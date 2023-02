Article partenaire

Avec « Énergie, So Watt ? » exposition interactive pensée comme un jeu de rôle, Citéco invite les publics à prendre le contrôle des décisions politiques sur la transition énergétique.

Qu’est-ce que la transition énergétique ? Quelle stratégie devons-nous établir pour la mettre en œuvre en France et atteindre nos objectifs de décarbonation ? Autant de questions auxquelles Citéco invite les publics à réfléchir du18 février au 28 mai à la Cité de l'Economie.

Mettre les citoyennes et les citoyens au cœur du processus de décision de la transition énergétique

Confrontés à des témoignages de spécialistes ou de représentants de la société civile, les publics sont appelés à choisir les orientations qu’ils souhaitent favoriser pour la mise en œuvre de la transition énergétique. « Quel usage ferez-vous du nucléaire ? Allez-vous privilégier la régulation économique à la manière d’une Banque centrale européenne ? Pensez-vous qu’il faille prioritairement accompagner les plus fragiles dans cette transition ? Faites-vous confiance aux mécanismes du marché Carbone ? Souhaitez-vous favoriser les bioénergies dans la construction de votre mix énergétique ? »

De quoi prendre du recul, développer son sens critique et construire un argumentaire solide tout en s’amusant. Une participation citoyenne « essentielle » selon Amandine Blier, Responsable Pôle Communication de Citéco : « Les changements qu’implique la transition énergétique nécessitent l’adhésion et l’action de tous. Que ce soient par leurs choix de mobilité, d’alimentation, de réduction de leur consommation globale ET énergétique, les citoyens sont des acteurs incontournables de la transition au regard de l’immensité des défis. »

Le jeu de rôle immersif

Accessible à tous, ce serious game pédagogique est la pièce centrale de la saison culturelle 2022-2023 de Citéco intitulée « Transitions ou rupture ? » Mais Pourquoi avoir fait le choix d’un serious game ? Amandine Blier nous répond : « Le serious game est LE principe muséographique de Citéco. Comment mieux découvrir, assimiler un concept ou un fait qu’avec une immersion interactive ? En outre, il y a un réel besoin des publics aujourd’hui de vivre une expérience, d’être acteur et plus seulement spectateur. Dans le cadre de notre exposition « Energie, so watt ? » , qui porte sur la transition énergétique, sujet d’actualité bouillant, le principe du serious game était de facto évident dans la mesure ou nous sommes tous acteurs de cette transition. Seulement ici, le visiteur sera chef d’Etat, prendra position au cœur des décisions de la transition et exposera ses choix stratégiques auprès de ses concitoyens. »