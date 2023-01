Retail : quatre tendances pour transformer le secteur en 2023

L’écosystème du retail est en pleine métamorphose. Depuis la pandémie, les retailers doivent adapter leurs stratégies aux nouveaux usages des consommateurs. Si le numérique est encore et toujours au cœur de ces comportements, celui-ci évolue : demande d’une expérience client calibrée à leurs envies, omniprésence de la vidéo, désir d’un ciblage publicitaire qualitatif et recentrée, mais aussi importance de la prise en compte des questions environnementales.

En tant que retailer, comment se positionner pour répondre aux mieux aux attentes de sa clientèle et aborder sereinement ces nouveaux modèles de consommation ? Meta, premier groupe de réseaux sociaux au monde et partenaire privilégié des entreprises dans la digitalisation de leurs activités, accompagne les distributeurs pour répondre à leurs enjeux d’aujourd’hui et de demain. Aux côtés de Guillaume Cavaroc, business director retail et e-commerce de Meta France, découvrez les quatre grandes tendances qui changent déjà le retail en 2023.

Le drive-to-store, mais sans les prospectus

Malgré l’essor de l’e-commerce, la génération de trafic en magasin est toujours aussi importante pour les distributeurs. Côté client, le désir de se rendre en boutique est aussi bien présent : 93% des Français continuent de privilégier le magasin physique à l'e-commerce pour leurs achats quotidiens, selon le baromètre Smart Retail de Samsung.

Un enjeu fort, donc, mais qui passe principalement par l’utilisation de prospectus papiers pour les distributeurs. Publicité en boîte aux lettres ou flyers de toutes sortes sont aujourd’hui « le premier vecteur de communication commerciale et de drive-to-store », explique Guillaume Cavaroc. « Mais pour des raisons écologiques, économiques ou encore avec des initiatives comme le ‘oui pub’, le prospectus est voué à disparaître », continue-t-il.

En 2023 et au-delà, l’offre promotionnelle va poursuivre et accélérer sa digitalisation. Un changement de paradigme conséquent pour les retailers, que les consommateurs sont prêts à embrasser : 74% des Français seraient prêts à consulter les prospectus sur Internet s’ils n’étaient plus distribués dans les boîtes aux lettres, selon une étude menée par Ipsos pour Meta en 2021. L'alternative digitale - déjà poussée par des grands noms de la distribution comme Leclerc, qui a annoncé l’arrêt des prospectus papier en 2023, ou Carrefour - va désormais passer par différentes voies : l’inscription à des newsletters, l’utilisation du QR Code en magasin pour être tenu au courant des actualités de l’enseigne ou l’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram.

Les applications de messagerie, pour faire venir les produits aux clients

Le tableau ne serait pas complet sans mentionner l’usage des applications de messagerie comme Messenger et Whatsapp, qui réunissent des dizaines de millions de Français. Véritables canaux de discussion entre professionnels et consommateurs, elles permettent à ces derniers de souscrire à la réception des actualités commerciales ciblées de leurs commerçants - selon leurs propres envies et choix.

« Carrefour a lancé il y a quelques semaines une expérience de shopping via WhatsApp. Il y a une sélection de 100 produits dans quatre catégories différentes à l’intérieur même de l’application. Il suffit de choisir les produits souhaités et cela crée un panier de shopping. Lorsque le client a terminé sa sélection, il suffit de cliquer sur un lien qui redirige vers le site pour le paiement », explique le business director de Meta France. Grâce aux applications de messagerie, les retailers entrent dans une logique de commerce conversationnel qui en est encore à ses prémices : ce sont les produits qui viennent aux clients. Prochaine étape : l’intégration des paiements au sein même des applications.

La construction de marque en ligne par la vidéo, une continuité efficace

Cela passe également par le développement de la construction de marque en ligne qui sera, dans la continuité des années passées, fortement impactée par la vidéo. « La construction de marque qui se fait aujourd’hui passe par la vidéo qui devient le format clé, notamment les Reels sur Instagram qui explosent en ce moment », explique Guillaume Cavaroc.

Vidéos courtes, stories, in-stream ou Reels sont autant de formats qu’il faudra continuer à développer en 2023 pour ancrer son image de marque en ligne et, principalement, sur les réseaux sociaux. Quid du live shopping, qui avait connu une véritable explosion à la faveur de la pandémie ? « Il y a eu un succès important qui est redescendu, mais de manière saine. Beaucoup d’annonceurs continuent d’utiliser le live shopping, mais de manière bien organisée ou pour des événements particuliers. (...) Et ça fonctionne, que ce soit via le format live sur Facebook ou Instagram ou bien pour générer du trafic vers les lives hébergés sur les sites des retailers. Ce n’est pas une tendance qui s’efface, au contraire, c’est une tendance qui perdure et se bonifie avec le temps », continue-t-il.

La perspective d’un retail ancré dans le métaverse

Côté révolutions technologiques, on peut se demander si réalité virtuelle, augmentée ou métaverse constitueront des tendances à suivre pour les retailers en 2023. Oui, répond Guillaume Cavaroc, car c’est un écosystème technologique qui permettra à terme d’enrichir les expériences. « On est à l’aube d’une transformation technologique très forte. C’est le troisième chapitre de l’Internet, qui devient immersif. Mais évidemment que cette révolution va prendre du temps et que si les premières briques se construisent, il y a encore beaucoup de choses à faire et améliorer », explique-t-il.

L’intérêt du métaverse pour le retail est qu’il permettra, pour les clients, une expérience augmentée que l’e-commerce classique ne propose pas. Des expériences augmentées en réalité virtuelle, notamment, où l’on peut interagir avec une communauté en temps réel. La demande pour les achats en réalité virtuelle est d’ailleurs en hausse, avec 69 % des acheteurs et acheteuses interrogés dans une enquête Meta déclarant vouloir qu’une marque soit présente dans le monde virtuel. C’est particulièrement vrai chez les plus jeunes, puisque 70 % des acheteurs de la génération Z ou millennials ont déjà acheté un article numérique dans un jeu vidéo.