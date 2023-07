Article partenaire

Après deux éditions florissantes, le festival Amapola revient pour une troisième année du 21 au 23 juillet 2023. Rendez-vous pour : « La récolte ».

Musical, sensoriel, créatif, Amapola n'existerait pas sans son engagement en faveur du féminisme et de la transition écologique, que ce soit dans ses propositions artistiques, ou dans son organisation et sa logistique.

Né en 2020 sous l'impulsion d'un collectif paritaire, passionné et entièrement bénévole, Amapola est un laboratoire d'idées et œuvre pour un monde plus collaboratif, inclusif et militant. Le festival, à destination d'un public majeur, festif et curieux, prendra ses quartiers comme chaque année à Gazeran (78125, à moins d'une heure de TER de Paris), dans un bois au milieu des champs.

Programmation du festival Amapola

Au programme : deux scènes musicales avec une programmation entièrement paritaire, aux rythmes électroniques, mais aussi pop, rock ou disco... Une troisième scène est quant à elle dédiée à la performance, conçue comme un espace d'approfondissement, à travers la création de nouveaux imaginaires. En parallèle, le Festival organise des espaces d'ateliers pour proposer des contenus ludiques et pédagogiques sur les thématiques écologique et féministe.

Capsule radieuse : Scène hétéroclite et solaire, des lives et des djs sets aux rythmes divers comme de la disco groovy, de la pop, du rock, de l'électro et de l'eurodance qui s'enchaînent tout le week-end.

OEil de paon : Le rendez-vous des amoureux de basses fréquences. Dans son décor onirique, une dizaine d'artistes vont s'enchaîner pour vous faire découvrir leurs plus beaux disques de house, tech-house, electro...

Calliope : Surprises, émotions... Un espace dédié au spectacle vivant et aux performances artistiques hybrides, qui peut mêler théâtre, stand up ou encore cabaret, pour donner à voir et à vivre les engagements du festival.

Ateliers de sensibilisation : Des ateliers ludiques, inspirants et collaboratifs ainsi que des rencontres autour de grandes thématiques

