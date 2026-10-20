Que reste-t-il de la confiance quand l’inconnu qui frappe à votre porte est payé pour le faire ?

« J’ai dû regarder la vidéo plusieurs fois pour être sûre de ce que je voyais », raconte Marion Cressey. La scène dure trente et une secondes, filmée par la caméra Ring fixée à l’entrée de sa maison, à Woolwich, dans le Maine. Un homme frappe, attend. Il consulte son téléphone, jette un regard alentour, puis saisit brusquement un colis Amazon posé sur les marches et détale. Son t-shirt rouge porte l’inscription « Stronger Maine » sur le devant et « Susan Collins Our Senator » dans le dos. L’homme faisait du porte-à-porte pour la réélection de la sénatrice républicaine.

Quand Marion partage la vidéo sur Facebook, les commentaires s’emballent entre indignation, moqueries et débats sur l’argent des milliardaires. Les « détectives de Facebook » se mobilisent et aident le shérif à identifier le suspect. On comprend alors que le perron reste le dernier endroit où la campagne des midterms tente de toucher les électeurs, et que ses habitants le défendent désormais avec plus d’ardeur qu’ils n’en mettent à militer. Aux dernières nouvelles, Marion n’avait toujours pas récupéré les baskets de son colis.

footage is making the rounds on Facebook of a canvasser wearing a Stronger Maine shirt (a super PAC that supports Susan Collins) stealing a package yesterday pic.twitter.com/4Bl7uRo7Jj — Aaron Rupar (@atrupar) September 17, 2026

Qui veut toquer ?

À deux semaines du scrutin du 3 novembre, les démocrates partent favoris pour reprendre la Chambre des représentants, mais le Sénat, que les républicains tiennent à 53 sièges contre 47, reste disputé. Dans cette dernière ligne droite, le militant convaincu demeure un excellent ambassadeur et le porte-à-porte un médium efficace : les expériences de terrain menées depuis vingt-cinq ans montrent qu’il peut augmenter d’environ 6 points la participation des électeurs contactés. Encore faut-il trouver des volontaires pour aller toquer, et aucun des deux camps ne compte plus sur les seuls bénévoles. Côté démocrate, des réseaux paient des étudiants 50 dollars la session. Côté républicain, Elon Musk, plus gros donateur de l’histoire politique américaine moderne avec 369 millions de dollars, a prévu d’en consacrer 100 à 120 millions au terrain, par l’intermédiaire de sa propre organisation de campagne.

Reste à savoir si le travail est fait, et bien fait. En 2024, les sous-traitants de l’organisation de Musk imposaient déjà des objectifs stricts à leurs démarcheurs. Chez l’un d’eux, il fallait frapper à plus de 1 000 portes par semaine, sous peine de voir son motel cesser d’être payé, et maintenir un taux de contact de 17 à 22 %. La même année, un quart des visites enregistrées pour son compte en une semaine en Arizona et au Nevada a été signalé comme suspect, et un sous-traitant a licencié des démarcheurs qui truquaient leur géolocalisation.

Le perron, nouvelle frontière à franchir… ou à contourner

Le militantisme de conviction n’a pas totalement disparu. En 2025, Zohran Mamdani a remporté la mairie de New York grâce, entre autres, à une campagne de terrain menée par des bénévoles autorisés à sortir du script pour raconter les raisons de leur engagement. Mais cet élan reste minoritaire face à une tendance qui consiste à contourner la confrontation directe avec l’électeur. En 2026, l’organisation de campagne financée par Elon Musk mise autant sur le porte-à-porte que sur la collecte de données. Ses publicités renvoient vers un site, VoteSafe.org, présenté trompeusement comme un outil de vérification d’inscription électorale. Il sert surtout à récolter numéros de portable et adresses e-mail pour relancer les électeurs en masse jusqu’au jour du scrutin.

Le porte-à-porte tirait sa force de la confiance qu’inspire un voisin venu, de lui-même et sur son temps libre, discuter politique. En rémunérant cette activité, on obtient le geste mais on le vide de toute sa force de conviction. L’historien Anton Jäger a donné un nom à ce paradoxe, l’hyperpolitique : les Américains manifestent et s’invectivent comme rarement, mais les partis, les syndicats et les associations qui transformaient cette énergie en organisation continuent de perdre leurs membres, à gauche comme à droite. Jäger observe le même mouvement dans la plupart des démocraties occidentales. Faute de militants engagés, les partis se rabattent sur des extras payés et sur des fichiers, et, il faut reconnaitre que c’est souvent plus simple. Un militant demande à être formé, suivi et convaincu, alors qu’un extra obéit à un quota et qu’un fichier s'execute... sans état d'âme. Les partis y gagnent des tableaux de bord et des ratios, mais y perdent sans doute ce qui fait tenir une démocratie : l’engagement, et avec lui les liens de confiance qu’il crée. En France, la loi rend le militant payé coûteux et la donnée politique surveillée, si bien que le porte-à-porte reste avant tout une affaire de bénévoles. Cela nous assurera surement des débats constructifs et apaisés...