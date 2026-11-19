Nous n’avons jamais eu autant accès au savoir, et jamais eu autant de mal à démêler le vrai du faux. Dans Face au réel, Julien Devaureix, le créateur du podcast Sismique, y voit le symptôme d’un écosystème de l’information bouleversé, que nous n’avons encore appris à habiter ni seuls ni ensemble.

À qui faire confiance quand tout le monde peut partager sa version des faits, et que les machines s’y mettent aussi ? C’est la question à laquelle s’attaque Julien Devaureix, créateur du podcast Sismique, dans son nouvel essai. Depuis 2018, il tend son micro à des astrophysiciens, des historiens, des économistes, des explorateurs, des militants pour tenter de comprendre un monde qui change trop vite. Ses entretiens durent une à deux heures, soit une petite éternité à l’échelle du scroll. Il revendique la posture d’un citoyen curieux plutôt que celle d’un expert. Dans Face au réel, il remonte le fil de notre quête de vérité pour comprendre pourquoi un savoir devenu si accessible est aussi devenu si difficile à démêler. Cet échange s'est poursuivi lors de la soirée de L'ADN le Shift du 18 novembre 2026 dont la thématique était : "les nouveaux états du réel".

Votre livre s’ouvre sur une situation réelle, une conversation. Que s’est-il passé ?

Julien Devaureix : J’ai eu un échange avec un interlocuteur qui ne croyait pas au réchauffement climatique et se moquait de moi lorsque je disais que je faisais confiance au GIEC. Je me suis aperçu que je n’avais que peu d’arguments pour démontrer les conclusions de ces rapports, qui représentent des dizaines d’années de recherche et le travail de milliers de scientifiques. Cela m’a ramené à me poser des questions simples mais profondes : mes opinions ou convictions sont-elles vraiment solides, fondées ? Comment savoir à qui se fier ? Le fait est que dans la majorité des situations, nous ne pouvons pas savoir directement par nous-mêmes si quelque chose est vrai, nous devons passer par des tiers à qui nous accordons notre confiance.

Ce pari de la confiance, nos parents le faisaient aussi. Qu’est-ce qui a changé ?

J. D. : Historiquement, il y a toujours eu des filtres et des personnes qui faisaient autorité sur ce que l’on pouvait croire et voir. Les Églises et les religions ont pu jouer ce rôle et, au XXe siècle, les grands médias ont ajouté une couche d’intermédiation. Il y a encore peu de temps une majorité regardait le journal de 20 heures. Le lendemain, on pouvait ne pas être d’accord sur ce qu’il fallait en conclure, mais nous ne débattions pas de dix mille faits et de dix mille versions différentes des faits. La polarisation portait sur la réponse à apporter à une question commune. Aujourd’hui, il y a non seulement une remise en question de ces tiers de confiance mais aussi une profusion de récits. Si deux informations contradictoires sont produites par deux tiers de confiance supposés fiables, qui peut nous dire ce qui est réel ? Personne, par la seule autorité de sa position. Il faut alors regarder comment chacun sait ce qu’il affirme : ses sources, sa méthode, sa capacité à reconnaître ses erreurs, et forcément ça crée du bruit et de la confusion.

C’était mieux avant ?

J. D. : Il faut reconnaître que dans une société où le récit est relativement uniforme, la vie est simplifiée. Naturellement, notre cerveau cherche à figer et à simplifier une forme de réalité et il est plus confortable de ne pas remettre sans cesse en question nos opinions. En revanche, les personnes qui ont essayé de s’opposer à la version dominante de la vérité n’ont pas toujours trouvé cela très confortable. Demandez à Galilée.

Nous avons gagné le droit de ne plus croire personne sur parole, et nos démocraties vacillent. Notre émancipation est-elle devenue le problème ?

J. D. : Nos démocraties ont été construites sur l’idée que nous pouvions nous mettre d’accord sur un certain nombre de faits, puis disposer de processus pour décider collectivement. Hannah Arendt le disait très bien : sans un socle de vérités de fait, il n’y a plus de monde commun. À notre époque, le fait majeur est que chacun possède un haut-parleur et qu’une masse de versions du réel est disponible. Nous ne comprenons pas suffisamment à quel point le fait technologique structure notre capacité à raisonner, construire nos opinions et faire société. Il y a un lien fort entre la manière dont l'information circule et la production de récits. En Europe, la possibilité de lire des textes imprimés dans sa propre langue a contribué à la Réforme protestante. Des personnes ont commencé à dire : « J’ai une autre interprétation des écritures et je refuse qu’elle soit dictée par Rome. » Nous n’avons pas encore appris à absorber le choc du numérique. Pourquoi les démocraties sont-elles chamboulées ? Parce que cette nouvelle structure de l’information n’a pas encore été digérée et que nous n’avons pas répondu aux nouvelles questions qu’elle pose.

Et une nouvelle couche s’est ajoutée avec l’intelligence artificielle. Que change-t-elle selon vous ?

J. D. : L’intelligence artificielle peut produire du faux en masse : fausses vidéos, fausses images et faux textes. Nous entrons dans une époque où il devient presque impossible de savoir si un texte, une image ou une vidéo est authentique. Nous doutions déjà des tiers de confiance, nous allons douter encore davantage. Le philosophe Harry Frankfurt appelait bullshit un discours indifférent au vrai, qui cherche seulement à produire un effet. Une IA générative peut en produire à grande échelle du plausible, qui n’est pas forcément vrai. Nous entrons de fait dans l'ère du doute parce que le réel devient pour beaucoup insaisissable.

Peut-on réduire les apports de l’IA à la production de slop ?

J. D. : Pour un esprit curieux, c’est un outil exceptionnel qui peut devenir une sorte de professeur sur mesure qui nous connaît et évolue avec nous. Bien qu’il puisse nous conforter dans nos opinions et halluciner, il permet aussi à beaucoup plus de gens de produire des analyses documentées. Le revers, c’est un web qui se remplit de textes corrects en surface, mais pauvres en enquête et en expérience.

L’esprit critique est-il la clé de voûte pour jouir des avantages de nos nouveaux outils ?

J. D. : Encore faut-il que le doute soit outillé. Quand on nous dit simplement de douter, sans nous expliquer comment bien douter, nous pouvons rapidement devenir cyniques ou nous perdre en route. Les personnes que l’on qualifie de complotistes sont souvent, au départ, des personnes qui doutent de faits qui leur sont présentés, parfois à raison d'ailleurs puisque des mensonges d’État ont bel et bien existé. Elles cherchent par elles-mêmes et font preuve d’une réelle curiosité. Mais, à un moment, la recherche devient fatigante et on peut vouloir adhérer à un récit suffisamment satisfaisant ou excitant pour se dire : « C’est cela qui se passe, j’ai compris. » Cette fatigue individuelle peut être récupérée politiquement. On désigne un coupable et on propose une lecture simplifiée du monde.

Les tiers de confiance devraient-ils aussi apprendre à mieux intégrer cette dimension du doute ?

J. D. : Il y a une vraie difficulté pour les leaders à reconnaître leurs erreurs. Beaucoup de responsables politiques en ont même fait une stratégie. Ils préfèrent prétendre : « Ce n’est pas que je me suis mal exprimé, c’est que vous m’avez mal compris » plutôt que de dire : « Je me suis trompé. » Or quand quelqu’un fait une erreur et n’est pas capable de la reconnaître, il y a forcément une perte de confiance. La posture adaptée à une époque aussi mouvante que la nôtre pourrait être une posture socratique. Il s’agirait de dire : « Je ne vous promets pas d’avoir la réponse à tout mais je vous promets de travailler à la trouver avec ceux qui ont peut-être des débuts de solutions. » Cette posture serait paradoxalement rassurante.

Et le citoyen, comment décide-t-il ?

J. D. : Pour chacun d’entre nous, il faudrait pouvoir dire : « Je choisis cette option, mais je m’autorise à revoir mon opinion. » Je peux être sûr à 70 ou 80 % et cela peut suffire pour faire un pari. C’est ce que j’appelle dans le livre une vérité comme direction : on avance avec ses meilleures raisons, et on corrige le cap quand le réel résiste. Lacan avait une formule pour ça : « le réel, c’est quand on se cogne. »

Vous dénoncez le vacarme, mais vous y ajoutez votre voix en produisant un podcast. Comment vivez-vous cette contradiction ?

J. D. : C’est une question que je me pose régulièrement : à quoi bon ajouter une voix de plus au vacarme ? Ma réponse tient au format. Le flux récompense la vitesse et la réaction, alors que comprendre demande du temps. Avec des entretiens longs, où je fais surtout parler d’autres que moi, j’essaie d’ajouter moins une opinion que du temps pour réfléchir. Je n’échappe pas à la logique de l’audience, personne n’y échappe, mais je préfère toucher ceux qui acceptent encore d’écouter une pensée se déployer.

L’esprit critique est une charge lourde à entretenir pour chacun…

J. D. : Sans doute, et d’autant plus que l’environnement informationnel ne va pas dans ce sens et qu’il est extrêmement puissant. Chacun peut travailler sur sa propre hygiène mais si nos sources sont polluées et que nous puisons tous dans le même puits, cela rend l’effort beaucoup plus difficile. Trop de poids est mis aujourd'hui sur la responsabilité individuelle alors que le problème est structurel.

Concrètement, que faudrait-il changer ?

J. D. : Je pense à Taïwan, où Audrey Tang a contribué à créer des réseaux « pro-sociaux ». Les citoyens peuvent proposer des idées qui sont ensuite débattues par le gouvernement. Sur l’outil utilisé, Pol.is, on vote pour ou contre les propositions des autres, ou on en soumet de nouvelles, mais on ne peut pas y répondre, parce que les réponses créent presque systématiquement de la violence, de la dispute et du dissensus. Et l’outil met en avant les propositions qui rassemblent des groupes qui d’ordinaire s’opposent. La question de l’anonymat mérite aussi d’être posée, même si cela fait réagir.

Par où faudrait-il recommencer ?

J. D. : Beaucoup de débats qui semblent sourds sont organisés autour de questions mal posées. J’aimerais voir émerger des responsables capables non seulement de douter, mais aussi de demander : « Quelles sont les dix grandes questions sur lesquelles nous devons nous mettre d’accord ? » Tout le monde ne serait pas d’accord sur les réponses, mais nous pourrions peut-être réduire le bruit en nous accordant d’abord sur les questions. Aujourd’hui, nous ne savons parfois même plus de quoi nous parlons.

À lire : Julien DEVAUREIX, Face au réel - L'humanité et la connaissance, une histoire, ARKHE EDITIONS, 2026