L’ADN est partenaire de l'évènement ChangeNOW : le rassemblement des acteurs du changement. C'est quand ? Du 25 mai au 27 mai 2023. C'est où ? Au Grand Palais Éphémère.

Lancée en 2017, ChangeNOW est une entreprise sociale qui accélère la transition environnementale et sociale en favorisant le déploiement d'actions et de solutions concrètes répondant aux plus grands défis de notre siècle.

Chaque année, elle organise le sommet ChangeNOW, le plus grand événement de solutions pour la planète, réunissant des innovateurs, des investisseurs, des leaders d'opinion et des décideurs politiques dans un format inspirant et orienté vers l'action. L'objectif ? Identifier des solutions prometteuses pour la planète et les connecter aux ressources dont elles ont besoin pour évoluer.

Des solutions pour la planète

ChangeNOW 2023, un sommet de trois jours qui rassemble les solutions les plus innovantes et les acteurs du changement qui s'attaquent aux plus grands défis de notre planète, pour agir ensemble. Comment ? En construisant des ponts entre les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques pour accélérer le changement.

1 000 actions concrètes à découvrir

Pendant 3 jours, les visiteurs découvriront des solutions inspirantes pour la planète et pourront écouter des centaines de pitchs de startup de futurs leaders du changement.

L'ADN partenaire de ChangeNOW

L'ADN est partenaire du salon ChangeNOW.

