Aux États-Unis, grâce à de nouveaux intermédiaires, les héritiers vident la maison de leurs parents pendant que des vingtenaires font la queue pour en acheter le contenu – et l’histoire qui va avec.

On parle beaucoup de la Great Wealth Transfer, ou Grande Transmission, par laquelle les baby-boomers légueront leur patrimoine. Un passage de témoin financier inédit dans l'histoire humaine, estimé à 124 000 milliards de dollars par le cabinet américain Cerulli Associates. On parle un peu moins de son corollaire, beaucoup plus concret et moins liquide : la Great « Stuff » Transfer – que l'on pourrait traduire par « Grande Transmission du fatras », pour reprendre un mot suranné certes, mais pertinent pour charrier l'idée de l'encombrement qui va avec.

Car l’héritage des boomers ne se compose pas seulement d’argent ou d’immobilier, mais aussi de meubles, d’argenterie, de collections et d’objets accumulés pendant les Trente Glorieuses, à une époque où posséder était encore associé à la stabilité et à la réussite. Pour les héritiers d'aujourd'hui, l’enjeu n’est donc pas seulement de vendre, mais de décider ce qui mérite d’être conservé, documenté ou remis en circulation.

Brocanteuse, historienne d'art et détective

Autour de cette « liquidation intime », gravitent de nouveaux intermédiaires. À Ottawa, au Canada, Marley Barzen en fait partie. Cette ex-revendeuse de mode éthique, devenue styliste du désencombrement, est entrée dans le métier grâce à son réseau, raconte la newsletter Gloria : en 2024, une cliente ayant hérité du logement de son père lui propose un toit en échange du tri de son contenu.

Dans une ferme bicentenaire, Barzen a traversé six générations d’accumulation. Chaque maison exige les compétences d’une brocanteuse, d’unne historienne de l’art et d’une détective. Une boîte en fer qu’elle pensait vendre deux dollars est finalement partie à 700. Pour ce travail délicat, les intervenants spécialisés dans ce business prélèvent autour de 40 % du produit de la vente, pour des transactions allant de quelques milliers de dollars à un demi-million.

À Washington, Maddy Brannon a fait de ces ventes un feuilleton. Cette humoriste de stand-up, passionnée par les estate sales, filme les maisons et leurs objets dans leur habitat naturel avant leur mise en vente. Un vendredi matin, à Dupont Circle, raconte ELLE, la file faisait le tour du pâté de maisons. Près de 95 % des personnes présentes étaient des femmes d’une vingtaine d’années, venues pour la plupart parce qu’elles suivaient Brannon sur les réseaux.

Tsunami d'objets

Dans Business Insider, Julie Hall, directrice de l’American Society of Estate Liquidators, parle carrément d’un « tsunami d’objets », héritage matériel d’une époque marquée par l'accumulation. Mais les acheteurs des nouvelles générations, plus mobiles, ne veulent plus récupérer des maisons entières. Les salles à manger et les buffets massifs ne trouvent plus preneur. RIP les horloges comtoises. À l’inverse, le laiton, le mobilier mid-century, les bijoux et les jouets vintage trouvent facilement leur public.

Cette économie ne se contente donc pas de liquider des objets : elle prend en charge une part du travail matériel qui accompagne le deuil, en confiant à des tiers le tri, l’estimation et la vente. Certaines plateformes américaines, comme Artifcts, proposent déjà de documenter les objets avant leur transmission. Avec l'idée que ce qui se transmet n’est pas seulement la chose, mais aussi la mémoire, le contexte et le récit qui lui donnent sa valeur.

Et si la maison de demain n’était pas celle qui accumule le plus, mais celle qui saura organiser la circulation de ce qu’elle contient ?