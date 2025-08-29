Vous avez passé de bonnes vacances ? Sam Altman, lui, n’a pas pu en profiter pleinement. Entre le lancement catastrophique de ChatGPT-5, des études scientifiques affirmant que l’IA n’est pas si efficace et la menace de l’éclatement d’une bulle financière, le patron d’OpenAI est passé en mode damage control.

Mi-août 2025, Casey Newton, journaliste américain bien connu dans le monde de la tech, reçoit, avec une douzaine d’autres collègues, une invitation pour un dîner avec Sam Altman à San Francisco. Cette dernière intervient une semaine après le lancement de ChatGPT-5 et a tout l’air d’une opération de damage control médiatique.

Sur les réseaux sociaux, et notamment Reddit, les utilisateurs expriment clairement leur mécontentement et parlent même d’une forme de deuil numérique. Beaucoup de professionnels se plaignent d’avoir été coupés de l’ancien modèle sans être prévenus, et donc d’avoir perdu la « mémoire » de leur travail. Une grande part d’affect entre aussi en jeu. Il faut dire que le précédent modèle, GPT-4o, était clairement orienté dans un rapport flagorneur avec les internautes, une stratégie mise en place pour rendre l’IA à la fois sympathique et addictive. Résultat : alors que certains considéraient l’IA comme leur meilleur ami, d’autres sont allés jusqu’à tomber dans une forme de psychose religieuse avec un chatbot promettant de leur dévoiler les secrets de l’univers. Avec sa dernière mise à jour, OpenAI a voulu réduire le niveau de flagornerie du chat en rendant les réponses plus froides. Mais face au tollé, Sam Altman a rendu accessibles les anciens modèles aux utilisateurs grincheux.

Un nouveau modèle pas si génial

Au-delà des utilisateurs bouleversés, GPT-5 a aussi déçu la communauté des développeurs qui attendait un outil de codage collaboratif capable de rivaliser avec Claude Code d’Anthropic. Si le modèle s’avère performant en planification et en raisonnement technique, il génère souvent du code redondant et reste moins précis que certains concurrents comme Opus ou Sonnet. Au lieu de repousser les limites afin d’approcher la promesse de l’intelligence artificielle générale, OpenAI a été perçue comme une entreprise rabotant sur les coûts de ses modèles. La même semaine, une autre information continue de semer le doute : le MIT publie son rapport The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, dans lequel il explique que seuls 5 % des programmes pilotes d’IA mis en place dans les entreprises enregistrent une accélération rapide des revenus, tandis que les autres 95 % stagnent, n’ayant que peu ou pas d’impact mesurable sur le compte de résultat. Un mois plus tôt, trois études réalisées par Apple et par l’université de l’Arizona montraient que les modèles les plus avancés, présentés comme « pensants » ou dotés de capacités de raisonnement par étapes (chain reasoning models), ne possèdent en réalité aucune capacité cognitive.*

« Pop »

Cette série de déconvenues nous ramène à ce fameux dîner durant lequel les journalistes pouvaient poser leurs questions à Sam Altman, mais aussi à Brad Lycap, le COO d’OpenAI et Nick Turley, responsable de ChatGPT. Au cours de ce dîner, Altman a gardé une partie de son narratif en affirmant que des entrepreneurs allaient devenir très riches grâce à sa technologie, et qu’à terme cela représenterait un « énorme bénéfice pour la société ». Mais il a admis que certains investissements dans des startups lui semblaient trop optimistes. Quand les journalistes lui ont demandé s’il existait une bulle financière autour de l’IA, il a finalement répondu par l’affirmative. Cette menace n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, plusieurs médias ou journalistes spécialisés comme Ed Zitron avertissent de l’imminence d’une crise. À la difficulté des entreprises d’IA à générer des profits dans un contexte où leur technologie devient de plus en plus réplicable à moindre coût s’ajoute une certaine méfiance vis-à-vis de la communication dithyrambique de leurs dirigeants. Après tout, Sam Altman a prétendu que GPT-5 était aussi intelligent qu’un doctorant, alors même que son IA n’est pas capable de produire une carte géographiquement correcte de l’Amérique du Nord.

Du Big Cloud à l'orage ?

Et si tout ce barouf médiatique cachait une autre réalité ? Derrière les déboires d’OpenAI (qui, je vous rassure, devrait atteindre le milliard d’utilisateurs d’ici la fin de l’année), on voit surtout se profiler un nouvel environnement technologique hors norme que le journaliste Brian Merchant, auteur de la newsletter Blood in the Machine, a intitulé the Big Cloud. Concrètement, le mois de juillet a vu la valorisation record de Nvidia, suivie de Microsoft à 4 000 milliards de dollars. Les deux entreprises fournissent à la fois les puces mais aussi l’espace de cloud nécessaire au déploiement de l’intelligence artificielle à très grande échelle. C’est surtout la vente de cet espace de mémoire et de calcul qui rapporte de l’argent au secteur de la tech.

Un rapport intitulé How Big Cloud Becomes Bigger: Scrutinizing Google, Microsoft, and Amazon’s Investments, rédigé par les chercheurs David Widder et Nathan Kim, explique que les géants du cloud — et notamment Google et Microsoft — utilisent leurs investissements massifs dans les startups de l’IA pour les verrouiller dans leurs propres écosystèmes. Comprenez ici que ces entreprises investissent massivement dans ces startups basées sur l’IA et obligent ces dernières à utiliser leur infrastructure (en leur proposant des crédits de cloud), ce qui crée une forme de demande auto-entretenue qui nuit à la concurrence mais aussi à la souveraineté numérique. Ce montage est évidemment instable pour l’ensemble de l’économie. Comme le dit Nathan Kim dans son rapport : « L’ampleur des investissements en IA (notamment en capital) de ces géants du cloud crée un effet de relance qui masque une faiblesse économique sous-jacente. Lorsque les gains de productivité réels ne se matérialiseront pas et que l’économie de l’IA finira par ralentir ou que la bulle spéculative éclatera, nous en paierons tous le prix. » Nous voilà prévenus. Ne reste plus qu’à accrocher notre ceinture et assister au feu d’artifice ?