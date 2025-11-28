Le voyage intergénérationnel, ou quand la route renforce les liens familiaux

Les vacances ne sont plus réservées aux couples ou aux familles nucléaires : aujourd'hui, grands-parents, parents et enfants prennent la route ensemble. Les voyages intergénérationnels explosent, et chacun y trouve son compte. Une tendance qui transforme profondément la manière dont les familles vivent le temps partagé.

Il n’y a pas si longtemps, confier les enfants aux grands-parents pendant quelques jours relevait du réflexe habituel, une façon pour les parents de s’offrir une parenthèse de tranquillité, quelques jours à deux loin du tumulte quotidien. Cette habitude, ponctuelle et centrée sur le confort des adultes, semble aujourd’hui s’essouffler. Désormais, la tendance est à l’inverse : c’est toute la tribu qui prend la route, avec enfants, parents et grands-parents réunis, parfois même oncles, tantes et cousins. Ensemble, on part à la découverte du monde, on partage des expériences, on crée des souvenirs communs. Les chiffres le confirment : 58 % des parents millennials et Gen Z prévoient d’emmener leur famille élargie en vacances !

Cette mutation profonde du tourisme familial ne relève pas du hasard. Pour 89 % des jeunes parents interrogés, l'objectif principal de ces escapades communes n'est pas de trouver des baby-sitters gratuites, mais bien de partager du « temps de qualité ». Un concept que le marché américain a sobrement baptisé le « togethering ». Littéralement, « être ensemble ».

Ensemble, c’est tout

Loin de l'image d'Épinal du grand-parent fatigué regardant les autres s'amuser, les seniors d'aujourd'hui sont les véritables moteurs de cette révolution touristique. Actifs, impliqués, souvent en meilleure santé que les générations précédentes au même âge, ils ne se contentent plus d'accompagner : ils planifient, financent et participent pleinement.

C'est dans ce contexte qu'est né le phénomène des « skip-gen travel » (le voyage qui fait sauter une génération, en l’occurrence ici, celle des parents) ou « grandymoons », ces voyages où les grands-parents partent seuls avec leurs petits-enfants. Un néologisme astucieux qui mélange « grandparents » et « honeymoon », pour désigner ces escapades qui offrent aux parents une pause bienvenue tout en créant des liens privilégiés entre générations.

L'équation complexe du bonheur partagé

Organiser un voyage qui satisfait simultanément un enfant de cinq ans, un adolescent blasé, des parents actifs et des grands-parents soixantenaires relève de l'équation mathématique. Une expérience réussie pour Laurent de Chorivit, CEO d'Evaneos : « Lors d’un récent voyage en Tunisie avec trois générations de ma famille, j’ai mesuré à quel point ces moments partagés créent des souvenirs qui restent. Le voyage intergénérationnel répond à un besoin simple : se reconnecter. Mais satisfaire enfants, parents et grands-parents à la fois demande un vrai savoir-faire. C’est là qu’Evaneos et nos agences locales excellent : construire du sur-mesure qui respecte chacun et rapproche tout le monde. Le sens du voyage, finalement, c’est d’être ensemble. »

Ainsi, de nombreux hôteliers cherchent à attirer ces nouveaux vacanciers en proposant des formules « tout compris » et des croisières, plébiscitées par 81 % des voyageurs en quête de destinations adaptées à tous les âges, selon une récente étude d’American Express. L'objectif n'est pas de coller la famille 24h/24, mais de créer des moments de partage authentiques tout en respectant les besoins de chacun.

Cependant, si les resorts et les séjours en pensions complètes cochent beaucoup de cases, de nombreux voyageurs privilégient aussi les circuits courts et les découvertes locales. Visites de monuments historiques, explorations de sites naturels, cours de cuisine traditionnelle : autant d'activités qui marient escapades culturelles et conscience écologique.

Cette dimension durable n’est pas sans importance. Pour beaucoup de familles, ces escapades sont l’occasion de transmettre des valeurs fortes aux enfants tout en cultivant la relation intergénérationnelle. Plus encore, elles permettent de partager des moments exceptionnels qui marquent durablement les mémoires.

Une révolution tranquille du tourisme familial

En 2025, le voyage intergénérationnel n'est plus une tendance émergente mais une réalité grandissante qui transforme en profondeur l'industrie touristique. Qu'on les appelle « séjours 3G », ou par des néologismes (un peu) capillotractés, ces escapades familiales élargies répondent à un besoin fondamental : reconnecter les générations dans un monde qui les sépare de plus en plus.