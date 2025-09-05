Fini les bondieuseries de nos grands-mères. La génération Z adore mettre du glow et de la couleur dans les objets de son culte.

De nos médias à la culture, le catholicisme fait son grand retour dans notre société... et notre consommation. Maillots floqués Jésus et bijoux fantaisie, fini les bondieuseries de nos grands-mères, la génération Z adore mettre du glow et de la couleur dans les objets de son culte.

Jésus est mon glow

Mieux que le guasha, le matcha et le drainage lymphatique, la génération TikTok a trouvé une nouvelle astuce pour devenir beau de l’intérieur et que ça se voie à l’extérieur. Le hashtag #JesusGlow compte des dizaines de milliers de mentions sur la plateforme chinoise et montre un avant/après la conversion à la foi. Des jeunes femmes, pour la plupart, maquillées, tatouées ou percées, parfois un peu défoncées et déprimées, devenues rayonnantes et naturelles par la grâce de Dieu. La tendance clean girl en version miracle chrétien.

Joue-la comme Jésus

Les plus fashionistas savent : c’est le retour en grâce du maillot de foot dans nos garde-robes, à porter, de préférence, loose et vintage. Plutôt team Jésus que PSG ? La marque Divine Jersey a pensé à vous avec ses modèles floqués Jésus-Christ à se damner. Noir, rose, et même une édition limitée aux couleurs du Brésil…, pour afficher sa foi, c’est droit au but.

À TROUVER SUR : divinejerseyfr.com

Jesusgaze

Une pédale d’effet pour guitare peut-elle être sacrée ? Apparemment oui. Worship Pedalboard est une communauté de musiciens nerds comme les autres, à ceci près que ceux-ci sont à la recherche du son parfait pour louer le Seigneur sur des sonorités « worship » – une sorte de pop-rock shoegaze où les nappes s’entremêlent pour créer un son psychédélique. La foi dans les reverb.

À TROUVER SUR INSTAGRAM : worship.pedalboards

La Bible façon fortune cookie

Vous êtes triste ? Le Psaume 30:5 est fait pour vous : « Les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient avec le matin. » Vous êtes agacé ? Alors le Proverbe 15:1 pourra vous apaiser : « Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure attise la colère. » Dans un petit pot, les versets sont triés par couleurs en fonction des émotions : heureux, anxieux, reconnaissant, seul, en colère ou triste. Quatre-vingts versets censés répondre à six émotions et proposés par le site Bible Rise, la référence du cadeau chrétien.



La bible qui écoute les femmes

Un banger, selon l’influenceuse TikTok Lovely Lou, et la bible la plus recommandée sur la plateforme. La Bible : femmes à son écoute existe en deux couleurs – rose clair ou bleu bébé – et s’adresse, comme son nom l’indique, en particulier aux femmes. À côté des textes bibliques, des colonnes proposent des réponses à des interrogations qui seraient spécifiquement féminines : « Puis-je faire l’œuvre du Seigneur dans mon travail séculier ? Et si oui, comment ? » ; « Comment puis-je renouer une amitié brisée ? » ; « Je voudrais tant avoir des enfants, Dieu réalisera-t-il un jour mon rêve ? » Une sorte de mix entre théologie et développement personnel.

J’ai vu la Vierge

Un couple de Marseillais a décidé de repeindre « la Bonne Mère » – la Vierge à l’enfant qui trône dans la basilique Notre-Dame de la Garde – aux couleurs les plus pop, du rose vif au rouge sang en passant par le vert gazon. Depuis, sa marque J’ai vu la Vierge propose des ex-voto boule à neige ou diffuseur de parfum, des colliers oracle de Marie et plein de statuettes – celle de « Jesus loves you » est disponible en 21 couleurs, mais Marie Madeleine n’existe qu’en deux nuances d’or.

Les « charms » des ex-voto

Cette saison, si t’as pas ton collier ex-voto, t’as raté ton look ! On les trouve partout sur Pinterest, ces petits pendentifs qu’on peut acheter séparément et accumuler sur de longues chaînes, dorées de préférence. Étoiles, cœurs enflammés, lune et soleil, Vierge ou croix, coquilles Saint-Jacques, poissons…, on peut y ajouter des pierres semi-précieuses et même des symboles du tarot. Le tout est censé protéger ou rendre grâce pour un vœu accordé.