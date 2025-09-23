Des chrétiens évangéliques inondent la plateforme de vidéos expliquant comment ils vont s'envoler vers le Paradis en laissant derrière eux la fin du monde le 24 septembre. Mais ce n'est pas la première fois qu'une telle tendance apparaît sur les réseaux.

« Conseil pratique du ravissement numéro 5 : quand vous allez finalement être emmenés dans les airs, je vous conseille de ne pas vous accrocher à quoi que ce soit. Il ne faudra surtout pas regarder en bas, je pense qu'on a retenu la leçon de la femme de Loth. Restez juste calmes, prenez de grandes inspirations et gardez votre visage levé vers le ciel. » Sur TikTok, Sonja, qui se décrit comme « mère de 3 enfants, artiste, rigolote, aimante et combattante », a l'air sûre d'elle. D'ici quelques jours, elle va s'envoler vers le ciel, alors qu'au même moment, Armageddon va se déclencher sur la Terre.

https://www.tiktok.com/@sonj779/video/7545211151072742687

Sonnez trompettes !

Sonja est loin d'être la seule à faire référence à cet événement intitulé le ravissement ou « rapture » en anglais. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de tiktokeurs évoquent l'arrivée imminente de ce moment pour le 23 ou le 24 septembre sous le hashtag #rapture2025. Certains laissent des instructions aux malheureux qui resteraient derrière, d'autres se mettent carrément en scène en train de vendre leur voiture en indiquant qu'ils n'en auront plus besoin d'ici quelques jours.

Particulièrement présente chez les chrétiens évangéliques les plus fondamentalistes, la croyance du ravissement s'est développée à partir de 1830 sous l'influence du prédicateur britannique John Nelson Darby. D'après cette doctrine, les élus de Dieu sont rappelés à lui et disparaissent soudainement, laissant derrière eux vêtements, voiture et, bien évidemment, toutes les personnes qui ne sont pas suffisamment pures pour s'élever au ciel. Ce reste de l'humanité devra alors affronter la Tribulation, une période chaotique traversée de différents jugements divins, de perturbations célestes et de catastrophes naturelles menant vers la fin du monde et le second avènement du Christ.

@romans.ten.9through11 My last video. See you in the clouds my brothers and sisters. Jesus please use my account and the remaining videos for YOUR glory and YOUR will. I plead your blood over it and speak a hedge of protection over it that no weapon formed against this content will prosper. Please water every seed that has been planted throughout the time you’ve used it. In Jesus name. Amen. #JESUSISCOMING #rapture #alienabduction #whathappenedtoallthepeople ♬ original sound - romans.ten.9through11

Rapture pop

Peu connue en Europe, cette croyance est très ancrée aux États-Unis et a inspiré de nombreuses œuvres de pop culture comme la série The Leftovers, des épisodes d’American Dad ou des Simpsons. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des croyants annoncent l'arrivée imminente du ravissement. En 2023, les mêmes rumeurs ont circulé avec les mêmes dates, à savoir la fin du mois de septembre. D'après le site Know Your Meme, qui répertorie les tendances en ligne, le 23 septembre est une date qui revient aussi dans les films et les séries pour évoquer ce moment. Plusieurs groupes évangéliques estiment que la Fête des Trompettes (en hébreu Yom Teruah), qui correspond à Roch Hachana (le nouvel an juif), est souvent associée aux thèmes du jugement, du réveil, du son de la trompette biblique et à des annonces divines.

L'origine de cette « nouvelle édition » du ravissement s'explique par la viralité d'une vidéo postée sur YouTube trois mois plus tôt. Il s'agit d'un podcast avec le pasteur sud-africain Joshua Mhlakela, qui annonce la fin du monde pour bientôt. Le clip s'est retrouvé découpé, remixé et reposté sur les réseaux, notamment sur TikTok. S'y ajoutent des témoignages de croyants racontant ce qu'ils considèrent comme des rêves annonciateurs, estampillés du hashtag #rapturedream, par exemple.

https://www.tiktok.com/@conorv34/video/7539168451781233942?q=rapture%20dream&t=1758551142188

Relativisons la portée de cette tendance. Si une poignée de croyants semble persuadée que les trompettes célestes vont sonner le jour J, la plupart des tiktokeurs préfèrent en faire une bonne vieille blague.