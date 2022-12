On a trouvé la méthode low tech pour gérer nos pertes de mémoire !

Une liste de course inachevée, un compte TikTok savoureux, un thread Twitter que vous ne lirez probablement jamais, une recette de cookie au sirop de yacon, une énième série à voir absolument… La longue liste des choses « à voir ou à faire plus tard » qui ne trouve pas d’espace disponible dans votre cerveau se niche certainement quelque part dans votre téléphone. Pour certains, il s’agit de captures d’écran. Pour d’autres, ce sont des bribes de mots inscrits en vrac sur l’application Note ou Google Keep. David Pierce, journaliste à The Verge, semble avoir trouvé la solution idéale. Il s’envoie des messages à lui-même. Une pratique qu’il décrit comme « un élément clé de sa vie numérique ».

On n'a toujours pas trouvé mieux

Ce « life-hack » a selon lui l’avantage d’être un moyen très rapide de retrouver ses pense-bêtes. Il permet d’intégrer facilement des liens – contrairement aux captures d’écrans. Et il est interopérable, puisque vous pouvez retrouver votre messagerie sur différents appareils (à condition d’utiliser une appli plutôt que des SMS). « Nous sommes en 2022, et il est toujours aussi difficile de transférer une photo d’un PC Windows vers un iPad ou de transférer un lien trouvé sur un ordinateur vers un téléphone, remarque David Pierce. Vous pouvez utiliser la fonction (amusante mais délicate) du presse-papiers universel d'Apple ou mettre en place un système IFTTT absurde. Ou vous pouvez faire comme la plupart des gens et vous envoyer un e-mail. »

Le journaliste conseille toutefois de tenir sa correspondance avec soi-même via une appli de messagerie plutôt que par mail. Car sinon vous risquez de vous retrouver rapidement avec une longue liste de courriels « sans objet » qui obstrue votre boîte.

Une fonctionnalité spécialement pour cet usage

Pour davantage d’efficacité, il est préférable de choisir une messagerie sur laquelle vous pouvez faire une recherche dans la conversation. C’est le cas de Facebook Messenger, de Slack (mais mieux vaut avoir la version payante pour ne pas voir ses messages s’effacer au fur et à mesure), ou encore WhatsApp. Meta a d’ailleurs récemment lancé une fonctionnalité WhatsApp baptisée « Message Yourself » permettant de s’envoyer des messages à soi-même plus facilement. Votre contact apparaît en haut de la liste pour accéder à la conversation plus rapidement. Et vous pouvez ensuite épingler la conversation. Auparavant il était possible de créer un groupe de discussion dont on est le seul membre, mais cette mise à jour simplifie grandement la tâche. Signal a une fonctionnalité similaire baptisée « Note Yourself ».

Et pour plus de sécurité, préférez une appli qui chiffre les messages comme Signal, Wire ou WhatsApp. L’option est aussi disponible sur Facebook Messenger, Instagram et Telegram.

Malgré le nombre d’applications dites de « productivité », aucune ne semble faire mieux que cet usage simple et efficace. Merci donc à David pour le rappel.