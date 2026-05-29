MrBeast n'est pas finfluenceur. Il vient pourtant de racheter une appli bancaire pour ados. Des barres chocolatées à la finance pour les teens, ses presque 500 millions d'abonnés sont son meilleur argument commercial.

Les influenceurs d'aujourd'hui seront-ils les banquiers de demain ? Le 9 février 2026, Beast Industries, la holding de Jimmy Donaldson, alias MrBeast, suivi par plus de 491 millions d'abonnés sur YouTube, rachetait Step, une appli de services financiers pour adolescents adossée à Evolve Bank & Trust, forte de 7 millions d'utilisateurs.

Il y a encore quelques mois, L'ADN évoquait le dépôt de marque « MrBeast Financial », repéré en octobre 2025, comme un signal de ses velléités en la matière. Donaldson n'a pas attendu que l'Office américain des brevets statue : il a racheté une infrastructure existante, combinant la plateforme technologique de Step avec l'audience de Beast Industries, valorisée environ 5 milliards de dollars et fraîchement renforcée par un investissement de 200 millions de dollars. Beast Industries figure d'ailleurs dans le TIME100 Most Influential Companies 2026.

Un empire en construction

Barres chocolatées Feastables, parc d'attractions pop-up en Arabie saoudite, jeu TV sur Prime Video, et maintenant services bancaires... L'empire de Donaldson ne cesse de s'étendre. Le profil de MrBeast se prête particulièrement à cette dernière opération : les adolescents de 13 à 17 ans constituent la tranche d'âge la plus représentée parmi ses abonnés, ce qui lui offre un vivier de futurs clients supérieur à celui de nombreuses banques traditionnelles. L'application Step cible précisément cette tranche : cartes de débit pour mineurs, éducation financière, épargne. « Personne ne m'a appris à investir, à me construire un historique de crédit ou à gérer mon argent quand j'étais jeune », a écrit Donaldson sur X. « Je veux donner à des millions de jeunes les bases financières que je n'ai jamais eues. »

I'm so excited to share that we are acquiring the financial services app, @step



Nobody taught me about investing, building credit, or managing money when I was growing up. That's exactly why we’re joining forces with Step! I want to give millions of young people the financial… — MrBeast (@MrBeast) February 9, 2026

Ce qui distingue MrBeast des finfluenceurs classiques, c'est précisément qu'il n'en est pas un. Il ne parle pas d'argent dans ses vidéos, ne conseille pas de placements, n'explique pas la bourse. En France, ce sont des créateurs comme Finary (plus de 800 000 abonnés YouTube) qui ont bâti des services financiers sur un modèle d'éducation financière. En janvier 2026, Khaby Lame a vendu, lui, une part importante de sa société à Rich Sparkle Holdings, une firme cotée en Bourse. S'il n'était pas question pour le créateur TikTok le plus suivi au monde de devenir banquier (et que le deal semble pour le moins obscur), son exemple illustre comment de grandes audiences d'influenceurs sont devenues un actif financier à part entière, convoité par des entreprises bien au-delà du secteur du divertissement.

Elizabeth Warren écrit à MrBeast

Les régulateurs, eux, s'emparent du sujet. Aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren a adressé une lettre formelle à Beast Industries, jugeant la société « mal préparée » à opérer une fintech et pointant ses pratiques passées envers les mineurs : des vidéos calibrées pour maximiser l'engagement des enfants aux produits commercialisés agressivement auprès des moins de 18 ans. Les ambitions de Beast Industries dans le domaine crypto ne font qu'ajouter à ces inquiétudes : la société envisage de lancer son propre stablecoin, adossé au dollar. Et début 2026, un employé de Beast Industries a été temporairement suspendu de Kalshi, la plateforme de marchés prédictifs, pour avoir réalisé des paris quasi parfaits à partir d'informations non publiques liées à l'émission de MrBeast. En Europe, le Parlement européen a conclu fin avril 2026 un accord sur des standards minimum encadrant les finfluenceurs, après des négociations entamées début 2026 et des propositions de loi françaises spécifiques déposées cette année.

Alors peut-on vraiment confier ses économies à un influenceur-banquier ? MrBeast l'affirme, la main sur le coeur : c'est sa mère qui gérerait ses comptes. Une réponse qui vaut que ce qu'elle vaut.