12 mai avec la “Fabrique de l'époque”

L’ADN était à la conférence de presse de la nouvelle direction de la Gaîté Lyrique la semaine dernière, et nous en sommes ressortis enthousiastes ! Un projet, « la Fabrique de l’époque » qui résonne particulièrement pour nous…

La Fabrique de l’époque ? Un projet tourné vers la création et l’engagement. Un lieu pour donner chair à l’adrénaline mondiale et pour incarner les grands enjeux de notre temps. Un lieu du quotidien, d'amplification, de fête et d'engagement.

Au bouleversement permanent et au sentiment de déprise, la Gaîté Lyrique souhaite répondre par un lieu de vie et une démarche collective. Ce projet, la Fabrique de l’époque, mêle création artistique et engagement social porté par une alliance inédite entre Arty Farty, ARTE France, makesense, SINGA et Actes Sud.

Le projet, entre création et engagement, répond à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique de l'époque. Il invite à passer de l'idée à l'action, du récit à l'impact. La Fabrique de l'époque encourage la création artistique et la circulation d'idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement.

La création, et notamment la musique, est au cœur de ce projet. Elle infusera tous les formats, espaces et programmes du lieu : du repérage de talents à l’incubation, de la fabrication au partage et à la diffusion. Cette Fabrique de l’époque se pense comme une boîte à outils, au service des artistes, acteurs et actrices du changement.

À partir du 12 mai s'ouvre donc cette nouvelle page de la Gaîté Lyrique avec une première séquence de programmation de mai à juillet, phase de déploiement et d’expérimentation, durant laquelle certains aménagements du lieu se poursuivront. Concerts, rencontres, débats, projections sont au programme de cette première phase avant un début de saison en septembre.

Nous y serons !

Week-end d’ouverture du 12 au 14 mai : https://gaite-lyrique.net/festival/fabrique-de-lepoque-week-end-douverture

Pour découvrir la programmation complète : https://gaite-lyrique.net/

ADRESSE : 3bis rue Papin - 75003 Paris

HORAIRES : Ouverte au quotidien à partir du 12 mai

mardi – vendredi : 9h – 23h

samedi – dimanche : 11h – 19h