Fini les conseils entre potes ou le suivi aveugle des tendances. Désormais, chacun peut composer son look en discutant avec son IA.

La quarantaine svelte, sans ride ni bourrelet, Rachel M. inonde de conseils sa communauté en ligne. Et elle peut. Car, photos avant/après à l’appui, elle rappelle régulièrement qu’elle a bien failli ressembler à une préménopausée qui se néglige mais, qu’à force de routines beauté/nutrition/musculation et de supplémentations alimentaires, elle a réussi à devenir cette meilleure version d’elle-même qui fait bisquer ses 33 000 « followeuses » sur TikTok. Pourtant, Rachel M. aussi a besoin de recommandations. Et c’est son IA, affirme-t-elle dans une vidéo, qui est la plus apte à les lui donner.

@thisis_rachelm I used ChatGPT as my personal stylist and it actually delivered 👗✨ Here are the 10 prompts I used, plus some bonus ones at the end. 📌 Save this for later 💬 PROMPTS I USED: 1. Can you help me figure out my personal style based on my lifestyle, personality, and preferences? 2. Which aesthetic suits me best: soft classic, old money, clean girl, or something else? I’m [age], work as [job], and I like [interests]. 3. Can you do a digital colour analysis based on my skin tone, hair, and eye colour? 4. Which season am I? I want to build a wardrobe in my most flattering colours. 5. Show me a swatch palette for [your season] and explain what neutrals + accents work best. 6. Build me a capsule wardrobe for [e.g. Soft Autumn / Chic Minimalist], with links if possible. 7. What are 10 staple items I need in my wardrobe to suit my body shape and lifestyle? 8. Can you design a capsule wardrobe for work, weekends & going out, all under £500? 9. Give me 5 outfits using the following items: [list your items]. 10. What’s my body shape and what clothes flatter it? (Attach photos or measurements) ✨BONUS PROMPTS: 👗 What should I wear to [describe event]? 🧳 Can you help me pack for [describe trip]? 💄 What makeup shades suit my colour season + undertone? 💇‍♀️ What haircut suits my face shape + vibe? 👜 How can I elevate my look with simple accessories? Try them and let me know your results in the comments 💬👇 #ChatGPTStylist #DigitalStylist #StylePrompt #TikTokFashion #StyleTips #CapsuleWardrobe #ClosetGoals #ColourAnalysis #StyleOver40 #FashionAI #glowup #glowupchallenge #StyleTransformation ♬ original sound - Rachel

ChatGPT, élu meilleur conseiller mode

En mai 2025, Rachel M. a partagé sous le hashtag #ChatGPTStylist les 10 prompts qui ont fait de son IA son conseiller personnel en relooking. « Pouvez-vous m'aider à déterminer mon style personnel en fonction de mon style de vie, de ma personnalité et de mes préférences ? » Et bien évidemment que oui, l’IA a pu. Première étape, elle lui a suggéré de maîtriser sa colorimétrie. Rachel M. a découvert qu’elle oscille entre « été froid » et « printemps chaud ». Elle doit donc composer ses looks à partir d’une gamme de couleurs pastel – bien qu’elle pourrait se risquer sur des marrons chocolat.

Puis, l’IA a défini la forme de sa silhouette. Elle est en 8 – depuis qu’elle a perdu 80 livres, souligne encore Rachel M., elle présente un équilibre harmonieux entre épaules, hanches et taille marquée (le résultat d’un microbiote riche, sans aucun doute). Cela lui permettrait d’oser les robes chemisiers et les décolletés en V. Pour composer une garde-robe parfaite, ChatGPT lui a indiqué les 10 articles essentiels dont elle a besoin – en fonction de son style de vie, de ses marques favorites et de son budget. Si Rachel M. avait pris le temps de photographier son vestiaire actuel, ChatGPT aurait pu composer des mix pour optimiser l’usage de chaque pièce. Rachel M. aurait pu aussi, pour affûter les réponses de l’outil, lui donner la liste des personnalités dont elle apprécie le look – on suppute Gwyneth Paltrow. Mais dans les commentaires, Rachel M. répond que l’idée est géniale, mais qu’elle n’a pas pensé à poser cette question.

Teint frais et coupes parfaites

Ce qui fonctionne en matière de conseils mode fonctionne parfaitement sur d’autres registres. Celia Quillian, @smartworkai sur TikTok et autrice du très enthousiaste ouvrage L'IA au service de la vie, raconte comment ChatGPT lui a permis d’améliorer sa coupe de cheveux en obtenant une longue crinière lissée digne des sœurs Kardashian. Pour @enyoglowsup, c’est sa routine beauté que l’IA a améliorée. En postant une photo portrait prise, sans concession, à la lumière naturelle, elle a obtenu des conseils pour masquer ses cernes et ce vilain teint brouillé. Elle est à présent une pulpeuse bombasse au glow parfait.

Toutes les converties à cette technique louent l’honnêteté de l’IA. En mai 2025, Haley Andrews, Américaine de 31 ans, racontait au Washington Post : « Je lui ai dit : "S'il te plaît, parle-moi comme une sœur aînée qui dit la vérité parce qu'elle t'aime et veut le meilleur pour toi, même si c'est un peu dur ». L’IA lui a expliqué que ses sourcils s'éclaircissaient et que son teint était grisâtre. « C’était tellement juste », se réjouit-elle. Dans ce même article, Michaela Lassig, 39 ans, raconte comment elle a demandé à ChatGPT de l'aider à retrouver son éclat avant son mariage. Elle lui a indiqué ses objectifs (une peau impeccable et jeune), son budget (2 500 dollars) et son calendrier. Elle a obtenu des recommandations qui précisaient jusqu’aux doses de Botox à prévoir.

La guerre du commerce conversationnel est déclarée

Nicole James, ancienne employée de Snapchat qui publie sur Substack de petits brûlots drôlissimes sur le monde de la tech, se lamentait sur cette mode qui consiste à confier à l’IA nos apprentissages les plus intimes. Selon elle, créer son propre look nous forme lentement à devenir une personne originale, cela doit passer par des errements, des tâtonnements, or ces recos mécaniques risquent surtout de répondre aux injonctions les plus normatives. Quant à Jessica DeFino, l’experte caustique de l’industrie cosmétique, elle considère que l'ère d’Internet a si bien transformé le soi en objet qu’il y a une forme de logique à ce que nous confiions à un autre objet la mission de nous évaluer.

Quoi qu’il en soit, l’industrie s’empare de la tendance. En avril 2025, ChatGPT a lancé sa fonctionnalité shopping. Désormais, il est capable de trouver les meilleures offres produits à vos requêtes. OpenAI affirme que ces suggestions ne reposeront pas sur un modèle payant (premier payeur, premier résultat à apparaître dans le listing) comme celui de Google, mais qu’elles tiendront compte des besoins et des désirs exprimés par chaque utilisateur. Un grand coup dans le modèle du moteur de recherche qui a évidemment contre-attaqué. En juillet 2025, Google a déployé l'essayage virtuel qui permet aux utilisateurs de télécharger une photo d'eux-mêmes pour essayer virtuellement des vêtements en ligne. Autant de nouveautés qui vont continuer de bouleverser nos manières de faire du shopping.