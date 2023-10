Robert Sapolsky, neurobiologiste à Stanford, estime que nous n'avons aucun réel contrôle sur nos actions. Et plus tôt nous l’accepterons, plus vite notre société pourrait devenir plus juste.

Vainqueur de la mythique « bourse des génies » attribuée par la fondation MacArthur, Robert Sapolsky à 66 ans, la barbe d'un ZZ Top et une solide réputation parmi ses pairs. Après plus de 40 ans d'études menées sur les hommes et les primates, le chercheur explique dans son tout récent ouvrage Determined: A Science of Life without Free Will que nous ne contrôlons pas plus nos comportements que nous ne contrôlons la division de nos cellules ou les battements de notre cœur. « Cela implique d'accepter l'idée qu’un homme qui tire sur une foule n’a pas plus de contrôle sur son sort que les victimes qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Cela signifie traiter les conducteurs ivres qui foncent sur les piétons, tout comme les conducteurs qui subissent une crise cardiaque soudaine et quittent leur voie », résume le Los Angeles Times.

« Arrêtez de nous attribuer des choses qui ne sont pas là »

« Le monde est vraiment foutu et rendu bien plus injuste par le fait que nous récompensons les gens et les punissons pour des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Nous n’avons pas de libre arbitre. Arrêtez de nous attribuer des choses qui n’existent pas », a déclaré Robert Sapolsky, bien conscient que sa position radicale ne fait pas l'unanimité. En effet, la plupart des neuroscientifiques et des philosophes estiment que les hommes possèdent au moins un certain degré de libre arbitre. En réponse, le neurobiologiste explique que si l'analyse du comportement humain à travers le prisme d’une seule discipline laisse place à la possibilité que les gens choisissent leurs actions, sa longue carrière interdisciplinaire l'a conduit à une conclusion inévitable : le libre arbitre est un mythe, et plus tôt nous l’accepterons, plus vite notre société pourra devenir moins injuste. Nous sommes des machines, affirme le chercheur, exceptionnelles dans notre capacité à percevoir nos propres expériences et à ressentir des émotions à leur sujet, mais des machines tout de même. Et on ne peut blâmer une machine pour ses échecs.

Dans l'histoire, nous sommes les limaces de mer

Nous savons que notre constitution est influencée par les gènes hérités d’ancêtres lointains et par la santé de notre mère pendant sa grossesse, et que nous prenons des décisions moins intelligentes lorsque nous sommes affamés, stressés ou effrayés. De nombreuses études indiquent que les personnes ayant grandi dans des foyers marqués par la violence et la pauvreté percevront le monde différemment de ceux ayant vécu dans un environnement stable. Beaucoup de choses importantes échappent à notre contrôle. « Mais genre, tout... ? Nous n'avons aucun contrôle significatif sur nos choix de carrière, de partenaires romantiques ou de projets de week-end ? Si vous tendez la main maintenant et prenez un stylo, même cette action insignifiante était-elle d’une manière ou d’une autre prédéterminée ? », interroge le média américain. Oui, répond inlassablement le scientifique.

Dans son précédent ouvrage Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst (2017), Robert Sapolsky décomposait les influences neurochimiques qui contribuent aux comportements humains, analysant les millisecondes ou les siècles précédant l'action en question, qu'il s'agisse d'appuyer sur une gâchette ou de caresser amoureusement le bras de quelqu'un. Avec son dernier livre, le scientifique va plus loin, expliquant que s’il est impossible pour un seul neurone d’agir sans l’influence de facteurs indépendants de sa volonté, il ne peut y avoir de place pour le libre arbitre.

Bienvenue chez les déterministes

D'après le scientifique, sa théorie n’exclut pas les revirements de trajectoires. Lui-même est devenu scientifique et athée après avoir été élevé dans une famille juive orthodoxe de Brooklyn. Le changement est toujours possible, affirme-t-il, mais il provient de stimuli externes. Les limaces de mer peuvent par exemple apprendre à reculer par réflexe après un choc électrique. Et oui, dans cette métaphore, nous sommes les limaces de mer. Par les mêmes processus biochimiques et l'exposition à des processus externes, les humains peuvent voir leurs comportements se transformer.

Pour les adhérents aux doctrines déterministes, le livre de Robert Sapolsky est salutaire. « Qui nous sommes et ce que nous faisons est en fin de compte le résultat de facteurs indépendants de notre volonté et, de ce fait, nous ne sommes jamais moralement responsables de nos actes dans le sens où nous méritons vraiment des éloges et des reproches, des punitions et des récompenses. Je suis d’accord avec Sapolsky sur le fait que vivre sans croire au libre arbitre est non seulement possible mais préférable », a déclaré Gregg Caruso, philosophe à SUNY Corning. Dans cette optique, le philosophe promeut la prévention des activités criminelles futures plutôt que l'attribution de responsabilités. Pour lui, se concentrer sur les causes des comportements violents ou antisociaux au lieu de répondre à un désir de punition permet d’adopter des pratiques et des politiques plus humaines et plus efficaces.

Embrasser l'illusion du choix

Pour Peter U. Tse, auteur du livre « The Neural Basis of Free Will » (2013) et neuroscientifique à Dartmouth, Robert Sapolsky est à la fois « extrêmement brillant et complètement dans l'erreur ». Selon lui, l'activité neuronale est très variable. Des entrées similaires entraînent souvent des réponses non identiques chez les individus et les populations, et ce, même si l’éventail des résultats potentiels est limité. Pour Peter U. Tse, le positionnement de Robert Sapolsky est potentiellement dangereux, un avis partagé par des chercheurs qui estiment pourtant que la biologie limite nos choix.

Parmi eux : Saul Smilansky, philosophe à l’Université de Haïfa en Israël et auteur du livre Libre arbitre et illusion, qui rejette l’idée selon laquelle il est possible de transcender toutes les contraintes génétiques et environnementales. Mais si nous voulons vivre dans une société juste, nous devons y croire. « Perdre toute croyance dans le libre arbitre et la responsabilité morale serait probablement catastrophique », a-t-il noté. Une étude de 2008 montre par exemple que les personnes ayant lu des textes rejetant l'existence du libre arbitre étaient ultérieurement plus susceptibles de tricher lors d’un test. D'autres études ont montré que les personnes qui ont le sentiment d’exercer moins de contrôle sur leurs actions se soucient moins de commettre des erreurs dans leur travail, et que rejeter le libre arbitre conduit à plus d'agressivité et moins de serviabilité. Conscient des enjeux, Robert Sapolsky cite Ted Chiang, auteur de fiction spéculative. Dans la nouvelle What's expected of us (Ce qui est attendu de nous), le narrateur dit : « Il est essentiel que vous vous comportiez comme si vos décisions comptaient, même si vous savez qu’elles n’ont pas d’importance ».

Robert Sapolsky sait que sa théorie ne séduira pas tout le monde. « Il est difficile de convaincre les personnes qui ont subi des préjudices que les auteurs de ces actes méritent moins d’être blâmés en raison de leur histoire de pauvreté. Il est encore plus difficile de convaincre les riches que ce qu'ils ont accompli mérite moins d’éloges en raison de leur histoire privilégiée », résume le média angelin. Avec son travail, le scientifique espère toutefois nous rendre plus compatissants, en faisant par exemple mieux comprendre comment les traumatismes précoces peuvent parfois reconfigurer les cerveaux. « Il est logiquement indéfendable, ridicule et dénué de sens de croire que quelque chose de "bon" puisse arriver à une machine, écrit-il dans son livre. Néanmoins, je suis certain qu'il serait bon que les gens ressentent moins de douleur et plus de bonheur. »