1ère édition du Congrès de la Communication Responsable

Article partenaire

Le Congrès de la Communication Responsable : pour une communication et un marketing plus respectueux de la société et de l'environnement.

Le Congrès de la Communication Responsable qui aura lieu les jeudi 15 et vendredi 16 juin au Beffroi de Montrouge est le premier congrès en France réunissant, en un seul lieu, l’ensemble de la profession communication-marketing autour des enjeux de la transition écologique et solidaire et le déploiement de stratégies plus respectueuses de la société et de l'environnement.

Le sujet de la transition écologique est au cœur de l’actualité dans tous les domaines et les professionnels des secteurs de la communication et du marketing n’y échappent pas : ils doivent, dès maintenant, doivent prendre leurs responsabilités et faire évoluer leurs pratiques. Tous les acteurs de l’écosystème sont concernés (institutionnels, grands groupes privés, PME-PMI, ETI, startups, associations…) et trouveront des réponses concrètes pour faire évoluer progressivement leurs propres impacts et des solutions pratiques pour les mettre en œuvre.

Au programme

1 plénière d’ouverture sur les progrès accomplis et les défis à relever

1 plénière de clôture présentant les résultats des études « marketing responsable » d’Atedem-Opinion Way et « Boussole des futurs » de COM-ENT

16 ateliers pour découvrir les usages et des retours d’expérience

18 conférences/tables rondes pour comprendre les enjeux d’une communication et d’un marketing plus respectueux de la société et de l'environnement

120 intervenants animant les débats

50 exposants, fournisseurs de solutions, produits ou services

Les conférences sont abordées sous 4 angles différents :

Les fondamentaux de la communication responsable

Une vision d’ensemble des enjeux de la communication responsable,

Focus sur les outils de mesure de l’impact et sur l’affichage environnemental,

La communication responsable ailleurs dans le monde.

Le pilotage, le déploiement et la valorisation d’une démarche écoresponsable

Définition une feuille de route et des indicateurs,

Faire monter en compétences et accompagner le changement,

Vers un reporting RSE inspirant et créatif.

Les conseils pratiques et les retours d'expérience

Réduire l’empreinte négative des projets communication et marketing,

Lutter contre le greenwashing et les stéréotypes, promouvoir de nouveaux récits,

Des relations presse et influenceurs plus responsables.

Un regard critique et constructif sur l'avenir des métiers de la communication et du marketing

Pour une communication responsable moderne, créative et efficace,

Rendre plus attractifs les métiers de la communication et du marketing,

Prospective : la communication et le marketing en 2030.

Plus d'infos

Inscriptions