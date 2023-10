Et si on envisageait le numérique avec un regard féminin ?

C’est l’histoire d’un paradoxe : celui d’un secteur d’activité en manque de main d’œuvre et de toute une population désireuse de le rejoindre, mais qui se trouve quasiment interdite d'entrée. Soit d’un côté le monde très tech des entreprises du digital et de l’autre des femmes senior de tout horizon qui aimeraient bien y faire leur place. Pourquoi ça coince et comment ça se débloque ? 2ème épisode.

Ce podcast en 5 épisodes - proposé par L'ADN, Social Builder et la Grande École du Numérique - traque les clichés et donne la parole à celles qui sont rentrées dans ce drôle de game, ou s'apprêtent à le faire.

Inspirer les femmes et leur donner envie d’investir un terrain de jeu qui leur paraît inaccessible, c’est donc possible au vu de ce qu’est devenu le secteur du digital aujourd’hui. Dans cet épisode et au-delà des clichés connus, nos experts et témoins reviennent sur une autre réalité quotidienne de l’entreprise : la difficulté à tout simplement prendre la parole. Pas facile alors d’être à l’aise dans des fonctions de management ou de direction… Le constat est général tous secteurs confondus.

Mais comment ça se passe spécifiquement dans la Tech ? C’est à la fois compliqué à gérer, « on se sent obligé de faire ses preuves » et en même temps, les femmes réussissent à y faire leur place. Problème : on les retrouve moins souvent dans les postes stratégiques, la conception, le développement des applications. Dans cet épisode, on comprend que cette situation particulière a pour effet de « genrer » ces applications, et d’invisibiliser celles qui pourraient être utiles aux femmes ou œuvrer pour une vision du monde moins inégalitaire.

Découvrez sans plus attendre le 2ème épisode de cette série :

Fiche technique :

Production : L'ADN Studio

Animation et écriture : Antoine Couder

Montage et réalisation sonore : Martin Commandeur

Ce podcast est issu de « Reste dans le Game », une série proposée par L'ADN et Social Builder avec le soutien de la Grande École du Numérique. Pour accéder à l'ensemble des épisodes, c'est par ici !