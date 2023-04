Article partenaire

Le mois de la biodiversité : un mois dédié à la meilleure compréhension des enjeux de biodiversité, à la reconnexion au vivant et au passage à l'action.

Replacer l'économie au service du vivant

ENGAGE Biodiversité répond à l'urgence d'une meilleure compréhension des enjeux de biodiversité, de leurs liens avec les activités humaines et de la mise en action des personnes et des organisations.

Fruit du Défi Biodiversité, lancé en 2019 et ayant mobilisé pendant deux ans de nombreux acteurs du monde économique et de la société civile, ENGAGE biodiversité s'adresse aux citoyens, aux salariés et aux organisations souhaitant relever le défi du vivant.

Un défi citoyen, c'est quoi ?

Les Défis citoyens portés par ENGAGE permettent à sa communauté de s'emparer d'un enjeu majeur en réunissant citoyennes et citoyens, entreprises, associations, ONG et médias. Après une phase de sensibilisation et d'apprentissage (cycles de conférences, programmes et ateliers de formation, temps d’intelligence collective), ils ont pour objectif de faire émerger des projets d'impact qui seront ensuite portés par ENGAGE et ses partenaires.

Premier « Défi biodiversité » - 2021 / 2022

Pourquoi un deuxième « Défi Biodiversité » ?

Le premier « Défi biodiversité » est né du constat de la trop faible prise de conscience des milieux économiques des enjeux de biodiversité, au regard des questions climatiques. Son objectif : contribuer à replacer l'économie au service du vivant.

Mais comment provoquer, chez chacun d'entre nous, le désir de passage à l'action dans une société qui nous a déconnecté du vivant ? C'est l'ambition de ce deuxième « Défi Biodiversité » : faire émerger un ou plusieurs projets d'envergure susceptibles de nous reconnecter individuellement et collectivement au vivant.

