Les marques refusaient de s’afficher dans le premier GTA et les institutions menaçaient d’interdire le jeu. Trente ans plus tard, le rapport de force s’est inversé.

1997, un jeu vidéo obscur risque la faillite et l'interdiction quand un lord britannique s'empare du sujet et s'emballe à la Chambre haute : « Le gouvernement compte-t-il prendre des mesures concernant la sortie annoncée, plus tard dans l'année, d'un nouveau jeu vidéo intitulé Grand Theft Auto ? » Il dénonce la violence du gameplay qui valorise les crimes et les délits et moque les forces de l’ordre. Ignore-t-il que son indignation a été savamment orchestrée par un expert des coups tordus et des tabloïds anglais ? En suscitant une intense panique morale, Lord Campbell of Croy aura surtout permis à la licence d'exister. Mais si le scandale donne un coup de projecteur, il ne construit pas un modèle économique. l'équipe derrière le jeu est au bord du gouffre financier : l'éditeur est cédé « pour un penny », le studio pour une livre symbolique. Et quand la publicité commence à investir le secteur du jeu vidéo, aucune marque ne veut compromettre son image dans les eaux troubles de GTA. Privé d'annonceurs et en guerre avec les institutions, le titre va faire de cette mise à l'écart sa signature. Il assumera d’être antisystème et irrévérencieux. Trente ans plus tard, le rapport de force s'est inversé. GTA malmène le statut des marques comme celui des institutions réelles pour imposer les règles business de son univers numérique.

« Je crois que ça nous garde purs »

« Tout le monde le sait, si vous poussez trop fort avec les partenariats, c'est un désastre. » Début mai 2026, à la conférence iicon de Las Vegas, Strauss Zelnick, le sémillant patron de la maison mère de Rockstar, avait prévenu. Aucune marque réelle ne serait acceptée dans GTA. Pas plus dans le VI que dans les précédents opus. « Je crois que ça nous garde purs », avait-il tranché. Une coquetterie que peu d'univers numériques peuvent se permettre mais sur laquelle GTA a bâti son empire.

Faute d'annonceurs, GTA les a tout simplement réinventés. Du fast-food débitant du poulet frit à la chaîne d'information enchaînant les breaking news, de la voiture à gros pot d'échappement au réseau social abrutissant, de la supérette miteuse aux boutiques de luxe clinquantes… Rockstar a non seulement recréé un univers marchand complet, mais la plupart de ses marques détournent et caricaturent les marques réelles. Nike, la déesse de la victoire, devient Eris, celle de la discorde, Fox News, la chaîne du renard malin, cède la place à Weazel News, celle de la belette trompeuse, et Facebook se transforme en Lifeinvader, l'envahisseur de vies. Sur les panneaux de Vice City, la bière Pißwasser, dont le nom signifie « eau de pisse » en allemand, proclame « Vous êtes au pays de la Pißwasser ! ». Quant à eCola, le Coca-Cola de Vice City, dont le nom évoque E. coli, la bactérie intestinale, elle se dit « délicieusement contagieuse ». Une centaine de marques créées fonctionnent sur ce registre. Elles ont la couleur des marques du monde réel mais l'ironie cinglante des mèmes. Dan Houser, cofondateur de Rockstar et longtemps auteur de la série, a résumé le projet par cette formule : le monde de GTA montre l'Amérique « telle qu'on la voit seulement à travers les films et la publicité ».

« Miami est officiellement une simulation »

Si les marques ont fait de mauvaise publicité bon cœur, les villes ont suivi. Chaque épisode de GTA caricature une métropole américaine, New York en Liberty City, Los Angeles en Los Santos, Miami en Vice City, et celles-ci ont fini, comme les marques, par accepter leur portrait le plus grinçant. Le 10 septembre 2026, quelques semaines avant le lancement de GTA VI, la commission municipale de Miami Beach a discuté âprement les conditions d'apparition du nouvel opus du jeu dans sa ville, qui lui sert de toile de fond. Comme le lord britannique, plusieurs élus ont refusé d'associer la cité à l'univers violent du jeu. Mais la commissaire Tanya Katzoff Bhatt l'a emporté avec un argument imparable : le jeu viendra à Miami Beach « avec ou sans nous ».

La scène a un air de déjà-vu. En 1984, la série Miami Vice avait plongé les responsables du tourisme dans une quasi-panique, mais un an plus tard, ils la saluaient comme celle qui avait sauvé l'image de la ville. La comparaison s'arrête là. Miami Vice était tourné dans les rues de Miami et payait pour le faire. GTA reconstruit la ville, la rebaptise, et ce double numérique appartient à Rockstar. Il ne reste à l'original qu'à vendre, après coup, et comme un vulgaire média, quelques surfaces publicitaires. Miami Beach a fait apposer un « VI » sur les transats de ses plages, contre 3 à 4 millions de dollars. Le comté a loué le toit de son arène où s'affiche depuis septembre « Welcome to Vice City ». Montant de l'opération : 975 000 dollars. Le même comté avait proposé d'aller plus loin. En juin, les services de la maire ont adressé à Rockstar un dossier imaginant un « Vice City Airport », des rames de métro aux couleurs du jeu et des plaques d'égout siglées. La shérif a fini par s'opposer : « Miami-Dade County is not Vice City. »

Mais la frontière entre le réel et sa version numérique se trouble. En octobre, Rockstar a fait construire de vraies voitures copiées sur celles du jeu, immatriculées « Leonida », le nom de la Floride dans GTA, et les a fait rouler dans Miami. La vidéo de cette opération publicitaire a circulé puis la scène a été reconstituée dans le jeu. Le 11 novembre, cette version virtuelle a été partagé sur les réseaux comme étant une vidéo de rue ordinaire, avec cette légende : « Miami est officiellement une simulation ».

« Burger King imite Burger Shot »

Puisque les grandes marques ne peuvent pas s'offrir un emplacement dans GTA, certaines ont décidé de recréer l'univers du jeu. En octobre dernier, à quelques semaines de la sortie de GTA VI, Burger King qui est pastiché par le jeu sous la forme de Burger Shot, a adopté les couleurs de Vice City dans ses publicités, à grands coups de néons roses souvent générés par IA. Cette mise en abyme, une marque réelle qui reprend les codes de son troll numérique, aurait pu faire rire. Mais les gamers lui ont reproché cette appropriation parasite.

En revanche, Selfridges, le temple londonien du luxe sur Oxford Street, a réussi à tirer parti de l'univers de GTA avec l'accord de Rockstar. Sans tenter de jouer sur des codes qui ne sont pas les siens, le grand magasin a ouvert un pop-up store. Les joueurs pouvaient découvrir la Grotti Cheetah, la Ferrari du jeu, et se l'offrir pour un million de livres, craquer sur un blouson universitaire « Goodtime State » à 2 500 livres ou le tablier du fameux Burger Shot pour 250 livres. L'opération a été un énorme succès. Le jour de l'ouverture, plus de cent mille personnes ont fait la queue sur son site, et certains articles ont été épuisés dans la matinée.

En trente ans, GTA est devenu un acteur dominant du paysage culturel, et il a fait davantage. Il a créé un double numérique de la société de consommation, et c'est ce double qui fait désormais autorité sur le réel, jusque dans la communication des villes et l'identité des marques. Voilà ce que désigne l'ère post-marques. Les marques existent toujours, mais Burger King, Nike ou Fox News ont désormais des jumeaux qu'elles ne contrôlent pas, et qui leur imposent la conduite à tenir : se taire, en rire, les copier ou traiter avec eux. Rockstar, lui, peut afficher, comme sur l'écran d'une partie réussie : « Mission passed! ».