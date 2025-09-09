Des breloques pour décorer votre sac à main et un plein carton de gadgets pour aller se coucher… Les bibelots ne servent à rien, coûtent cher, polluent, et malgré tout, on les adore.

Les millennials rêvaient de faire tenir leur garde-robe dans une boîte à gants et de vivre avec 100 objets max. Dans ce temps-là, la Japonaise Marie Kondo brillait au firmament de la notoriété en nous dévoilant la magie du rangement. Tout devait être clean, clair et bien plié. Mais ça, c’était avant que les Z ne décrètent ouverte l’ère des babioles à strass, des doudous inutiles et des gadgets qui cliquettent.

Shoes, sunglasses, bag…, les charms nous ont jeté un sort

Les charms : ils ne servent à rien, coûtent cher, mais ils brillent et font de jolis cliquetis. En gros, les charms, ce sont ces petits pendentifs que leurs propriétaires attachent partout et auxquels ils attribuent des significations secrètes. Un charm, c’est un souvenir, un symbole, un petit secret qu’on laisse traîner. On les voit pendouiller sur des colliers, mais aussi sur des sacs, des téléphones portables, et même les lacets de ses chaussures.

Car oui, sur TikTok, le hashtag #ShoeCharm explose. Selon Trendalytics, il aurait grimpé de 217 % au printemps 2025. On découvre des lacets ornés de donuts façon Homer Simpson, de strass à faire pâlir un sapin de Noël, de coccinelles porte-bonheur, ou encore de mini Pacman fluo. De la street au podium, il n'y a qu'un pas que les breloques ont rapidement franchi. Chez Chloé, la silhouette romantico-bohème se pare de breloques dorées en forme de poissons et de coquillages ivoire. Du côté de chez Coach, les baskets se la jouent madeleine de Proust : petites voitures et peluches miniatures viennent squatter les lacets. Adidas s’y met et propose des ateliers customisation en boutique.

La folie Labubu

Faut-il présenter les breloques de sac à main, les envahissants Labubu ? Ces petites peluches chinoises, lapins colorés aux grands yeux et au sourire espiègle, sont devenues le trophée préféré des fashionistas. Et se procurer son Labubu tient effectivement de l’exploit. Disponibles en quantités limitées et vendus en « boîtes aveugles », on ne sait jamais où les trouver, et, une fois dégoté, à quoi ressemblera le nôtre. Les chanteuses Rosé et Lisa de Blackpink, Rihanna et Dua Lipa, toutes ont adopté un Labubu et l’ont accroché à leur besace comme des lycéennes. Une folie qui a emporté aussi le rappeur Central Cee qui n'a pas hésité à privatiser une boutique KershKicks pour en dévaliser le stock. L’entreprise chinoise Pop Mart, qui commercialise ces merveilles, est entrée à la Bourse de Hong Kong en 2020, elle est désormais valorisée à 38 milliards de dollars, soit plus que les fabricants de Barbie (Mattel), Hello Kitty (Sanrio) et Transformers (Hasbro) réunis. Une figurine géante a été vendue aux enchères à plus de 130 000 euros, et les prix sur le marché de la revente explosent.

Accessoires de sommeil

Notre temps de sommeil est le nouveau terrain de jeu des influenceuses. Chez les adeptes de la morning shred, pour qui la devise est « Dormir moche, se réveiller belle », l'objectif est d'optimiser nos heures passées sur l’oreiller pour assurer le glow du lendemain.

Sous le hashtag #dailyshed, un accessoire se démarque : la mentonnière. En tissu ou en silicone, elle s’enroule autour du menton, s'étend jusqu'aux oreilles et enserre le crâne. Objectif : tonifier le visage et créer un effet lifting. Le « mouth taping » vient compléter le tableau. Ce morceau de ruban adhésif se porte sur les lèvres et cumulerait les effets : réduire le ronflement, le grincement des dents et l'apnée du sommeil, mais aussi magnifier le dessin de votre mâchoire. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Selon Dr Daniel Barrett, chirurgien esthétique à Beverly Hills, « aucune preuve ne vient étayer ces affirmations ». Dans le New York Post, il va jusqu’à qualifier cette tendance de « ridicule ». En revanche, on ne sait pas ce que le docteur pense des bonnets de nuit en soie, qui sont censés lustrer nos cheveux, ni des patchs à coller sous les yeux et sur le front pour hydrater notre peau en continu.

Jamais sans mon gadget

Les gadgets tech aussi envahissent nos petits plaisirs du quotidien et trouvent des solutions aux problèmes qu’on ne se posait pas. Le temps du refroidissement de notre café, par exemple. Yukai Engineering a créé un gadget extrêmement kawaii pour nous faire passer ce léger agacement en petit moment de distraction. Le Nekojita FuFu est un minirobot en forme de chat qui s’agrippe au rebord de votre tasse (rassurez-vous : cela marche parfaitement sur un bol, et même sur une assiette) pour souffler sur votre café brûlant avec la délicatesse d’un soupir de geisha. En scrollant sur TikTok, vous devriez tomber sur d’autres pépites : le parasol solaire qui peut recharger les batteries de votre téléphone ou de votre glacière, le parapluie brumisateur, la lampe de camping qui cache une guirlande lumineuse pour donner à votre tente Quechua la splendeur des fêtes d’Ibiza, ou cette toute petite caméra, pas plus grosse qu’un ongle de pouce, pour faciliter les indiscrétions de tous les voyeurs.