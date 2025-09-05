PVP, grinding, try hard… Les générations Z et surtout Alpha empruntent au lexique du gaming pour décrire leurs rapports sociaux dans la vraie vie. Où il est question d’effort, de connaissance et d’implication.

La meta

Dans le gaming, le metagame est un ensemble de connaissances formelles et empiriques sur un jeu de stratégie, accumulées par le joueur au fur et à mesure de ses parties. Grâce au metagame, il va pouvoir transcender les règles imposées par les créateurs et performer en jouant avec elles.

IRL, « connaître la meta » signifie connaître les règles qui structurent de manière parfois très informelle un milieu social. Arriver avec une meta permet de déjouer certains pièges et de tracer sa route vers l’enrichissement ou l’épanouissement professionnel.

Side quest

Dans le gaming, une side quest recouvre l'ensemble des missions et des quêtes secondaires qui n'ont pas de rapport direct avec l'histoire principale du joueur. Elle permet en revanche à ce dernier d'explorer l'univers dans lequel il se trouve ou de mieux connaître les personnages secondaires.



IRL, la side quest est souvent évoquée par les créateurs de contenu. Ce sont des activités amusantes à entreprendre pour briser la monotonie de la vie quotidienne. Elles sont souvent imprévues, vous sortent de votre zone de confort et demandent un certain effort.

Try hard

Dans le gaming, le terme « try hard » est apparu dans les années 2000. Il désigne une pratique de jeu quasi obsessionnelle sur des titres réputés pour leur difficulté.

IRL, le « try harder » est celui qui try hard. Il peut s’agir de quelqu’un qui travaille vraiment beaucoup pour atteindre ses objectifs ou, dans un registre un peu différent, d’une personne qui copie de manière tellement consciente un style pour émerger que cela lui donne un caractère inauthentique.

Aggro

Dans le gaming, l’« aggro » désigne l'agressivité de certains personnages qui vous prennent pour cible et ne vous lâchent plus. Le terme est aussi utilisé dans les jeux en ligne pour désigner l’action d’un joueur cherchant à provoquer l’hostilité de personnages non joueurs ou pour se plaindre d’être attaqué par un ennemi sans qu’on l’ait vraiment cherché. On dit alors qu'on « prend l'aggro », c'est-à-dire qu'on assume d'être la cible plus ou moins volontaire d'un groupe d'ennemis.



IRL, le terme peut être utilisé pour qualifier le comportement menaçant ou intimidant d'une personne, ou plus spécifiquement d'un groupe de jeunes.

Debuff

Dans le gaming, le « debuff » est une perte de bonus temporaire rendant le personnage joué plus faible.

IRL, le « debuff » illustre un passage à vide dû à une période de dépression, une maladie ou un coup dur.

Grinding ou farming

Dans le gaming, les deux termes sont utilisés dans les jeux de rôle en ligne. Il s’agit de ces quêtes faciles ou combats contre des ennemis très faibles qu’un joueur enchaîne de manière répétitive dans le but d’accumuler des récompenses : des trésors ou des points d’expérience. Dans les années 2000, les médias spécialisés évoquaient les « gold farmers », les joueurs spécialisés dans ces pratiques pour faire monter en puissance les personnages d’autres joueurs contre rémunération.

IRL, la notion de « grinding » ou « farming » renvoie au fait de faire un job vu comme déplaisant ou transitoire dans le seul but de faire de l’argent ou d’aiguiser des compétences qui serviront, plus tard, un objectif supérieur. On parle aussi de « grind culture », une sorte de culte de la performance et du dépassement de soi. Une expression très usuelle dans les milieux de l’entrepreneuriat Web.

NPC versus Main Character

Dans le gaming, un « NPC » (non-playable character) ou « PNJ » (personnage non joueur) est un personnage sans rôle particulier, un figurant dont la seule utilité est de donner une impression de vie au décor. À l'inverse, « main character » définit le personnage du joueur.

IRL, les expressions « NPC » et « PNJ » ont d'abord été utilisées dans les forums masculins comme 4Chan ou 18-25 de jeuxvideo.com, pour désigner ces anonymes que l'on croise ou, plus cruellement, des personnes que l'on considère comme insignifiantes. Ce sont ces « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » englués dans le conformisme, contrairement à ceux qui se considèrent comme des main characters, plus conscients et en contrôle de leur vie.

He thinks he can 1v1 me

Dans le gaming, l’expression « 1v1 » s’est forgée dans les jeux de tir multijoueurs comme Fortnite, pour décrire un duel entre deux joueurs.

IRL, évoquer un « 1v1 » sert d’invective aux collégiens. La formule veut inciter à l'affrontement. Posée sous forme de question, on peut la traduire par : « Retrouve-moi à la sortie du collège, si tu l’oses. »